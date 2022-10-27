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Сечин заявил, что в мире больше нет единого энергетического рынка - РИА Новости, 27.10.2022
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Сечин заявил, что в мире больше нет единого энергетического рынка
Сечин заявил, что в мире больше нет единого энергетического рынка - РИА Новости, 27.10.2022
Сечин заявил, что в мире больше нет единого энергетического рынка
Глава "Роснефти" Игорь Сечин полагает, что единого энергетического рынка и единых правил в мире больше не существует. Об этом он заявил в ходе своего... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T10:35
2022-10-27T10:35
экономика
игорь сечин
роснефть
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БАКУ, 27 окт - РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин полагает, что единого энергетического рынка и единых правил в мире больше не существует. Об этом он заявил в ходе своего выступления на Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку."Никакого единого энергетического рынка больше нет. Нет никаких правил", - сказал он.По словам Сечина, высокая волатильность, которая отмечалась всё последнее десятилетие, стала сегодня беспредельной. Тренды, которые обозначались ранее, и те, которые могут проявиться внезапно, действуют каждый самостоятельно, не поглощаются друг другом, полностью разрушая основы права, подчеркнул глава "Роснефти".
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экономика, игорь сечин, роснефть
Экономика, Игорь Сечин, Роснефть
10:35 27.10.2022
 
Сечин заявил, что в мире больше нет единого энергетического рынка

Глава "Роснефти" Сечин: в мире нет единого энергетического рынка, нет никаких правил

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкГлава "Роснефти" Игорь Сечин
Глава Роснефти Игорь Сечин - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Глава "Роснефти" Игорь Сечин . Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 27 окт - РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин полагает, что единого энергетического рынка и единых правил в мире больше не существует. Об этом он заявил в ходе своего выступления на Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку.
"Никакого единого энергетического рынка больше нет. Нет никаких правил", - сказал он.
По словам Сечина, высокая волатильность, которая отмечалась всё последнее десятилетие, стала сегодня беспредельной. Тренды, которые обозначались ранее, и те, которые могут проявиться внезапно, действуют каждый самостоятельно, не поглощаются друг другом, полностью разрушая основы права, подчеркнул глава "Роснефти".
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ЭкономикаИгорь СечинРоснефть
 
 
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