https://ria.ru/20221027/evropa-1827343368.html
Путин призвал Европу вернуть себе правосубъектность
Путин призвал Европу вернуть себе правосубъектность - РИА Новости, 27.10.2022
Путин призвал Европу вернуть себе правосубъектность
Нельзя разговаривать с партнером из европейской страны, который по каждому вопросу звонит в вашингтонский обком, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T19:47
2022-10-27T19:47
2022-10-27T19:51
владимир путин
европа
россия
в мире
сша
международный дискуссионный клуб "валдай"
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Нельзя разговаривать с партнером из европейской страны, который по каждому вопросу звонит в вашингтонский обком, заявил президент России Владимир Путин."Очень важно, чтобы европейская часть вернула себе правосубъектность. Ну как разговаривать с тем или иным партнером, если он ничего не решает и по каждому поводу должен позвонить в вашингтонский обком, чтобы спросить, что можно сделать, а что нельзя? По факту жизни так и происходит, я помню такие непростые события вокруг Сирии, когда они начинались, приехал один из лидеров, я с ним встречаюсь, договорились, что мы будем делать, как мы будем делать, конкретно это и это. От нас из Москвы он полетел в Вашингтон, вернулся в Париж - все забыто, как будто и не было, никаких договоренностей. Ну как разговаривать? О чем?" - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".По его словам, проще тогда не разговаривать с подобными лидерами, а "прямо звонить в Вашингтон".
https://ria.ru/20221003/komandovanie-1820608737.html
европа
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Путин о невозможности диалога с партнером, который по каждому вопросу звонит в США
Путин о невозможности диалога с партнером, который по каждому вопросу звонит в США
2022-10-27T19:47
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PT0M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, европа, россия, в мире, сша, международный дискуссионный клуб "валдай"
Владимир Путин, Европа, Россия, В мире, США, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
19:47 27.10.2022 (обновлено: 19:51 27.10.2022)
Путин призвал Европу вернуть себе правосубъектность
Путин о Европе: нельзя говорить с тем, кто по всем вопросам звонит в вашингтонский обком