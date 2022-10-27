https://ria.ru/20221027/deokkupatsiya-1827283392.html

Предложение "деоккупации" Приднестровья может привести к войне, заявил Шор

Предложение "деоккупации" Приднестровья может привести к войне, заявил Шор - РИА Новости, 27.10.2022

Предложение "деоккупации" Приднестровья может привести к войне, заявил Шор

Создание международной площадки для "деоккупации" Приднестровья может привести к трагическим последствиям для Молдавии, такое мнение высказал в четверг лидер... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T17:50

2022-10-27T17:50

2022-10-27T17:50

в мире

илан шор

молдавия

украина

абхазия

майя санду

владимир зеленский

приднестровская молдавская республика

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КИШИНЕВ, 27 окт – РИА Новости. Создание международной площадки для "деоккупации" Приднестровья может привести к трагическим последствиям для Молдавии, такое мнение высказал в четверг лидер оппозиционной партии "Шор" Илан Шор.Ранее Владимир Зеленский предложил создать аналогичные "Крымской платформе" международные площадки для "деоккупации" и других территорий, в том числе Приднестровья и Абхазии."Я неоднократно говорил, что нынешняя власть в лице президента Майи Санду хочет любой ценой втянуть Молдавию в войну. Еще одним свидетельством, подтверждающим это, является предложение Украины создать так называемую платформу для деоккупации Приднестровья…На практике эта платформа означает ввод войск на территорию Приднестровья, а там находится самый крупный склад боеприпасов в Европе. Как вы понимаете, вряд ли одна из конфликтующих сторон допустит переход такого склада к другой стороне и наверняка нанесет удар. В Молдавии появится кровь, смерть, гробы и война", - заявил Шор в видеообращении, опубликованном в социальных сетях.Политик выразил сожаление, что Санду, как лидер нейтрального государства, не раскритиковала заявление украинской стороны. Шор призвал своих сторонников выйти в ближайшее воскресенье на очередной массовый митинг, чтобы донести до руководства страны позицию по сохранению мира на Днестре и недопущению втягивания республики в военный конфликт.Партия "Шор", к которой присоединилась Партия коммунистов Молдавии (ПКРМ), проводит в Кишиневе акции протеста c середины сентября. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.В первые две недели протеста манифестанты установили палатки перед зданиями парламента и администрации президента. Шестнадцатого октября после очередного митинга полицейские и бойцы спецбатальонов Fulger ("Молния") и Scorpion ("Скорпион") по распоряжению главы МВД разогнали мирную демонстрацию, демонтировали палаточный городок оппозиции.Сейчас манифестанты разбили палаточный городок перед зданием Генпрокуратуры.

https://ria.ru/20221027/kishinev-1827120830.html

https://ria.ru/20221026/moldaviya-1826841012.html

https://ria.ru/20220901/pridnestrove-1813683997.html

молдавия

украина

абхазия

приднестровская молдавская республика

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в мире, илан шор, молдавия, украина, абхазия, майя санду, владимир зеленский, приднестровская молдавская республика