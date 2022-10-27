https://ria.ru/20221027/energetika-1827108419.html

Сечин заявил, что в мире больше нет единого энергетического рынка

Сечин заявил, что в мире больше нет единого энергетического рынка - РИА Новости, 27.10.2022

Сечин заявил, что в мире больше нет единого энергетического рынка

Глава "Роснефти" Игорь Сечин полагает, что единого энергетического рынка и единых правил в мире больше не существует. Об этом он заявил в ходе своего... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T10:35

2022-10-27T10:35

2022-10-27T10:35

экономика

игорь сечин

роснефть

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БАКУ, 27 окт - РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин полагает, что единого энергетического рынка и единых правил в мире больше не существует. Об этом он заявил в ходе своего выступления на Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку."Никакого единого энергетического рынка больше нет. Нет никаких правил", - сказал он.По словам Сечина, высокая волатильность, которая отмечалась всё последнее десятилетие, стала сегодня беспредельной. Тренды, которые обозначались ранее, и те, которые могут проявиться внезапно, действуют каждый самостоятельно, не поглощаются друг другом, полностью разрушая основы права, подчеркнул глава "Роснефти".

https://ria.ru/20221026/energetika-1826932599.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, игорь сечин, роснефть