МИД заявил о финальной стадии энергетического самоубийства Европы
Грушко заявил, что мир наблюдает за финальной стадией энергетического самоубийства Европы
Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
БАКУ, 27 окт - РИА Новости. Мир сегодня наблюдает за финальной стадией энергетического самоубийства Европы, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Мы являемся свидетелями экономического, военного, идеологического закабаления Европы США. Безропотно и добровольно ЕС променял энергетическую свободу, основу для экономического развития, которая десятилетиями зиждилась на неподвластному никакой политической конъюнктуре сотрудничеству с Россией в области энергетики, на зависимость от США. Думаю, что фантазии не хватит, какими условиями будут обставлять поставки газа из США в Европу. А с Россией никаких условий не было - речь шла только об одном, - цене контракта", - сказал Грушко, выступая в ходе Веронского Евразийского экономического форума.
"Сегодня не будет преувеличением сказать, что мы наблюдаем за финальной стадией энергетического самоубийства Европы", - добавил высокопоставленный дипломат.
Он отметил, что энергетическое сотрудничество десятилетиями оставалось за рамками идеологического противостояния между РФ и Западом.
"Была холодная война. Потом она сменилась горячей войной - НАТО бомбила Югославию, на политической карте Европы исчезали государства, появлялись новые. Но тем не менее, никому никогда не приходило в голову использовать энергетическое сотрудничество в качестве инструмента политического или военного давления", - отметил Грушко.
При этом замминистра подчеркнул, что сегодня Запад утратил экономическое превосходство.
"Приведу только один параметр - по оценкам МВФ по итогам 2021 года, совокупный ВВП стран БРИКС по паритету покупательной способности уже обошел аналогичный показатель "Группы семи" - 46,6 трлн долларов США против 44,6 трлн долларов. Это реальный показатель, который является отражением происходящих перемен", - заключил Грушко.