https://ria.ru/20221027/evropa-1827236943.html

Дефицит СПГ обещает Европе тяжелые зимы, считает Михельсон

Дефицит СПГ обещает Европе тяжелые зимы, считает Михельсон - РИА Новости, 27.10.2022

Дефицит СПГ обещает Европе тяжелые зимы, считает Михельсон

Дефицит на рынке СПГ обещает Европе тяжелые зимы, текущая, возможно, будет самой легкой из ближайших трех, заявил глава "Новатэка" Леонид Михельсон в ходе... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T16:18

2022-10-27T16:18

2022-10-27T17:34

леонид михельсон

экономика

цены на нефть

евросоюз

новатэк

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804076457_0:26:3217:1836_1920x0_80_0_0_a2b1096919fe89ca8370a845f46be908.jpg

БАКУ, 27 окт - РИА Новости. Дефицит на рынке СПГ обещает Европе тяжелые зимы, текущая, возможно, будет самой легкой из ближайших трех, заявил глава "Новатэка" Леонид Михельсон в ходе своего выступления на Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку."С учетом текущей нехватки трубопроводного газа в Европе и восстановления спроса в Китае дополнительная нагрузка на рынок СПГ в следующие один-два года составит не менее 60-70 миллионов тонн. Но никаких крупных вводов до 2026 года мы не видим. В 2023-м году в мире будут введены проекты на 18 миллионов тонн, в 2024 - 11, в 2025 примерно так же. Учитывая, что к этой зиме хранилища успели заполниться, возможно – она будет самой легкой из следующих трех", - сказал он.Михельсон пояснил, что планируемые к вводу в ближайшие годы мощности по производству СПГ "и близко не закрывают рост потребностей". "С 2025-2026-го года Катар начнет ввод проектов на 33 миллиона тонн. Министр энергетики Катара Аль-Кааби прямо сказал: если российский газ не вернется на рынок, кризис продлится как минимум до 2025 года. И 2023 год будет гораздо сложнее, так как европейские резервы, как в этом году, нечем будет пополнить с того объема СПГ, который имеется на рынке", - добавил глава "Новатэка".Кроме проектов в Катаре еще два решения недавно приняли в США – по вводу мощностей на 23 миллиона тонн, однако следующих решений производители принимать не торопятся, заметил он. "При таких запредельных ценах мировой ВВП просто не может расти. Если ситуацию с ценами не исправить, начнет сокращаться спрос – мир будет возвращаться к углю", - заключил Михельсон.

https://ria.ru/20221027/evropa-1827012312.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

леонид михельсон, экономика, цены на нефть, евросоюз, новатэк, санкции в отношении россии