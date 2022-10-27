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Платформа "Мой экспорт" сэкономила почти 48 тысяч тонн бумаги за 2 года - РИА Новости, 27.10.2022
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Платформа "Мой экспорт" сэкономила почти 48 тысяч тонн бумаги за 2 года
Платформа "Мой экспорт" сэкономила почти 48 тысяч тонн бумаги за 2 года - РИА Новости, 27.10.2022
Платформа "Мой экспорт" сэкономила почти 48 тысяч тонн бумаги за 2 года
Около 48 тысяч тонн бумаги было сэкономлено за счет работы цифровой платформы "Мой экспорт" в течение двух лет, сообщает Российский экспортный центр (Группа... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T14:09
2022-10-27T14:09
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
россия
вероника никишина
экономика
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Около 48 тысяч тонн бумаги было сэкономлено за счет работы цифровой платформы "Мой экспорт" в течение двух лет, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).47 тысяч 916 тонн – именно столько офисной бумаги помогла сэкономить экспортерам цифровая платформа "Мой экспорт" почти за два годы работы, подсчитали в пресс-службе Российского экспортного центра ко Дню без бумаги. Он отмечается каждый четвертый четверг октября."Данная экономия – результат использования электронных заявок, договоров и справок вместо традиционных документов. Так, например, чтобы получить господдержку на участие в выставках, каждая компания-экспортер должна была предоставлять порядка шести документов, в среднем – по 10 листов каждый, для получения компенсации затрат на транспортировку продукции АПК экспортер обычно предоставлял как минимум одну коробку документов", - объяснили в РЭЦ.Подача заявления на оформление сертификатовС начала октября на платформе "Мой экспорт" компании могут подавать онлайн-заявки на получение фитосанитарного и ветеринарного сертификатов. Сейчас для оформления ветеринарного сертификата экспортеру нужно собрать пакет в среднем из 55 листов, а для получения фитосанитарного – примерно из 80 листов. С учетом того, что в год в среднем выдается более миллиона фитосертификатов и около 65 тысяч ветсертификатов, за год платформа "Мой экспорт" поможет сэкономить бизнесу порядка 83,5 миллионов листов офисной бумаги. А это равно около 418 тоннам."Отказ от бумажных документов в пользу электронного документооборота – один из основных принципов, который был заложен в работу платформы. И он успешно воплощается в жизнь. Чем больше мы запускаем сервисов, тем больше экономим бумаги и, как следствие, бережем природу. Таким образом, наша цифровая экосистема не только упрощает экспортные процессы и экономит время, но и вносит вклад в экологию. А экологичность уже давно стала частью развития бизнеса" — рассказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Она добавила, что перевод подачи заявки на получение сертификата в онлайн-режим экономит и бюджет компаний. Речь идет о затратах на саму бумагу, подготовку и отправку документов, командировочные расходы и прочее.Ветеринарный сертификат выдается на товары животного происхождения, животных, корма и кормовые добавки, удобрения, лекарства для ветеринарии. Фитосанитарный сертификат необходим при экспорте товаров растительного происхождения, растений, почвы, материалов, которые могут содержать опасные для животных и человека микроорганизмы.На каждую партию товаров необходимо оформлять новый сертификат, который выдаётся Россельхознадзором.При подаче онлайн-заявления на получение ветеринарного сертификата экспортер может исправить все недочеты в заявке до осмотра продукции инспектором - ведь для документарной проверки больше не нужно выезжать с партией товара на ветеринарный пункт пропуска.Кроме того, при онлайн-оформлении экспортер получает QR-код, который можно показать на пункте ветконтроля вместо пакета бумажных документов. После того, как продукция компании успешно пройдет осмотр, на нее выдадут ветеринарный сертификат.При подаче заявки на оформление фитосанитарного сертификата работает принцип экстерриториальности. Не важно, в каком месте находится экспортер - после проверки всех данных в онлайн-режиме он может обратиться за получением сертификата в любое подразделение Россельхознадзора, которое удобно именно ему, чтобы прийти и забрать фитосанитарный сертификат.Цифровая платформа "Мой экспорт" предоставляет онлайн-доступ к государственным и бизнес-сервисам, сопровождающим выход компаний на экспорт. Сервисы платформы обеспечивают решение основных задач на каждом этапе экспортного цикла. "Мой экспорт" работает в режиме одного окна.Для использования платформы в полной мере, в том числе для получения сервисов по запросу фитосанитарного или ветеринарного сертификатов, необходимо иметь УКЭП (усиленную квалифицированную электронную подпись).Международный День без бумаги в 2010 году учредила американская Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями (AIIM), которая занимается вопросами структурирования каталогов, картотек и документооборота. День без бумаги призван обратить внимание общественности на рациональное использование всего, что сделано из бумаги и картона, а также подчеркнуть важность использования новых технологий, чтобы сократить использование бумаги.
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), россия, вероника никишина, экономика
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Россия, Вероника Никишина, Экономика
14:09 27.10.2022
 

Платформа "Мой экспорт" сэкономила почти 48 тысяч тонн бумаги за 2 года

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкУпаковки с офисной бумагой
Упаковки с офисной бумагой - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Упаковки с офисной бумагой . Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Около 48 тысяч тонн бумаги было сэкономлено за счет работы цифровой платформы "Мой экспорт" в течение двух лет, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
47 тысяч 916 тонн – именно столько офисной бумаги помогла сэкономить экспортерам цифровая платформа "Мой экспорт" почти за два годы работы, подсчитали в пресс-службе Российского экспортного центра ко Дню без бумаги. Он отмечается каждый четвертый четверг октября.
Логотип цифровой платформы Мой экспорт, созданной АО Российский экспортный центр (РЭЦ), на мероприятии Стратегия одного окна в Москве. - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
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"Данная экономия – результат использования электронных заявок, договоров и справок вместо традиционных документов. Так, например, чтобы получить господдержку на участие в выставках, каждая компания-экспортер должна была предоставлять порядка шести документов, в среднем – по 10 листов каждый, для получения компенсации затрат на транспортировку продукции АПК экспортер обычно предоставлял как минимум одну коробку документов", - объяснили в РЭЦ.

Подача заявления на оформление сертификатов

С начала октября на платформе "Мой экспорт" компании могут подавать онлайн-заявки на получение фитосанитарного и ветеринарного сертификатов. Сейчас для оформления ветеринарного сертификата экспортеру нужно собрать пакет в среднем из 55 листов, а для получения фитосанитарного – примерно из 80 листов. С учетом того, что в год в среднем выдается более миллиона фитосертификатов и около 65 тысяч ветсертификатов, за год платформа "Мой экспорт" поможет сэкономить бизнесу порядка 83,5 миллионов листов офисной бумаги. А это равно около 418 тоннам.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
24 октября, 14:00
РЭЦ: начался прием заявок экспортеров на компенсацию затрат сертификации
"Отказ от бумажных документов в пользу электронного документооборота – один из основных принципов, который был заложен в работу платформы. И он успешно воплощается в жизнь. Чем больше мы запускаем сервисов, тем больше экономим бумаги и, как следствие, бережем природу. Таким образом, наша цифровая экосистема не только упрощает экспортные процессы и экономит время, но и вносит вклад в экологию. А экологичность уже давно стала частью развития бизнеса" — рассказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
Она добавила, что перевод подачи заявки на получение сертификата в онлайн-режим экономит и бюджет компаний. Речь идет о затратах на саму бумагу, подготовку и отправку документов, командировочные расходы и прочее.
Ветеринарный сертификат выдается на товары животного происхождения, животных, корма и кормовые добавки, удобрения, лекарства для ветеринарии. Фитосанитарный сертификат необходим при экспорте товаров растительного происхождения, растений, почвы, материалов, которые могут содержать опасные для животных и человека микроорганизмы.
Международный экспортный форум Сделано в России - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
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На каждую партию товаров необходимо оформлять новый сертификат, который выдаётся Россельхознадзором.
При подаче онлайн-заявления на получение ветеринарного сертификата экспортер может исправить все недочеты в заявке до осмотра продукции инспектором - ведь для документарной проверки больше не нужно выезжать с партией товара на ветеринарный пункт пропуска.
Кроме того, при онлайн-оформлении экспортер получает QR-код, который можно показать на пункте ветконтроля вместо пакета бумажных документов. После того, как продукция компании успешно пройдет осмотр, на нее выдадут ветеринарный сертификат.
При подаче заявки на оформление фитосанитарного сертификата работает принцип экстерриториальности. Не важно, в каком месте находится экспортер - после проверки всех данных в онлайн-режиме он может обратиться за получением сертификата в любое подразделение Россельхознадзора, которое удобно именно ему, чтобы прийти и забрать фитосанитарный сертификат.
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Цифровая платформа "Мой экспорт" предоставляет онлайн-доступ к государственным и бизнес-сервисам, сопровождающим выход компаний на экспорт. Сервисы платформы обеспечивают решение основных задач на каждом этапе экспортного цикла. "Мой экспорт" работает в режиме одного окна.
Для использования платформы в полной мере, в том числе для получения сервисов по запросу фитосанитарного или ветеринарного сертификатов, необходимо иметь УКЭП (усиленную квалифицированную электронную подпись).
Международный День без бумаги в 2010 году учредила американская Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями (AIIM), которая занимается вопросами структурирования каталогов, картотек и документооборота. День без бумаги призван обратить внимание общественности на рациональное использование всего, что сделано из бумаги и картона, а также подчеркнуть важность использования новых технологий, чтобы сократить использование бумаги.
Логотип цифровой платформы Мой экспорт - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
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Ветеринарный сертификат можно оформить на платформе "Мой экспорт"
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)РоссияВероника НикишинаЭкономика
 
 
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