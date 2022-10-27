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В Шахтерске четыре человека пострадали из-за обстрела украинскими войсками

В Шахтерске четыре человека пострадали из-за обстрела украинскими войсками - РИА Новости, 27.10.2022

В Шахтерске четыре человека пострадали из-за обстрела украинскими войсками

Возгорание горюче-смазочных материалов произошло в Шахтерске в результате обстрела нефтебазы и железнодорожной станции украинскими войсками, ранены четыре... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T15:23

2022-10-27T15:23

2022-10-27T16:21

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

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шахтерск (донецкая область)

донбасс

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ДОНЕЦК, 27 окт - РИА Новости. Возгорание горюче-смазочных материалов произошло в Шахтерске в результате обстрела нефтебазы и железнодорожной станции украинскими войсками, ранены четыре мирных жителя, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела вооруженными формированиями Украины нефтебазы и ж/д станции в Шахтерске произошло возгорание ГСМ. Ранения получили четыре мирных жителя", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что украинские войска в четверг обстреляли Шахтерск ракетами HIMARS.

донецкая народная республика

украина

шахтерск (донецкая область)

донбасс

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Возгорание на месте удара по нефтебазе в Шахтерске Возгорание горюче-смазочных материалов произошло в Шахтерске в результате обстрела нефтебазы и железнодорожной станции украинскими войсками, ранены четыре мирных жителя, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. 2022-10-27T15:23 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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донецкая народная республика, украина, происшествия, шахтерск (донецкая область), донбасс, видео