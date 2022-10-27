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СК взял на контроль дело об убийстве матерью ребенка в Красноярском крае

СК взял на контроль дело об убийстве матерью ребенка в Красноярском крае - РИА Новости, 27.10.2022

СК взял на контроль дело об убийстве матерью ребенка в Красноярском крае

Ход дела об убийстве малолетнего ребенка в Красноярском крае, в котором подозревают мать, поставлен на контроль центрального аппарата СК РФ, сообщается в... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T11:37

2022-10-27T11:37

2022-10-27T11:37

россия

происшествия

красноярский край

курагинский район

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 27 окт - РИА Новости. Ход дела об убийстве малолетнего ребенка в Красноярском крае, в котором подозревают мать, поставлен на контроль центрального аппарата СК РФ, сообщается в Telegram-канале ведомства.Как отмечал региональный главк СК РФ, во вторник жительница Курагинского района с 1,5-летней дочерью приехала из поселка Курагино в поселок Кошурниково к бывшему сожителю - отцу девочки. На следующий день вечером женщина "начала купать девочку и в процессе купания утопила" ее, полагает следствие.В полицию о случившемся мать заявила сама - сейчас в ее отношении возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии. Подозреваемая задержана, в ближайшее время ей предъявят обвинение и изберут меру пресечения."Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад об установленных обстоятельствах в ходе расследования уголовного дела об убийстве ребенка в Красноярском крае. <…> Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220914/kipyatok-1816737419.html

россия

красноярский край

курагинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, красноярский край, курагинский район, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)