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Путин заявил, что США используют доллар как оружие - РИА Новости, 27.10.2022
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Путин заявил, что США используют доллар как оружие
Путин заявил, что США используют доллар как оружие - РИА Новости, 27.10.2022
Путин заявил, что США используют доллар как оружие
Все задумались на будущее, стоит ли держать золотовалютные резервы в долларах, но выйти очень сложно, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T18:44
2022-10-27T19:17
доллар
экономика
россия
владимир путин
сша
в мире
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Все задумались на будущее, стоит ли держать золотовалютные резервы в долларах, но выйти очень сложно, заявил президент РФ Владимир Путин."После Второй мировой войны США создали &lt;...&gt; систему, укрепили ее многократно по самым разным векторам работали, создали международные институты, которые работают под их контролем и в сфере финансов, и в сфере международной торговли. Она дают сбой очевидный. Огромная ошибка со стороны Штатов, я уже говорил об этом, использовать доллары в качестве оружия в борьбе за свои политические интересы. Это подрывает доверие к доллару и к другим резервным валютам. Поверьте мне, я знаю, что я говорю, потому что все задумались: стоит ли держать золотовалютные резервы в долларах. Не так просто выйти из доллара, потому что у американцев создана очень мощная система, которая держит эти резервы, не выпускает их по сути. Выйти очень сложно, но на будущее все задумались", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".
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доллар, экономика, россия, владимир путин, сша, в мире
Доллар, Экономика, Россия, Владимир Путин, США, В мире
18:44 27.10.2022 (обновлено: 19:17 27.10.2022)
 
Путин заявил, что США используют доллар как оружие

Президент Путин назвал использование доллара как оружия огромной ошибкой США

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Денежные купюры США. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Все задумались на будущее, стоит ли держать золотовалютные резервы в долларах, но выйти очень сложно, заявил президент РФ Владимир Путин.
"После Второй мировой войны США создали <...> систему, укрепили ее многократно по самым разным векторам работали, создали международные институты, которые работают под их контролем и в сфере финансов, и в сфере международной торговли. Она дают сбой очевидный. Огромная ошибка со стороны Штатов, я уже говорил об этом, использовать доллары в качестве оружия в борьбе за свои политические интересы. Это подрывает доверие к доллару и к другим резервным валютам. Поверьте мне, я знаю, что я говорю, потому что все задумались: стоит ли держать золотовалютные резервы в долларах. Не так просто выйти из доллара, потому что у американцев создана очень мощная система, которая держит эти резервы, не выпускает их по сути. Выйти очень сложно, но на будущее все задумались", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".
Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
18:09
Путин прокомментировал уход западных компаний из России
 
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