https://ria.ru/20221027/evrosoyuz-1827101916.html

Сечин поразился скорости реализации в Евросоюзе "абсурдных идей" США

Сечин поразился скорости реализации в Евросоюзе "абсурдных идей" США - РИА Новости, 27.10.2022

Сечин поразился скорости реализации в Евросоюзе "абсурдных идей" США

Скорость, с которой в Евросоюзе реализуются абсурдные идеи США, поражает, очередным примером является потолок цен на углеводороды, заявил глава "Роснефти Игорь... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T10:14

2022-10-27T10:14

2022-10-27T15:17

экономика

цены на нефть

игорь сечин

сша

роснефть

евросоюз

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БАКУ, 27 окт - РИА Новости. Скорость, с которой в Евросоюзе реализуются абсурдные идеи США, поражает, очередным примером является потолок цен на углеводороды, заявил глава "Роснефти Игорь Сечин в ходе выступления на Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку."Поражает, с какой скоростью реализуется любое абсурдное предложение, вброшенное американской администрацией. Не успела Дженнет Йеллен – министр финансов США – вбросить идею "потолков", как за её реализацию уже взялись старательные европейские функционеры, - отметил он.В начале октября Евросоюз ввел восьмой пакет санкций против России, который включает законодательную основу для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря 2022 года для нефти и 5 февраля 2023 года - для нефтепродуктов. Введение потолка цен на газ обсуждается. Западные страны продолжают обсуждать различные меры, чтобы ограничить доходы России от экспорта нефти и газа, но пока сделать это не удается.Летом страны Запада начали обсуждать идею потолка цен на российскую нефть, одним из инициаторов выступили США. Минфин США предполагал введение ценового потолка в диапазоне от 40 до 60 долларов за баррель. Теперь же, как сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники, администрация президента Джо Байдена пересматривает условия потолка цен в сторону его увеличения. Агентство также отметило, что США и ЕС, скорее всего, установят более свободно управляемый потолок с большей лимитирующей ценой, чем предполагалось.

https://ria.ru/20221003/komandovanie-1820608737.html

сша

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, цены на нефть, игорь сечин, сша, роснефть, евросоюз