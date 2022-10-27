https://ria.ru/20221027/delo-1827130763.html
СК взял на контроль дело об убийстве матерью ребенка в Красноярском крае
СК взял на контроль дело об убийстве матерью ребенка в Красноярском крае - РИА Новости, 27.10.2022
СК взял на контроль дело об убийстве матерью ребенка в Красноярском крае
Ход дела об убийстве малолетнего ребенка в Красноярском крае, в котором подозревают мать, поставлен на контроль центрального аппарата СК РФ, сообщается в... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T11:37
2022-10-27T11:37
2022-10-27T11:37
россия
происшествия
красноярский край
курагинский район
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 27 окт - РИА Новости. Ход дела об убийстве малолетнего ребенка в Красноярском крае, в котором подозревают мать, поставлен на контроль центрального аппарата СК РФ, сообщается в Telegram-канале ведомства.Как отмечал региональный главк СК РФ, во вторник жительница Курагинского района с 1,5-летней дочерью приехала из поселка Курагино в поселок Кошурниково к бывшему сожителю - отцу девочки. На следующий день вечером женщина "начала купать девочку и в процессе купания утопила" ее, полагает следствие.В полицию о случившемся мать заявила сама - сейчас в ее отношении возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии. Подозреваемая задержана, в ближайшее время ей предъявят обвинение и изберут меру пресечения."Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад об установленных обстоятельствах в ходе расследования уголовного дела об убийстве ребенка в Красноярском крае. <…> Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220914/kipyatok-1816737419.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, красноярский край, курагинский район, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Происшествия, Красноярский край, Курагинский район, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
СК взял на контроль дело об убийстве матерью ребенка в Красноярском крае
Центральный аппарат СК взял на контроль дело об убийстве ребенка в Красноярском крае