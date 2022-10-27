https://ria.ru/20221027/ekonomika-1827099251.html
Глава МЭР рассказал об адаптации российской экономики к новым условиям
Глава МЭР рассказал об адаптации российской экономики к новым условиям - РИА Новости, 27.10.2022
Глава МЭР рассказал об адаптации российской экономики к новым условиям
Процесс адаптации экономики России к новым условиям идет быстрее ожиданий, уже в конце этого года в квартальном выражении ВВП страны перейдет к росту, сообщил... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T10:00
2022-10-27T10:00
2022-10-27T10:00
экономика
максим решетников
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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БАКУ, 27 окт - РИА Новости. Процесс адаптации экономики России к новым условиям идет быстрее ожиданий, уже в конце этого года в квартальном выражении ВВП страны перейдет к росту, сообщил министр экономического развития Максим Решетников."Ситуация действительно в экономике стабилизировалась, идет активная перенастройка внешнеэкономических связей, торговых связей, структурная адаптация экономики. И по тем цифрам, которые сейчас есть, видим, что процесс протекает активно, в общем даже быстрее, чем предполагали", - сказал Решетников, выступая на Веронском Евразийском экономическом форуме.Он отметил, что ключевой задачей властей сейчас является переход экономики к росту. "Несмотря на то, что по следующему году мы ждем еще некоторую отрицательную динамику, она связана с большой базой первого квартала этого года, в поквартальном исчислении уже в конце этого года экономика перейдет к росту", - добавил Решетников."Наша страна еще с 2014 года научилась не только жить, но и развиваться в условиях санкций. И внутренний рынок, и внешнеэкономические связи быстро адаптируются под меняющиеся обстоятельства", - сказал глава Минэкономразвития.Решетников подчеркнул, что Россия в ответ на санкции сделала ставку на открытость - на рыночную экономику, на максимально свободное перемещение товаров, капитала, снятие административных барьеров.По прогнозу министерства, ВВП РФ в текущем году снизится на 2,9%, в 2023 году - на 0,8%, в 2024-2025 годах ожидается рост на 2,6% ежегодно.
https://ria.ru/20221013/retsessiya-1823672367.html
https://ria.ru/20221011/ekonomika-1823159899.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, максим решетников, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Максим Решетников, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Глава МЭР рассказал об адаптации российской экономики к новым условиям
Глава МЭР Решетников: адаптация экономики России к новым условиям идет быстрее ожиданий
БАКУ, 27 окт - РИА Новости. Процесс адаптации экономики России к новым условиям идет быстрее ожиданий, уже в конце этого года в квартальном выражении ВВП страны перейдет к росту, сообщил министр экономического развития Максим Решетников.
"Ситуация действительно в экономике стабилизировалась, идет активная перенастройка внешнеэкономических связей, торговых связей, структурная адаптация экономики. И по тем цифрам, которые сейчас есть, видим, что процесс протекает активно, в общем даже быстрее, чем предполагали", - сказал Решетников, выступая на Веронском Евразийском экономическом форуме.
Он отметил, что ключевой задачей властей сейчас является переход экономики к росту. "Несмотря на то, что по следующему году мы ждем еще некоторую отрицательную динамику, она связана с большой базой первого квартала этого года, в поквартальном исчислении уже в конце этого года экономика перейдет к росту", - добавил Решетников.
"Наша страна еще с 2014 года научилась не только жить, но и развиваться в условиях санкций. И внутренний рынок, и внешнеэкономические связи быстро адаптируются под меняющиеся обстоятельства", - сказал глава Минэкономразвития
.
Решетников подчеркнул, что Россия в ответ на санкции сделала ставку на открытость - на рыночную экономику, на максимально свободное перемещение товаров, капитала, снятие административных барьеров.
По прогнозу министерства, ВВП РФ в текущем году снизится на 2,9%, в 2023 году - на 0,8%, в 2024-2025 годах ожидается рост на 2,6% ежегодно.