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Сечин назвал процесс дедолларизации необратимым - РИА Новости, 27.10.2022
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Сечин назвал процесс дедолларизации необратимым
Сечин назвал процесс дедолларизации необратимым - РИА Новости, 27.10.2022
Сечин назвал процесс дедолларизации необратимым
Многие государства стремятся сохранить свой суверенитет и отказываются от расчетов в долларах, этот процесс запущен, и он необратим, заявил глава компании... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T10:23
2022-10-27T11:10
игорь сечин
экономика
роснефть
цены на нефть
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БАКУ, 27 окт - РИА Новости. Многие государства стремятся сохранить свой суверенитет и отказываются от расчетов в долларах, этот процесс запущен, и он необратим, заявил глава компании "Роснефть" Игорь Сечин в ходе выступления на Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку."Центральные банки Азии и Ближнего Востока создают двусторонние линии валютных свопов с намерением укрепления собственных финансовых систем и снижения рисков зависимости от доллара, на фоне произвольного ареста счетов, транзакций, суверенных фондов и золотовалютных резервов. Мы наблюдаем стремление государств, которые хотят сохранить свой суверенитет, к отказу от расчетов в долларах. Этот процесс запущен, и он необратим", - сказал он.Глава "Роснефти" подчеркнул, что мир изменился для всех, в том числе и для США. "И тот ресурс, который они получили в прошлом веке как эмитент мировой валюты, возможность влиять на миллиарды населения земли за счет контроля над глобальной сетью, благодаря чему они уверовали в свое всемогущество, этот ресурс заканчивается. Цивилизационные алгоритмы привели к развитию иных центров влияния. Сегодня уже нельзя игнорировать позиции Китая, Индии, России", - отметил Сечин. По его словам, США продолжают эксплуатировать этот же ресурс, но эффективность неуклонно снижается."На сегодня эффективно пользоваться этим ресурсом, включая манипулирование долларом, им лучше всего удается по отношению к своим союзникам. Например, сегодня от политики ФРС больше всего страдают йена, фунт и евро. Именно им ради спасения доллара грозит сгореть в пламени кризиса", - добавил он.
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игорь сечин, экономика, роснефть, цены на нефть
Игорь Сечин, Экономика, Роснефть, Цены на нефть
10:23 27.10.2022 (обновлено: 11:10 27.10.2022)
 
Сечин назвал процесс дедолларизации необратимым

Сечин назвал процесс отказа многих стран от расчета в долларах необратимым

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
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БАКУ, 27 окт - РИА Новости. Многие государства стремятся сохранить свой суверенитет и отказываются от расчетов в долларах, этот процесс запущен, и он необратим, заявил глава компании "Роснефть" Игорь Сечин в ходе выступления на Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку.
"Центральные банки Азии и Ближнего Востока создают двусторонние линии валютных свопов с намерением укрепления собственных финансовых систем и снижения рисков зависимости от доллара, на фоне произвольного ареста счетов, транзакций, суверенных фондов и золотовалютных резервов. Мы наблюдаем стремление государств, которые хотят сохранить свой суверенитет, к отказу от расчетов в долларах. Этот процесс запущен, и он необратим", - сказал он.
Глава "Роснефти" подчеркнул, что мир изменился для всех, в том числе и для США. "И тот ресурс, который они получили в прошлом веке как эмитент мировой валюты, возможность влиять на миллиарды населения земли за счет контроля над глобальной сетью, благодаря чему они уверовали в свое всемогущество, этот ресурс заканчивается. Цивилизационные алгоритмы привели к развитию иных центров влияния. Сегодня уже нельзя игнорировать позиции Китая, Индии, России", - отметил Сечин. По его словам, США продолжают эксплуатировать этот же ресурс, но эффективность неуклонно снижается.
"На сегодня эффективно пользоваться этим ресурсом, включая манипулирование долларом, им лучше всего удается по отношению к своим союзникам. Например, сегодня от политики ФРС больше всего страдают йена, фунт и евро. Именно им ради спасения доллара грозит сгореть в пламени кризиса", - добавил он.
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