Рейтинг@Mail.ru
Сечин прокомментировал идею "вырезать" Россию из мировой экономики - РИА Новости, 27.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221027/ekonomika-1827113270.html
Сечин прокомментировал идею "вырезать" Россию из мировой экономики
Сечин прокомментировал идею "вырезать" Россию из мировой экономики - РИА Новости, 27.10.2022
Сечин прокомментировал идею "вырезать" Россию из мировой экономики
Идея "вырезать" Россию из мировой экономики абсурдна и иллюзорна, доля РФ в поставках базового сырья - до 15%, заявил глава компании "Роснефть" Игорь Сечин в... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T10:50
2022-10-27T10:54
экономика
россия
игорь сечин
роснефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150884/79/1508847902_0:112:2852:1716_1920x0_80_0_0_4cb7966591b5b4b40bd579d10a07e7f4.jpg
БАКУ, 27 окт - РИА Новости. Идея "вырезать" Россию из мировой экономики абсурдна и иллюзорна, доля РФ в поставках базового сырья - до 15%, заявил глава компании "Роснефть" Игорь Сечин в ходе выступления на Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку."Идея "вырезать" Россию из мировой экономики - эта идея абсурдна и иллюзорна. Масштабы и роль российской экономики в мировом разделении труда традиционно недооценивались. То, что звучит публично, что вклад России в мировой ВВП - это всего лишь 2% - это миф. Если считать по ППС, то это уже 4-5%. Если учитывать роль услуг в экономиках развитых стран – до 70% ВВП США… Услуги – полезная вещь, но не в том случае, когда у вас нет энергоресурсов и продовольствия. Доля России в поставках базового сырья – до 15%", - сказал он.Сечин также подчеркнул, что устойчивость российской экономики обеспечивается тем, что она "надежно стоит на земле", опираясь на достаточность базовых ресурсов.
https://ria.ru/20221021/rynok-1825636302.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150884/79/1508847902_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_3f7f399f8d157aa493f19376abd164b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, игорь сечин, роснефть
Экономика, Россия, Игорь Сечин, Роснефть
10:50 27.10.2022 (обновлено: 10:54 27.10.2022)
 
Сечин прокомментировал идею "вырезать" Россию из мировой экономики

Глава "Роснефти" Сечин назвал идею "вырезать" Россию из мировой экономики абсурдной

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкГлава "Роснефти" Игорь Сечин
Глава Роснефти Игорь Сечин - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Глава "Роснефти" Игорь Сечин . Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 27 окт - РИА Новости. Идея "вырезать" Россию из мировой экономики абсурдна и иллюзорна, доля РФ в поставках базового сырья - до 15%, заявил глава компании "Роснефть" Игорь Сечин в ходе выступления на Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку.
"Идея "вырезать" Россию из мировой экономики - эта идея абсурдна и иллюзорна. Масштабы и роль российской экономики в мировом разделении труда традиционно недооценивались. То, что звучит публично, что вклад России в мировой ВВП - это всего лишь 2% - это миф. Если считать по ППС, то это уже 4-5%. Если учитывать роль услуг в экономиках развитых стран – до 70% ВВП США… Услуги – полезная вещь, но не в том случае, когда у вас нет энергоресурсов и продовольствия. Доля России в поставках базового сырья – до 15%", - сказал он.
Сечин также подчеркнул, что устойчивость российской экономики обеспечивается тем, что она "надежно стоит на земле", опираясь на достаточность базовых ресурсов.
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
21 октября, 13:02
Россия навсегда потеряла европейский рынок нефти и газа, заявил глава МЭА
 
ЭкономикаРоссияИгорь СечинРоснефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала