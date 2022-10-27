06:59 27.10.2022 (обновлено: 10:46 27.10.2022)
NI назвал страну, подрывающую единство Запада против России
NI: Австралия подорвала единство Запада против России позицией по Западному Иерусалиму
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкГосударственный флаг Австралии у здания Министерства иностранных дел
Государственный флаг Австралии у здания Министерства иностранных дел. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Отказ Австралии признавать Западный Иерусалим столицей Израиля подрывает единство Запада против России, пишет обозреватель The National Interest Майкл Рубин.
По его мнению, австралийский премьер-министр Энтони Альбанезе и глава МИД Пенни Вонг, отменившие признание, сыграли на руку Махмуду Аббасу, который во время встречи с Владимиром Путиным в Астане говорил о неспособности США быть посредником в палестинско-израиальских переговорах.
"Это могло бы остаться делом австралийцев, если бы это решение не приняли менее чем через неделю после того, как палестинский лидер Махмуд Аббас решительно поддержал президента России Владимира Путина. Альбанезе и Вонг слишком искушенны, чтобы не осознавать значение выбора времени", — считает Рубин.
Он полагает, что так Канберра сигнализирует о готовности продолжить пересмотр политики в этом вопросе и может даже признать палестинскую государственность. Это, как подчеркнул автор, подтвердило бы логику признания Москвой Абхазии, Южной Осетии, ДНР и ЛНР.
"Альбанезе и Вонг растрачивают десятилетия дипломатического капитала, отбрасывают моральную ясность и непреднамеренно подрывают международную коалицию демократий против России", — говорится в публикации.
На прошлой неделе австралийский МИД удалил со своего сайта упоминания о том, что Канберра признает Западный Иерусалим столицей Израиля, фактически отменив решение премьер-министра Скотта Моррисона, принятое в 2018 году, но не поддержанное партией лейбористов. Как пояснила Вонг, позиция Австралии заключается в том, что вопрос об окончательном статусе города должен быть урегулирован на мирных переговорах между Израилем и Палестиной.
Статус Иерусалима — один из наиболее чувствительных вопросов израильско-палестинского конфликта. Израиль считает его своей "единой и неделимой" столицей, включая восточные районы и Исторический центр, отбитые у Иордании в ходе Шестидневной войны. Мир аннексии не признает и считает, что эту проблему следует решать на основе договоренности с палестинцами. Из-за этого все иностранные посольства располагаются в Тель-Авиве.
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