https://ria.ru/20221027/ekonomika-1827099251.html

Глава МЭР рассказал об адаптации российской экономики к новым условиям

Глава МЭР рассказал об адаптации российской экономики к новым условиям - РИА Новости, 27.10.2022

Глава МЭР рассказал об адаптации российской экономики к новым условиям

Процесс адаптации экономики России к новым условиям идет быстрее ожиданий, уже в конце этого года в квартальном выражении ВВП страны перейдет к росту, сообщил... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T10:00

2022-10-27T10:00

2022-10-27T10:00

экономика

максим решетников

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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БАКУ, 27 окт - РИА Новости. Процесс адаптации экономики России к новым условиям идет быстрее ожиданий, уже в конце этого года в квартальном выражении ВВП страны перейдет к росту, сообщил министр экономического развития Максим Решетников."Ситуация действительно в экономике стабилизировалась, идет активная перенастройка внешнеэкономических связей, торговых связей, структурная адаптация экономики. И по тем цифрам, которые сейчас есть, видим, что процесс протекает активно, в общем даже быстрее, чем предполагали", - сказал Решетников, выступая на Веронском Евразийском экономическом форуме.Он отметил, что ключевой задачей властей сейчас является переход экономики к росту. "Несмотря на то, что по следующему году мы ждем еще некоторую отрицательную динамику, она связана с большой базой первого квартала этого года, в поквартальном исчислении уже в конце этого года экономика перейдет к росту", - добавил Решетников."Наша страна еще с 2014 года научилась не только жить, но и развиваться в условиях санкций. И внутренний рынок, и внешнеэкономические связи быстро адаптируются под меняющиеся обстоятельства", - сказал глава Минэкономразвития.Решетников подчеркнул, что Россия в ответ на санкции сделала ставку на открытость - на рыночную экономику, на максимально свободное перемещение товаров, капитала, снятие административных барьеров.По прогнозу министерства, ВВП РФ в текущем году снизится на 2,9%, в 2023 году - на 0,8%, в 2024-2025 годах ожидается рост на 2,6% ежегодно.

https://ria.ru/20221013/retsessiya-1823672367.html

https://ria.ru/20221011/ekonomika-1823159899.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, максим решетников, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)