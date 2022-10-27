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МИД заявил о финальной стадии энергетического самоубийства Европы - РИА Новости, 27.10.2022
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МИД заявил о финальной стадии энергетического самоубийства Европы
МИД заявил о финальной стадии энергетического самоубийства Европы - РИА Новости, 27.10.2022
МИД заявил о финальной стадии энергетического самоубийства Европы
Мир сегодня наблюдает за финальной стадией энергетического самоубийства Европы, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T14:53
2022-10-27T14:53
александр грушко
европа
россия
в мире
энергетика
евросоюз
сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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БАКУ, 27 окт - РИА Новости. Мир сегодня наблюдает за финальной стадией энергетического самоубийства Европы, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Мы являемся свидетелями экономического, военного, идеологического закабаления Европы США. Безропотно и добровольно ЕС променял энергетическую свободу, основу для экономического развития, которая десятилетиями зиждилась на неподвластному никакой политической конъюнктуре сотрудничеству с Россией в области энергетики, на зависимость от США. Думаю, что фантазии не хватит, какими условиями будут обставлять поставки газа из США в Европу. А с Россией никаких условий не было - речь шла только об одном, - цене контракта", - сказал Грушко, выступая в ходе Веронского Евразийского экономического форума.Он отметил, что энергетическое сотрудничество десятилетиями оставалось за рамками идеологического противостояния между РФ и Западом."Была холодная война. Потом она сменилась горячей войной - НАТО бомбила Югославию, на политической карте Европы исчезали государства, появлялись новые. Но тем не менее, никому никогда не приходило в голову использовать энергетическое сотрудничество в качестве инструмента политического или военного давления", - отметил Грушко.При этом замминистра подчеркнул, что сегодня Запад утратил экономическое превосходство."Приведу только один параметр - по оценкам МВФ по итогам 2021 года, совокупный ВВП стран БРИКС по паритету покупательной способности уже обошел аналогичный показатель "Группы семи" - 46,6 трлн долларов США против 44,6 трлн долларов. Это реальный показатель, который является отражением происходящих перемен", - заключил Грушко.
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александр грушко, европа, россия, в мире, энергетика, евросоюз, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Александр Грушко, Европа, Россия, В мире, Энергетика, Евросоюз, США, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
14:53 27.10.2022
 
МИД заявил о финальной стадии энергетического самоубийства Европы

Грушко заявил, что мир наблюдает за финальной стадией энергетического самоубийства Европы

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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БАКУ, 27 окт - РИА Новости. Мир сегодня наблюдает за финальной стадией энергетического самоубийства Европы, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Мы являемся свидетелями экономического, военного, идеологического закабаления Европы США. Безропотно и добровольно ЕС променял энергетическую свободу, основу для экономического развития, которая десятилетиями зиждилась на неподвластному никакой политической конъюнктуре сотрудничеству с Россией в области энергетики, на зависимость от США. Думаю, что фантазии не хватит, какими условиями будут обставлять поставки газа из США в Европу. А с Россией никаких условий не было - речь шла только об одном, - цене контракта", - сказал Грушко, выступая в ходе Веронского Евразийского экономического форума.
"Сегодня не будет преувеличением сказать, что мы наблюдаем за финальной стадией энергетического самоубийства Европы", - добавил высокопоставленный дипломат.
Он отметил, что энергетическое сотрудничество десятилетиями оставалось за рамками идеологического противостояния между РФ и Западом.
"Была холодная война. Потом она сменилась горячей войной - НАТО бомбила Югославию, на политической карте Европы исчезали государства, появлялись новые. Но тем не менее, никому никогда не приходило в голову использовать энергетическое сотрудничество в качестве инструмента политического или военного давления", - отметил Грушко.
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При этом замминистра подчеркнул, что сегодня Запад утратил экономическое превосходство.
"Приведу только один параметр - по оценкам МВФ по итогам 2021 года, совокупный ВВП стран БРИКС по паритету покупательной способности уже обошел аналогичный показатель "Группы семи" - 46,6 трлн долларов США против 44,6 трлн долларов. Это реальный показатель, который является отражением происходящих перемен", - заключил Грушко.
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