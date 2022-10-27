https://ria.ru/20221027/dengi-1827065490.html

Юрист объяснил, какие купюры не примут даже в банке

Юрист объяснил, какие купюры не примут даже в банке - РИА Новости, 27.10.2022

Юрист объяснил, какие купюры не примут даже в банке

Если имеющаяся у вас купюра повреждена или испорчена, есть несколько случаев, в которых банк обязан обменять ее вам на новую, заявил агентству "Прайм" старший... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T02:15

2022-10-27T02:15

2022-10-27T02:15

экономика

россия

александр гусятников

pg partners

деньги

банки

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Если имеющаяся у вас купюра повреждена или испорчена, есть несколько случаев, в которых банк обязан обменять ее вам на новую, заявил агентству "Прайм" старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.Обязательным условием для обмена является сохранение как минимум 55 процентов площади купюры, отмечает эксперт"Если на глаз необходимую площадь определить сложно, банк возьмет деньги на экспертизу. Это бесплатная процедура, она занимает до нескольких дней", — объяснил Гусятников.Кроме того, обмен возможен, в случае, если купюра была разорвана пополам и склеена, а также при наличии пятен, например, от краски или кофе. Купюру с пятнами или надписями могут принять и в магазине, если у нее видны серийный номер и другие опознавательные знаки, добавил Гусятников. Однако банк однозначно не примет деньги, долго находившиеся в воде или сыром и влажном месте, поскольку в таком случае происходит расслоение купюр, предупредил эксперт.

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экономика, россия, александр гусятников, pg partners, деньги, банки