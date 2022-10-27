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Украинские войска обстреляли Донецк и Каштановое
Украинские войска обстреляли Донецк и Каштановое - РИА Новости, 27.10.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Каштановое
Украинские войска обстреляли три района Донецка и поселок Каштановое, выпустив в общей сложности 11 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T15:03
2022-10-27T15:03
2022-10-27T15:03
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 27 окт – РИА Новости. Украинские войска обстреляли три района Донецка и поселок Каштановое, выпустив в общей сложности 11 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13:55 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Каштановое: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что в 14.05 и 14.20 украинские силовики обстреляли Куйбышевский, Кировский и Петровский районы Донецка выпустив в сумме восемь снарядов калибром 152 миллиметра.Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что при обстреле Кировского района Донецка ранены семь мирных жителей.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Донецк и Каштановое
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Донецк и Каштановое снарядами калибра 152 миллиметра