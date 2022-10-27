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В Шахтерске четыре человека пострадали из-за обстрела украинскими войсками
В Шахтерске четыре человека пострадали из-за обстрела украинскими войсками - РИА Новости, 27.10.2022
В Шахтерске четыре человека пострадали из-за обстрела украинскими войсками
Возгорание горюче-смазочных материалов произошло в Шахтерске в результате обстрела нефтебазы и железнодорожной станции украинскими войсками, ранены четыре... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T15:23
2022-10-27T15:23
2022-10-27T16:21
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
происшествия
шахтерск (донецкая область)
донбасс
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ДОНЕЦК, 27 окт - РИА Новости. Возгорание горюче-смазочных материалов произошло в Шахтерске в результате обстрела нефтебазы и железнодорожной станции украинскими войсками, ранены четыре мирных жителя, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела вооруженными формированиями Украины нефтебазы и ж/д станции в Шахтерске произошло возгорание ГСМ. Ранения получили четыре мирных жителя", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что украинские войска в четверг обстреляли Шахтерск ракетами HIMARS.
донецкая народная республика
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Возгорание на месте удара по нефтебазе в Шахтерске
Возгорание горюче-смазочных материалов произошло в Шахтерске в результате обстрела нефтебазы и железнодорожной станции украинскими войсками, ранены четыре мирных жителя, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
2022-10-27T15:23
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донецкая народная республика, украина, происшествия, шахтерск (донецкая область), донбасс, видео
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Происшествия, Шахтерск (Донецкая область), Донбасс
15:23 27.10.2022 (обновлено: 16:21 27.10.2022)
В Шахтерске четыре человека пострадали из-за обстрела украинскими войсками
Штаб ДНР: четыре человека пострадали в Шахтерске из-за обстрелов со стороны ВСУ