https://ria.ru/20221027/estoniya-1827158819.html
Эстония решила досрочно прекратить импорт нефтепродуктов из России
Эстония решила досрочно прекратить импорт нефтепродуктов из России - РИА Новости, 27.10.2022
Эстония решила досрочно прекратить импорт нефтепродуктов из России
Правительство Эстонии в четверг утвердило постановление о досрочном прекращении импорта нефтепродуктов из РФ с 5 декабря, сообщил министр иностранных дел страны РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T12:47
2022-10-27T12:47
2022-10-27T12:47
экономика
россия
урмас рейнсалу
эстония
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нефть
таллин
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ХЕЛЬСИНКИ, 27 окт - РИА Новости. Правительство Эстонии в четверг утвердило постановление о досрочном прекращении импорта нефтепродуктов из РФ с 5 декабря, сообщил министр иностранных дел страны Урмас Рейнсалу.Согласно действующим общеевропейским санкционным решениям, полученные из нефти сырые масла, произведенные из битуминозных минералов, можно импортировать до 5 декабря, а прочие нефтяные масла –до 5 февраля. Эти решения действуют в том случае, если предприниматели подписали договор до 4 июня."Правительство сегодня приняло постановление о запрете импорта нефтяных масел и некоторых нефтепродуктов из России в качестве национальной санкции, и оно вступит в силу 5 декабря. Если мы посмотрим на эти объемы, то увидим, что с начала года у нас перевезено более полумиллиона тонн российских нефтепродуктов",- сказал Рейнсалу на пресс-конференции правительства в Таллине.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за ситуации на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
https://ria.ru/20221025/sanktsii-1826767084.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, урмас рейнсалу, эстония, в мире, нефть, таллин
Экономика, Россия, Урмас Рейнсалу, Эстония, В мире, Нефть, Таллин
Эстония решила досрочно прекратить импорт нефтепродуктов из России
Эстония утвердила досрочное прекращение импорта нефтепродуктов из России с 5 декабря