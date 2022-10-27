https://ria.ru/20221027/elity-1827281995.html

Путин призвал западные элиты задуматься о последствиях сохранения гегемонии

Путин призвал западные элиты задуматься о последствиях сохранения гегемонии - РИА Новости, 27.10.2022

Путин призвал западные элиты задуматься о последствиях сохранения гегемонии

Президент РФ Владимир Путин заявил, что на месте западных элит задумался бы о цене попыток сохранить свою гегемонию. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T17:47

2022-10-27T17:47

2022-10-27T17:54

в мире

россия

владимир путин

международный дискуссионный клуб "валдай"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1818927487_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3816308d4253b75642a92e854470f7a4.jpg

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что на месте западных элит задумался бы о цене попыток сохранить свою гегемонию.Глава государства в четверг выступает на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай"."Убежден, народы мира не станут закрывать глаза на политику принуждения, которая дискредитировала себя, и всякий раз за попытки сохранить свою гегемонию Западу придется платить и платить все большую и большую цену. На месте этих элит западных серьезно задумался бы над такой перспективой", - сказал президент во время выступления.

https://ria.ru/20221020/mir-1825228535.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай"