https://ria.ru/20221027/energetika-1827108419.html
Сечин заявил, что в мире больше нет единого энергетического рынка
Сечин заявил, что в мире больше нет единого энергетического рынка - РИА Новости, 27.10.2022
Сечин заявил, что в мире больше нет единого энергетического рынка
Глава "Роснефти" Игорь Сечин полагает, что единого энергетического рынка и единых правил в мире больше не существует. Об этом он заявил в ходе своего... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T10:35
2022-10-27T10:35
2022-10-27T10:35
экономика
игорь сечин
роснефть
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БАКУ, 27 окт - РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин полагает, что единого энергетического рынка и единых правил в мире больше не существует. Об этом он заявил в ходе своего выступления на Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку."Никакого единого энергетического рынка больше нет. Нет никаких правил", - сказал он.По словам Сечина, высокая волатильность, которая отмечалась всё последнее десятилетие, стала сегодня беспредельной. Тренды, которые обозначались ранее, и те, которые могут проявиться внезапно, действуют каждый самостоятельно, не поглощаются друг другом, полностью разрушая основы права, подчеркнул глава "Роснефти".
https://ria.ru/20221026/energetika-1826932599.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, игорь сечин, роснефть
Экономика, Игорь Сечин, Роснефть
Сечин заявил, что в мире больше нет единого энергетического рынка
Глава "Роснефти" Сечин: в мире нет единого энергетического рынка, нет никаких правил
БАКУ, 27 окт - РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин полагает, что единого энергетического рынка и единых правил в мире больше не существует. Об этом он заявил в ходе своего выступления на Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку.
"Никакого единого энергетического рынка больше нет. Нет никаких правил", - сказал он.
По словам Сечина, высокая волатильность, которая отмечалась всё последнее десятилетие, стала сегодня беспредельной. Тренды, которые обозначались ранее, и те, которые могут проявиться внезапно, действуют каждый самостоятельно, не поглощаются друг другом, полностью разрушая основы права, подчеркнул глава "Роснефти".