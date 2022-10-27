https://ria.ru/20221027/dollar-1827104460.html

Сечин назвал процесс дедолларизации необратимым

Сечин назвал процесс дедолларизации необратимым - РИА Новости, 27.10.2022

Сечин назвал процесс дедолларизации необратимым

Многие государства стремятся сохранить свой суверенитет и отказываются от расчетов в долларах, этот процесс запущен, и он необратим, заявил глава компании... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T10:23

2022-10-27T10:23

2022-10-27T11:10

игорь сечин

экономика

роснефть

цены на нефть

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БАКУ, 27 окт - РИА Новости. Многие государства стремятся сохранить свой суверенитет и отказываются от расчетов в долларах, этот процесс запущен, и он необратим, заявил глава компании "Роснефть" Игорь Сечин в ходе выступления на Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку."Центральные банки Азии и Ближнего Востока создают двусторонние линии валютных свопов с намерением укрепления собственных финансовых систем и снижения рисков зависимости от доллара, на фоне произвольного ареста счетов, транзакций, суверенных фондов и золотовалютных резервов. Мы наблюдаем стремление государств, которые хотят сохранить свой суверенитет, к отказу от расчетов в долларах. Этот процесс запущен, и он необратим", - сказал он.Глава "Роснефти" подчеркнул, что мир изменился для всех, в том числе и для США. "И тот ресурс, который они получили в прошлом веке как эмитент мировой валюты, возможность влиять на миллиарды населения земли за счет контроля над глобальной сетью, благодаря чему они уверовали в свое всемогущество, этот ресурс заканчивается. Цивилизационные алгоритмы привели к развитию иных центров влияния. Сегодня уже нельзя игнорировать позиции Китая, Индии, России", - отметил Сечин. По его словам, США продолжают эксплуатировать этот же ресурс, но эффективность неуклонно снижается."На сегодня эффективно пользоваться этим ресурсом, включая манипулирование долларом, им лучше всего удается по отношению к своим союзникам. Например, сегодня от политики ФРС больше всего страдают йена, фунт и евро. Именно им ради спасения доллара грозит сгореть в пламени кризиса", - добавил он.

https://ria.ru/20220929/dollary-1820215635.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

игорь сечин, экономика, роснефть, цены на нефть