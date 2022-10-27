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Дефицит СПГ обещает Европе тяжелые зимы, считает Михельсон - РИА Новости, 27.10.2022
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Дефицит СПГ обещает Европе тяжелые зимы, считает Михельсон
Дефицит СПГ обещает Европе тяжелые зимы, считает Михельсон - РИА Новости, 27.10.2022
Дефицит СПГ обещает Европе тяжелые зимы, считает Михельсон
Дефицит на рынке СПГ обещает Европе тяжелые зимы, текущая, возможно, будет самой легкой из ближайших трех, заявил глава "Новатэка" Леонид Михельсон в ходе... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T16:18
2022-10-27T17:34
леонид михельсон
экономика
цены на нефть
евросоюз
новатэк
санкции в отношении россии
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БАКУ, 27 окт - РИА Новости. Дефицит на рынке СПГ обещает Европе тяжелые зимы, текущая, возможно, будет самой легкой из ближайших трех, заявил глава "Новатэка" Леонид Михельсон в ходе своего выступления на Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку."С учетом текущей нехватки трубопроводного газа в Европе и восстановления спроса в Китае дополнительная нагрузка на рынок СПГ в следующие один-два года составит не менее 60-70 миллионов тонн. Но никаких крупных вводов до 2026 года мы не видим. В 2023-м году в мире будут введены проекты на 18 миллионов тонн, в 2024 - 11, в 2025 примерно так же. Учитывая, что к этой зиме хранилища успели заполниться, возможно – она будет самой легкой из следующих трех", - сказал он.Михельсон пояснил, что планируемые к вводу в ближайшие годы мощности по производству СПГ "и близко не закрывают рост потребностей". "С 2025-2026-го года Катар начнет ввод проектов на 33 миллиона тонн. Министр энергетики Катара Аль-Кааби прямо сказал: если российский газ не вернется на рынок, кризис продлится как минимум до 2025 года. И 2023 год будет гораздо сложнее, так как европейские резервы, как в этом году, нечем будет пополнить с того объема СПГ, который имеется на рынке", - добавил глава "Новатэка".Кроме проектов в Катаре еще два решения недавно приняли в США – по вводу мощностей на 23 миллиона тонн, однако следующих решений производители принимать не торопятся, заметил он. "При таких запредельных ценах мировой ВВП просто не может расти. Если ситуацию с ценами не исправить, начнет сокращаться спрос – мир будет возвращаться к углю", - заключил Михельсон.
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леонид михельсон, экономика, цены на нефть, евросоюз, новатэк, санкции в отношении россии
Леонид Михельсон, Экономика, Цены на нефть, Евросоюз, Новатэк, Санкции в отношении России
16:18 27.10.2022 (обновлено: 17:34 27.10.2022)
 
Дефицит СПГ обещает Европе тяжелые зимы, считает Михельсон

Михельсон считает, что ближайшая зима в Европе будет легче последующих из-за дефицита СПГ

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЦентрально-европейский газовый хаб в Баумгартене
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене. Архивное фото
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БАКУ, 27 окт - РИА Новости. Дефицит на рынке СПГ обещает Европе тяжелые зимы, текущая, возможно, будет самой легкой из ближайших трех, заявил глава "Новатэка" Леонид Михельсон в ходе своего выступления на Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку.
"С учетом текущей нехватки трубопроводного газа в Европе и восстановления спроса в Китае дополнительная нагрузка на рынок СПГ в следующие один-два года составит не менее 60-70 миллионов тонн. Но никаких крупных вводов до 2026 года мы не видим. В 2023-м году в мире будут введены проекты на 18 миллионов тонн, в 2024 - 11, в 2025 примерно так же. Учитывая, что к этой зиме хранилища успели заполниться, возможно – она будет самой легкой из следующих трех", - сказал он.
Михельсон пояснил, что планируемые к вводу в ближайшие годы мощности по производству СПГ "и близко не закрывают рост потребностей". "С 2025-2026-го года Катар начнет ввод проектов на 33 миллиона тонн. Министр энергетики Катара Аль-Кааби прямо сказал: если российский газ не вернется на рынок, кризис продлится как минимум до 2025 года. И 2023 год будет гораздо сложнее, так как европейские резервы, как в этом году, нечем будет пополнить с того объема СПГ, который имеется на рынке", - добавил глава "Новатэка".
Кроме проектов в Катаре еще два решения недавно приняли в США – по вводу мощностей на 23 миллиона тонн, однако следующих решений производители принимать не торопятся, заметил он. "При таких запредельных ценах мировой ВВП просто не может расти. Если ситуацию с ценами не исправить, начнет сокращаться спрос – мир будет возвращаться к углю", - заключил Михельсон.
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