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Предложение "деоккупации" Приднестровья может привести к войне, заявил Шор - РИА Новости, 27.10.2022
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Предложение "деоккупации" Приднестровья может привести к войне, заявил Шор
Предложение "деоккупации" Приднестровья может привести к войне, заявил Шор - РИА Новости, 27.10.2022
Предложение "деоккупации" Приднестровья может привести к войне, заявил Шор
Создание международной площадки для "деоккупации" Приднестровья может привести к трагическим последствиям для Молдавии, такое мнение высказал в четверг лидер... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T17:50
2022-10-27T17:50
в мире
илан шор
молдавия
украина
абхазия
майя санду
владимир зеленский
приднестровская молдавская республика
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КИШИНЕВ, 27 окт – РИА Новости. Создание международной площадки для "деоккупации" Приднестровья может привести к трагическим последствиям для Молдавии, такое мнение высказал в четверг лидер оппозиционной партии "Шор" Илан Шор.Ранее Владимир Зеленский предложил создать аналогичные "Крымской платформе" международные площадки для "деоккупации" и других территорий, в том числе Приднестровья и Абхазии."Я неоднократно говорил, что нынешняя власть в лице президента Майи Санду хочет любой ценой втянуть Молдавию в войну. Еще одним свидетельством, подтверждающим это, является предложение Украины создать так называемую платформу для деоккупации Приднестровья…На практике эта платформа означает ввод войск на территорию Приднестровья, а там находится самый крупный склад боеприпасов в Европе. Как вы понимаете, вряд ли одна из конфликтующих сторон допустит переход такого склада к другой стороне и наверняка нанесет удар. В Молдавии появится кровь, смерть, гробы и война", - заявил Шор в видеообращении, опубликованном в социальных сетях.Политик выразил сожаление, что Санду, как лидер нейтрального государства, не раскритиковала заявление украинской стороны. Шор призвал своих сторонников выйти в ближайшее воскресенье на очередной массовый митинг, чтобы донести до руководства страны позицию по сохранению мира на Днестре и недопущению втягивания республики в военный конфликт.Партия "Шор", к которой присоединилась Партия коммунистов Молдавии (ПКРМ), проводит в Кишиневе акции протеста c середины сентября. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.В первые две недели протеста манифестанты установили палатки перед зданиями парламента и администрации президента. Шестнадцатого октября после очередного митинга полицейские и бойцы спецбатальонов Fulger ("Молния") и Scorpion ("Скорпион") по распоряжению главы МВД разогнали мирную демонстрацию, демонтировали палаточный городок оппозиции.Сейчас манифестанты разбили палаточный городок перед зданием Генпрокуратуры.
https://ria.ru/20221027/kishinev-1827120830.html
https://ria.ru/20221026/moldaviya-1826841012.html
https://ria.ru/20220901/pridnestrove-1813683997.html
молдавия
украина
абхазия
приднестровская молдавская республика
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в мире, илан шор, молдавия, украина, абхазия, майя санду, владимир зеленский, приднестровская молдавская республика
В мире, Илан Шор, Молдавия, Украина, Абхазия, Майя Санду, Владимир Зеленский, Приднестровская Молдавская Республика
17:50 27.10.2022
 
Предложение "деоккупации" Приднестровья может привести к войне, заявил Шор

Политик Шор: предложение Киева о "деоккупации" Приднестровья может привести к войне

© Sputnik / Miroslav RotariИлан Шор
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© Sputnik / Miroslav Rotari
Илан Шор. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 27 окт – РИА Новости. Создание международной площадки для "деоккупации" Приднестровья может привести к трагическим последствиям для Молдавии, такое мнение высказал в четверг лидер оппозиционной партии "Шор" Илан Шор.
Ранее Владимир Зеленский предложил создать аналогичные "Крымской платформе" международные площадки для "деоккупации" и других территорий, в том числе Приднестровья и Абхазии.
Сотрудники полиции дежурят во время антиправительственной акции протеста, организованной оппозиционной партией Шор, неподалеку от парламента Молдовы в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
11:15
Протестующие в Кишиневе образовали "коридор позора" для депутатов
"Я неоднократно говорил, что нынешняя власть в лице президента Майи Санду хочет любой ценой втянуть Молдавию в войну. Еще одним свидетельством, подтверждающим это, является предложение Украины создать так называемую платформу для деоккупации Приднестровья…На практике эта платформа означает ввод войск на территорию Приднестровья, а там находится самый крупный склад боеприпасов в Европе. Как вы понимаете, вряд ли одна из конфликтующих сторон допустит переход такого склада к другой стороне и наверняка нанесет удар. В Молдавии появится кровь, смерть, гробы и война", - заявил Шор в видеообращении, опубликованном в социальных сетях.
Политик выразил сожаление, что Санду, как лидер нейтрального государства, не раскритиковала заявление украинской стороны. Шор призвал своих сторонников выйти в ближайшее воскресенье на очередной массовый митинг, чтобы донести до руководства страны позицию по сохранению мира на Днестре и недопущению втягивания республики в военный конфликт.
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
Вчера, 10:57
Додон надеется, что Украина не рискнет обстреливать Молдавию или ПМР
Партия "Шор", к которой присоединилась Партия коммунистов Молдавии (ПКРМ), проводит в Кишиневе акции протеста c середины сентября. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
В первые две недели протеста манифестанты установили палатки перед зданиями парламента и администрации президента. Шестнадцатого октября после очередного митинга полицейские и бойцы спецбатальонов Fulger ("Молния") и Scorpion ("Скорпион") по распоряжению главы МВД разогнали мирную демонстрацию, демонтировали палаточный городок оппозиции.
Сейчас манифестанты разбили палаточный городок перед зданием Генпрокуратуры.
Миротворческий пост в городе Бендеры - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
1 сентября, 12:17
Лавров предостерег Кишинев от действий против миротворцев в Приднестровье
 
В миреИлан ШорМолдавияУкраинаАбхазияМайя СандуВладимир ЗеленскийПриднестровская Молдавская Республика
 
 
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