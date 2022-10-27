https://ria.ru/20221027/elity-1827281995.html
Путин призвал западные элиты задуматься о последствиях сохранения гегемонии
Путин призвал западные элиты задуматься о последствиях сохранения гегемонии - РИА Новости, 27.10.2022
Путин призвал западные элиты задуматься о последствиях сохранения гегемонии
Президент РФ Владимир Путин заявил, что на месте западных элит задумался бы о цене попыток сохранить свою гегемонию. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T17:47
2022-10-27T17:47
2022-10-27T17:54
в мире
россия
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1818927487_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3816308d4253b75642a92e854470f7a4.jpg
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что на месте западных элит задумался бы о цене попыток сохранить свою гегемонию.Глава государства в четверг выступает на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай"."Убежден, народы мира не станут закрывать глаза на политику принуждения, которая дискредитировала себя, и всякий раз за попытки сохранить свою гегемонию Западу придется платить и платить все большую и большую цену. На месте этих элит западных серьезно задумался бы над такой перспективой", - сказал президент во время выступления.
https://ria.ru/20221020/mir-1825228535.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1818927487_228:41:2848:2006_1920x0_80_0_0_d5ae75e26c73d3deec98c40cd0dfe10c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай"
В мире, Россия, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
17:47 27.10.2022 (обновлено: 17:54 27.10.2022)
Путин призвал западные элиты задуматься о последствиях сохранения гегемонии
Путин: западным элитам стоит задуматься о последствиях попыток сохранить свою гегемонию