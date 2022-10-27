https://ria.ru/20221027/energetika-1827205337.html

МИД заявил о финальной стадии энергетического самоубийства Европы

МИД заявил о финальной стадии энергетического самоубийства Европы - РИА Новости, 27.10.2022

МИД заявил о финальной стадии энергетического самоубийства Европы

Мир сегодня наблюдает за финальной стадией энергетического самоубийства Европы, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T14:53

2022-10-27T14:53

2022-10-27T14:53

александр грушко

европа

россия

в мире

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евросоюз

сша

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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БАКУ, 27 окт - РИА Новости. Мир сегодня наблюдает за финальной стадией энергетического самоубийства Европы, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Мы являемся свидетелями экономического, военного, идеологического закабаления Европы США. Безропотно и добровольно ЕС променял энергетическую свободу, основу для экономического развития, которая десятилетиями зиждилась на неподвластному никакой политической конъюнктуре сотрудничеству с Россией в области энергетики, на зависимость от США. Думаю, что фантазии не хватит, какими условиями будут обставлять поставки газа из США в Европу. А с Россией никаких условий не было - речь шла только об одном, - цене контракта", - сказал Грушко, выступая в ходе Веронского Евразийского экономического форума.Он отметил, что энергетическое сотрудничество десятилетиями оставалось за рамками идеологического противостояния между РФ и Западом."Была холодная война. Потом она сменилась горячей войной - НАТО бомбила Югославию, на политической карте Европы исчезали государства, появлялись новые. Но тем не менее, никому никогда не приходило в голову использовать энергетическое сотрудничество в качестве инструмента политического или военного давления", - отметил Грушко.При этом замминистра подчеркнул, что сегодня Запад утратил экономическое превосходство."Приведу только один параметр - по оценкам МВФ по итогам 2021 года, совокупный ВВП стран БРИКС по паритету покупательной способности уже обошел аналогичный показатель "Группы семи" - 46,6 трлн долларов США против 44,6 трлн долларов. Это реальный показатель, который является отражением происходящих перемен", - заключил Грушко.

https://ria.ru/20221026/gaz-1827044592.html

https://ria.ru/20221027/kiev-1827199030.html

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Владимир Лаврентьев

александр грушко, европа, россия, в мире, энергетика, евросоюз, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)