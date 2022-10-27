Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска снова обстреляли Донецк из "Града" - РИА Новости, 27.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221027/donetsk-1827227102.html
Украинские войска снова обстреляли Донецк из "Града"
Украинские войска снова обстреляли Донецк из "Града" - РИА Новости, 27.10.2022
Украинские войска снова обстреляли Донецк из "Града"
Украинские войска снова обстреляли Донецк из РСЗО "Град", выпустив 10 ракет, сообщило в четверг представительство Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T15:51
2022-10-27T16:03
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775476884_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9dee386d8674e1d05bf1906c1f4a7f59.jpg
ДОНЕЦК, 27 окт - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли Донецк из РСЗО "Град", выпустив 10 ракет, сообщило в четверг представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15.35 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ранее представительство сообщало об обстреле Киевского района Донецка с применением РСЗО "Град" в 15.00.Кроме того, украинские войска выпустили по поселку Зайцево пять танковых снарядов. Обстрел был зафиксирован в 15.30, следует из сообщения в Telegram-канале ведомства.
донецк
донецкая народная республика
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775476884_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8490bafce2ee30d7aecf09be0f1bddf5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, донецк, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Вооруженные силы Украины
15:51 27.10.2022 (обновлено: 16:03 27.10.2022)
 
Украинские войска снова обстреляли Донецк из "Града"

Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Донецку десять ракет из РСЗО "Град"

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снаряда реактивной системы залпового огня "Град" в селе Николаевка
Осколки снаряда реактивной системы залпового огня Град в селе Николаевка - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 27 окт - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли Донецк из РСЗО "Град", выпустив 10 ракет, сообщило в четверг представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15.35 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Ранее представительство сообщало об обстреле Киевского района Донецка с применением РСЗО "Град" в 15.00.
Кроме того, украинские войска выпустили по поселку Зайцево пять танковых снарядов. Обстрел был зафиксирован в 15.30, следует из сообщения в Telegram-канале ведомства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
15:24Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.10.2022
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкДонецкая Народная РеспубликаДонбассВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала