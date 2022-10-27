https://ria.ru/20221027/edinstvo-1827079191.html

NI назвал страну, подрывающую единство Запада против России

NI назвал страну, подрывающую единство Запада против России - РИА Новости, 27.10.2022

NI назвал страну, подрывающую единство Запада против России

Отказ Австралии признавать Западный Иерусалим столицей Израиля подрывает единство Запада против России, пишет обозреватель The National Interest Майкл Рубин. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T06:59

2022-10-27T06:59

2022-10-27T10:46

в мире

энтони альбанезе

махмуд аббас

владимир путин

австралия

израиль

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155189/81/1551898154_0:166:3072:1894_1920x0_80_0_0_90c7e08758ce0389dd90e2a28eb8191c.jpg

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Отказ Австралии признавать Западный Иерусалим столицей Израиля подрывает единство Запада против России, пишет обозреватель The National Interest Майкл Рубин.По его мнению, австралийский премьер-министр Энтони Альбанезе и глава МИД Пенни Вонг, отменившие признание, сыграли на руку Махмуду Аббасу, который во время встречи с Владимиром Путиным в Астане говорил о неспособности США быть посредником в палестинско-израиальских переговорах.Он полагает, что так Канберра сигнализирует о готовности продолжить пересмотр политики в этом вопросе и может даже признать палестинскую государственность. Это, как подчеркнул автор, подтвердило бы логику признания Москвой Абхазии, Южной Осетии, ДНР и ЛНР.На прошлой неделе австралийский МИД удалил со своего сайта упоминания о том, что Канберра признает Западный Иерусалим столицей Израиля, фактически отменив решение премьер-министра Скотта Моррисона, принятое в 2018 году, но не поддержанное партией лейбористов. Как пояснила Вонг, позиция Австралии заключается в том, что вопрос об окончательном статусе города должен быть урегулирован на мирных переговорах между Израилем и Палестиной. Статус Иерусалима — один из наиболее чувствительных вопросов израильско-палестинского конфликта. Израиль считает его своей "единой и неделимой" столицей, включая восточные районы и Исторический центр, отбитые у Иордании в ходе Шестидневной войны. Мир аннексии не признает и считает, что эту проблему следует решать на основе договоренности с палестинцами. Из-за этого все иностранные посольства располагаются в Тель-Авиве.

https://ria.ru/20220918/turizm-1817618354.html

австралия

израиль

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, энтони альбанезе, махмуд аббас, владимир путин, австралия, израиль, россия