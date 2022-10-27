https://ria.ru/20221027/dollar-1827314902.html
Путин заявил, что США используют доллар как оружие
Путин заявил, что США используют доллар как оружие - РИА Новости, 27.10.2022
Путин заявил, что США используют доллар как оружие
Все задумались на будущее, стоит ли держать золотовалютные резервы в долларах, но выйти очень сложно, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T18:44
2022-10-27T18:44
2022-10-27T19:17
доллар
экономика
россия
владимир путин
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/06/1800612651_0:147:3072:1874_1920x0_80_0_0_5b1aec3ea18f82966ad76c9d96431541.jpg
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Все задумались на будущее, стоит ли держать золотовалютные резервы в долларах, но выйти очень сложно, заявил президент РФ Владимир Путин."После Второй мировой войны США создали <...> систему, укрепили ее многократно по самым разным векторам работали, создали международные институты, которые работают под их контролем и в сфере финансов, и в сфере международной торговли. Она дают сбой очевидный. Огромная ошибка со стороны Штатов, я уже говорил об этом, использовать доллары в качестве оружия в борьбе за свои политические интересы. Это подрывает доверие к доллару и к другим резервным валютам. Поверьте мне, я знаю, что я говорю, потому что все задумались: стоит ли держать золотовалютные резервы в долларах. Не так просто выйти из доллара, потому что у американцев создана очень мощная система, которая держит эти резервы, не выпускает их по сути. Выйти очень сложно, но на будущее все задумались", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".
https://ria.ru/20221027/putin-1827295441.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/06/1800612651_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_73c66d6338c940114eb39be5e319d772.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
доллар, экономика, россия, владимир путин, сша, в мире
Доллар, Экономика, Россия, Владимир Путин, США, В мире
18:44 27.10.2022 (обновлено: 19:17 27.10.2022)
Путин заявил, что США используют доллар как оружие
Президент Путин назвал использование доллара как оружия огромной ошибкой США
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Все задумались на будущее, стоит ли держать золотовалютные резервы в долларах, но выйти очень сложно, заявил президент РФ Владимир Путин.
"После Второй мировой войны США создали <...> систему, укрепили ее многократно по самым разным векторам работали, создали международные институты, которые работают под их контролем и в сфере финансов, и в сфере международной торговли. Она дают сбой очевидный. Огромная ошибка со стороны Штатов, я уже говорил об этом, использовать доллары в качестве оружия в борьбе за свои политические интересы. Это подрывает доверие к доллару и к другим резервным валютам. Поверьте мне, я знаю, что я говорю, потому что все задумались: стоит ли держать золотовалютные резервы в долларах. Не так просто выйти из доллара, потому что у американцев создана очень мощная система, которая держит эти резервы, не выпускает их по сути. Выйти очень сложно, но на будущее все задумались", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".