https://ria.ru/20221027/ekonomika-1827113270.html

Сечин прокомментировал идею "вырезать" Россию из мировой экономики

Сечин прокомментировал идею "вырезать" Россию из мировой экономики - РИА Новости, 27.10.2022

Сечин прокомментировал идею "вырезать" Россию из мировой экономики

Идея "вырезать" Россию из мировой экономики абсурдна и иллюзорна, доля РФ в поставках базового сырья - до 15%, заявил глава компании "Роснефть" Игорь Сечин в... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T10:50

2022-10-27T10:50

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экономика

россия

игорь сечин

роснефть

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БАКУ, 27 окт - РИА Новости. Идея "вырезать" Россию из мировой экономики абсурдна и иллюзорна, доля РФ в поставках базового сырья - до 15%, заявил глава компании "Роснефть" Игорь Сечин в ходе выступления на Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку."Идея "вырезать" Россию из мировой экономики - эта идея абсурдна и иллюзорна. Масштабы и роль российской экономики в мировом разделении труда традиционно недооценивались. То, что звучит публично, что вклад России в мировой ВВП - это всего лишь 2% - это миф. Если считать по ППС, то это уже 4-5%. Если учитывать роль услуг в экономиках развитых стран – до 70% ВВП США… Услуги – полезная вещь, но не в том случае, когда у вас нет энергоресурсов и продовольствия. Доля России в поставках базового сырья – до 15%", - сказал он.Сечин также подчеркнул, что устойчивость российской экономики обеспечивается тем, что она "надежно стоит на земле", опираясь на достаточность базовых ресурсов.

https://ria.ru/20221021/rynok-1825636302.html

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, игорь сечин, роснефть