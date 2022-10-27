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Эстония решила досрочно прекратить импорт нефтепродуктов из России - РИА Новости, 27.10.2022
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Эстония решила досрочно прекратить импорт нефтепродуктов из России
Эстония решила досрочно прекратить импорт нефтепродуктов из России - РИА Новости, 27.10.2022
Эстония решила досрочно прекратить импорт нефтепродуктов из России
Правительство Эстонии в четверг утвердило постановление о досрочном прекращении импорта нефтепродуктов из РФ с 5 декабря, сообщил министр иностранных дел страны РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T12:47
2022-10-27T12:47
экономика
россия
урмас рейнсалу
эстония
в мире
нефть
таллин
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ХЕЛЬСИНКИ, 27 окт - РИА Новости. Правительство Эстонии в четверг утвердило постановление о досрочном прекращении импорта нефтепродуктов из РФ с 5 декабря, сообщил министр иностранных дел страны Урмас Рейнсалу.Согласно действующим общеевропейским санкционным решениям, полученные из нефти сырые масла, произведенные из битуминозных минералов, можно импортировать до 5 декабря, а прочие нефтяные масла –до 5 февраля. Эти решения действуют в том случае, если предприниматели подписали договор до 4 июня."Правительство сегодня приняло постановление о запрете импорта нефтяных масел и некоторых нефтепродуктов из России в качестве национальной санкции, и оно вступит в силу 5 декабря. Если мы посмотрим на эти объемы, то увидим, что с начала года у нас перевезено более полумиллиона тонн российских нефтепродуктов",- сказал Рейнсалу на пресс-конференции правительства в Таллине.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за ситуации на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
https://ria.ru/20221025/sanktsii-1826767084.html
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экономика, россия, урмас рейнсалу, эстония, в мире, нефть, таллин
Экономика, Россия, Урмас Рейнсалу, Эстония, В мире, Нефть, Таллин
12:47 27.10.2022
 
Эстония решила досрочно прекратить импорт нефтепродуктов из России

Эстония утвердила досрочное прекращение импорта нефтепродуктов из России с 5 декабря

© РИА Новости / Григорий СысоевГосударственный флаг Эстонии
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Государственный флаг Эстонии. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 27 окт - РИА Новости. Правительство Эстонии в четверг утвердило постановление о досрочном прекращении импорта нефтепродуктов из РФ с 5 декабря, сообщил министр иностранных дел страны Урмас Рейнсалу.
Согласно действующим общеевропейским санкционным решениям, полученные из нефти сырые масла, произведенные из битуминозных минералов, можно импортировать до 5 декабря, а прочие нефтяные масла –до 5 февраля. Эти решения действуют в том случае, если предприниматели подписали договор до 4 июня.
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
25 октября, 20:21
Глава МИД Эстонии призвал ЕС ввести девятый пакет санкций против России
"Правительство сегодня приняло постановление о запрете импорта нефтяных масел и некоторых нефтепродуктов из России в качестве национальной санкции, и оно вступит в силу 5 декабря. Если мы посмотрим на эти объемы, то увидим, что с начала года у нас перевезено более полумиллиона тонн российских нефтепродуктов",- сказал Рейнсалу на пресс-конференции правительства в Таллине.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за ситуации на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
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ЭкономикаРоссияУрмас РейнсалуЭстонияВ миреНефтьТаллин
 
 
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