https://ria.ru/20221027/evrosoyuz-1827101916.html
Сечин поразился скорости реализации в Евросоюзе "абсурдных идей" США
Сечин поразился скорости реализации в Евросоюзе "абсурдных идей" США - РИА Новости, 27.10.2022
Сечин поразился скорости реализации в Евросоюзе "абсурдных идей" США
Скорость, с которой в Евросоюзе реализуются абсурдные идеи США, поражает, очередным примером является потолок цен на углеводороды, заявил глава "Роснефти Игорь... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T10:14
2022-10-27T10:14
2022-10-27T15:17
экономика
цены на нефть
игорь сечин
сша
роснефть
евросоюз
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БАКУ, 27 окт - РИА Новости. Скорость, с которой в Евросоюзе реализуются абсурдные идеи США, поражает, очередным примером является потолок цен на углеводороды, заявил глава "Роснефти Игорь Сечин в ходе выступления на Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку."Поражает, с какой скоростью реализуется любое абсурдное предложение, вброшенное американской администрацией. Не успела Дженнет Йеллен – министр финансов США – вбросить идею "потолков", как за её реализацию уже взялись старательные европейские функционеры, - отметил он.В начале октября Евросоюз ввел восьмой пакет санкций против России, который включает законодательную основу для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря 2022 года для нефти и 5 февраля 2023 года - для нефтепродуктов. Введение потолка цен на газ обсуждается. Западные страны продолжают обсуждать различные меры, чтобы ограничить доходы России от экспорта нефти и газа, но пока сделать это не удается.Летом страны Запада начали обсуждать идею потолка цен на российскую нефть, одним из инициаторов выступили США. Минфин США предполагал введение ценового потолка в диапазоне от 40 до 60 долларов за баррель. Теперь же, как сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники, администрация президента Джо Байдена пересматривает условия потолка цен в сторону его увеличения. Агентство также отметило, что США и ЕС, скорее всего, установят более свободно управляемый потолок с большей лимитирующей ценой, чем предполагалось.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, игорь сечин, сша, роснефть, евросоюз
Экономика, Цены на нефть, Игорь Сечин, США, Роснефть, Евросоюз
10:14 27.10.2022 (обновлено: 15:17 27.10.2022)
Сечин поразился скорости реализации в Евросоюзе "абсурдных идей" США
Сечин заявил, что скорость, с которой в Евросоюзе реализуются абсурдные идеи США, поражает
БАКУ, 27 окт - РИА Новости. Скорость, с которой в Евросоюзе реализуются абсурдные идеи США, поражает, очередным примером является потолок цен на углеводороды, заявил глава "Роснефти Игорь Сечин в ходе выступления на Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку.
"Поражает, с какой скоростью реализуется любое абсурдное предложение, вброшенное американской администрацией. Не успела Дженнет Йеллен – министр финансов США – вбросить идею "потолков", как за её реализацию уже взялись старательные европейские функционеры, - отметил он.
В начале октября Евросоюз ввел восьмой пакет санкций против России, который включает законодательную основу для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря 2022 года для нефти и 5 февраля 2023 года - для нефтепродуктов. Введение потолка цен на газ обсуждается. Западные страны продолжают обсуждать различные меры, чтобы ограничить доходы России от экспорта нефти и газа, но пока сделать это не удается.
Летом страны Запада начали обсуждать идею потолка цен на российскую нефть, одним из инициаторов выступили США. Минфин США предполагал введение ценового потолка в диапазоне от 40 до 60 долларов за баррель. Теперь же, как сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники, администрация президента Джо Байдена пересматривает условия потолка цен в сторону его увеличения. Агентство также отметило, что США и ЕС, скорее всего, установят более свободно управляемый потолок с большей лимитирующей ценой, чем предполагалось.