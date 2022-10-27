https://ria.ru/20221027/dollar-1827314902.html

Путин заявил, что США используют доллар как оружие

Путин заявил, что США используют доллар как оружие - РИА Новости, 27.10.2022

Путин заявил, что США используют доллар как оружие

Все задумались на будущее, стоит ли держать золотовалютные резервы в долларах, но выйти очень сложно, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T18:44

2022-10-27T18:44

2022-10-27T19:17

доллар

экономика

россия

владимир путин

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в мире

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Все задумались на будущее, стоит ли держать золотовалютные резервы в долларах, но выйти очень сложно, заявил президент РФ Владимир Путин."После Второй мировой войны США создали <...> систему, укрепили ее многократно по самым разным векторам работали, создали международные институты, которые работают под их контролем и в сфере финансов, и в сфере международной торговли. Она дают сбой очевидный. Огромная ошибка со стороны Штатов, я уже говорил об этом, использовать доллары в качестве оружия в борьбе за свои политические интересы. Это подрывает доверие к доллару и к другим резервным валютам. Поверьте мне, я знаю, что я говорю, потому что все задумались: стоит ли держать золотовалютные резервы в долларах. Не так просто выйти из доллара, потому что у американцев создана очень мощная система, которая держит эти резервы, не выпускает их по сути. Выйти очень сложно, но на будущее все задумались", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".

https://ria.ru/20221027/putin-1827295441.html

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Владимир Лаврентьев

доллар, экономика, россия, владимир путин, сша, в мире