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Путин призвал западные элиты задуматься о последствиях сохранения гегемонии - РИА Новости, 27.10.2022
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Путин призвал западные элиты задуматься о последствиях сохранения гегемонии
Путин призвал западные элиты задуматься о последствиях сохранения гегемонии - РИА Новости, 27.10.2022
Путин призвал западные элиты задуматься о последствиях сохранения гегемонии
Президент РФ Владимир Путин заявил, что на месте западных элит задумался бы о цене попыток сохранить свою гегемонию. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T17:47
2022-10-27T17:54
в мире
россия
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что на месте западных элит задумался бы о цене попыток сохранить свою гегемонию.Глава государства в четверг выступает на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай"."Убежден, народы мира не станут закрывать глаза на политику принуждения, которая дискредитировала себя, и всякий раз за попытки сохранить свою гегемонию Западу придется платить и платить все большую и большую цену. На месте этих элит западных серьезно задумался бы над такой перспективой", - сказал президент во время выступления.
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в мире, россия, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай"
В мире, Россия, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
17:47 27.10.2022 (обновлено: 17:54 27.10.2022)
 
Путин призвал западные элиты задуматься о последствиях сохранения гегемонии

Путин: западным элитам стоит задуматься о последствиях попыток сохранить свою гегемонию

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что на месте западных элит задумался бы о цене попыток сохранить свою гегемонию.
Глава государства в четверг выступает на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Убежден, народы мира не станут закрывать глаза на политику принуждения, которая дискредитировала себя, и всякий раз за попытки сохранить свою гегемонию Западу придется платить и платить все большую и большую цену. На месте этих элит западных серьезно задумался бы над такой перспективой", - сказал президент во время выступления.
Люди прогуливаются по одной из улиц неподалеку от здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
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В миреРоссияВладимир ПутинМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"
 
 
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