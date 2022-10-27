https://ria.ru/20221027/donbass-1827210262.html

В ДНР женщина получила ранения при обстреле Степного со стороны ВСУ

В ДНР женщина получила ранения при обстреле Степного со стороны ВСУ - РИА Новости, 27.10.2022

В ДНР женщина получила ранения при обстреле Степного со стороны ВСУ

Украинские войска обстреляли поселок Степное в ДНР, пострадала женщина, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T15:07

2022-10-27T15:07

2022-10-27T15:07

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

волновахский район

вооруженные силы украины

донбасс

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ДОНЕЦК, 27 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Степное в ДНР, пострадала женщина, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики."ВФУ (вооруженные формирования Украины) обстреляли Степное в Волновахском районе, ранена женщина", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.

донецкая народная республика

волновахский район

донбасс

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецкая народная республика, волновахский район, вооруженные силы украины, донбасс