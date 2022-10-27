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В ДНР женщина получила ранения при обстреле Степного со стороны ВСУ
В ДНР женщина получила ранения при обстреле Степного со стороны ВСУ - РИА Новости, 27.10.2022
В ДНР женщина получила ранения при обстреле Степного со стороны ВСУ
Украинские войска обстреляли поселок Степное в ДНР, пострадала женщина, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T15:07
2022-10-27T15:07
2022-10-27T15:07
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
волновахский район
вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 27 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Степное в ДНР, пострадала женщина, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики."ВФУ (вооруженные формирования Украины) обстреляли Степное в Волновахском районе, ранена женщина", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецкая народная республика, волновахский район, вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Волновахский район, Вооруженные силы Украины, Донбасс
В ДНР женщина получила ранения при обстреле Степного со стороны ВСУ
Штаб обороны ДНР: украинские войска обстреляли поселок Степное, пострадала женщина