https://ria.ru/20221027/evropa-1827343368.html

Путин призвал Европу вернуть себе правосубъектность

Путин призвал Европу вернуть себе правосубъектность - РИА Новости, 27.10.2022

Путин призвал Европу вернуть себе правосубъектность

Нельзя разговаривать с партнером из европейской страны, который по каждому вопросу звонит в вашингтонский обком, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T19:47

2022-10-27T19:47

2022-10-27T19:51

владимир путин

европа

россия

в мире

сша

международный дискуссионный клуб "валдай"

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Нельзя разговаривать с партнером из европейской страны, который по каждому вопросу звонит в вашингтонский обком, заявил президент России Владимир Путин."Очень важно, чтобы европейская часть вернула себе правосубъектность. Ну как разговаривать с тем или иным партнером, если он ничего не решает и по каждому поводу должен позвонить в вашингтонский обком, чтобы спросить, что можно сделать, а что нельзя? По факту жизни так и происходит, я помню такие непростые события вокруг Сирии, когда они начинались, приехал один из лидеров, я с ним встречаюсь, договорились, что мы будем делать, как мы будем делать, конкретно это и это. От нас из Москвы он полетел в Вашингтон, вернулся в Париж - все забыто, как будто и не было, никаких договоренностей. Ну как разговаривать? О чем?" - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".По его словам, проще тогда не разговаривать с подобными лидерами, а "прямо звонить в Вашингтон".

https://ria.ru/20221003/komandovanie-1820608737.html

европа

россия

сша

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Путин о невозможности диалога с партнером, который по каждому вопросу звонит в США Путин о невозможности диалога с партнером, который по каждому вопросу звонит в США 2022-10-27T19:47 true PT0M15S

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Кирилл Волков

владимир путин, европа, россия, в мире, сша, международный дискуссионный клуб "валдай"