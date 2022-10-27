https://ria.ru/20221027/evropa-1827073133.html
Европа предприняла "очень важные шаги", чтобы пережить зиму, заявил Блинкен
Европа предприняла "очень важные шаги", чтобы пережить зиму, заявил Блинкен - РИА Новости, 27.10.2022
Европа предприняла "очень важные шаги", чтобы пережить зиму, заявил Блинкен
Европа предприняла ряд "очень важных шагов", чтобы пережить зиму в хорошей форме, такое мнение высказал госсекретарь США Энтони Блинкен во время выступления на... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T03:11
2022-10-27T03:11
2022-10-27T03:11
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ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. Европа предприняла ряд "очень важных шагов", чтобы пережить зиму в хорошей форме, такое мнение высказал госсекретарь США Энтони Блинкен во время выступления на конференции Блумберг в Вашингтоне.Блинкен подчеркнул, что его мнение основано на действиях Европы "за последние шесть или семь месяцев", среди которых наполнение собственных резервов энергоносителей, сокращение спроса, а также усилия США по помощи ЕС в "уходе от российской нефти и газа".При этом Блинкен отметил, что переход европейских потребителей от "выстроенной годами" зависимости от российских энергоресурсов проходит "не без трудностей и боли".
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цены на нефть, энтони блинкен, европа, сша, евросоюз, в мире
Цены на нефть, Энтони Блинкен, Европа, США, Евросоюз, В мире
Европа предприняла "очень важные шаги", чтобы пережить зиму, заявил Блинкен
Блинкен: Европа предприняла "очень важные шаги", чтобы пережить зиму в хорошей форме