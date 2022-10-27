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Украинские войска снова обстреляли Донецк из "Града"
Украинские войска снова обстреляли Донецк из "Града" - РИА Новости, 27.10.2022
Украинские войска снова обстреляли Донецк из "Града"
Украинские войска снова обстреляли Донецк из РСЗО "Град", выпустив 10 ракет, сообщило в четверг представительство Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T15:51
2022-10-27T15:51
2022-10-27T16:03
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 27 окт - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли Донецк из РСЗО "Град", выпустив 10 ракет, сообщило в четверг представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15.35 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ранее представительство сообщало об обстреле Киевского района Донецка с применением РСЗО "Град" в 15.00.Кроме того, украинские войска выпустили по поселку Зайцево пять танковых снарядов. Обстрел был зафиксирован в 15.30, следует из сообщения в Telegram-канале ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Вооруженные силы Украины
15:51 27.10.2022 (обновлено: 16:03 27.10.2022)
Украинские войска снова обстреляли Донецк из "Града"
Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Донецку десять ракет из РСЗО "Град"