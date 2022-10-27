Предложение "деоккупации" Приднестровья может привести к войне, заявил Шор
Политик Шор: предложение Киева о "деоккупации" Приднестровья может привести к войне
© Sputnik / Miroslav RotariИлан Шор
© Sputnik / Miroslav Rotari
Илан Шор. Архивное фото
КИШИНЕВ, 27 окт – РИА Новости. Создание международной площадки для "деоккупации" Приднестровья может привести к трагическим последствиям для Молдавии, такое мнение высказал в четверг лидер оппозиционной партии "Шор" Илан Шор.
Ранее Владимир Зеленский предложил создать аналогичные "Крымской платформе" международные площадки для "деоккупации" и других территорий, в том числе Приднестровья и Абхазии.
"Я неоднократно говорил, что нынешняя власть в лице президента Майи Санду хочет любой ценой втянуть Молдавию в войну. Еще одним свидетельством, подтверждающим это, является предложение Украины создать так называемую платформу для деоккупации Приднестровья…На практике эта платформа означает ввод войск на территорию Приднестровья, а там находится самый крупный склад боеприпасов в Европе. Как вы понимаете, вряд ли одна из конфликтующих сторон допустит переход такого склада к другой стороне и наверняка нанесет удар. В Молдавии появится кровь, смерть, гробы и война", - заявил Шор в видеообращении, опубликованном в социальных сетях.
Политик выразил сожаление, что Санду, как лидер нейтрального государства, не раскритиковала заявление украинской стороны. Шор призвал своих сторонников выйти в ближайшее воскресенье на очередной массовый митинг, чтобы донести до руководства страны позицию по сохранению мира на Днестре и недопущению втягивания республики в военный конфликт.
Партия "Шор", к которой присоединилась Партия коммунистов Молдавии (ПКРМ), проводит в Кишиневе акции протеста c середины сентября. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
В первые две недели протеста манифестанты установили палатки перед зданиями парламента и администрации президента. Шестнадцатого октября после очередного митинга полицейские и бойцы спецбатальонов Fulger ("Молния") и Scorpion ("Скорпион") по распоряжению главы МВД разогнали мирную демонстрацию, демонтировали палаточный городок оппозиции.
Сейчас манифестанты разбили палаточный городок перед зданием Генпрокуратуры.