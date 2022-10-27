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СК взял на контроль дело об убийстве матерью ребенка в Красноярском крае - РИА Новости, 27.10.2022
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СК взял на контроль дело об убийстве матерью ребенка в Красноярском крае
СК взял на контроль дело об убийстве матерью ребенка в Красноярском крае - РИА Новости, 27.10.2022
СК взял на контроль дело об убийстве матерью ребенка в Красноярском крае
Ход дела об убийстве малолетнего ребенка в Красноярском крае, в котором подозревают мать, поставлен на контроль центрального аппарата СК РФ, сообщается в... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T11:37
2022-10-27T11:37
россия
происшествия
красноярский край
курагинский район
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 27 окт - РИА Новости. Ход дела об убийстве малолетнего ребенка в Красноярском крае, в котором подозревают мать, поставлен на контроль центрального аппарата СК РФ, сообщается в Telegram-канале ведомства.Как отмечал региональный главк СК РФ, во вторник жительница Курагинского района с 1,5-летней дочерью приехала из поселка Курагино в поселок Кошурниково к бывшему сожителю - отцу девочки. На следующий день вечером женщина "начала купать девочку и в процессе купания утопила" ее, полагает следствие.В полицию о случившемся мать заявила сама - сейчас в ее отношении возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии. Подозреваемая задержана, в ближайшее время ей предъявят обвинение и изберут меру пресечения."Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад об установленных обстоятельствах в ходе расследования уголовного дела об убийстве ребенка в Красноярском крае. &lt;…&gt; Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.
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россия
красноярский край
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россия, происшествия, красноярский край, курагинский район, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Происшествия, Красноярский край, Курагинский район, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
11:37 27.10.2022
 
СК взял на контроль дело об убийстве матерью ребенка в Красноярском крае

Центральный аппарат СК взял на контроль дело об убийстве ребенка в Красноярском крае

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 27 окт - РИА Новости. Ход дела об убийстве малолетнего ребенка в Красноярском крае, в котором подозревают мать, поставлен на контроль центрального аппарата СК РФ, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Как отмечал региональный главк СК РФ, во вторник жительница Курагинского района с 1,5-летней дочерью приехала из поселка Курагино в поселок Кошурниково к бывшему сожителю - отцу девочки. На следующий день вечером женщина "начала купать девочку и в процессе купания утопила" ее, полагает следствие.
В полицию о случившемся мать заявила сама - сейчас в ее отношении возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии. Подозреваемая задержана, в ближайшее время ей предъявят обвинение и изберут меру пресечения.
"Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад об установленных обстоятельствах в ходе расследования уголовного дела об убийстве ребенка в Красноярском крае. <…> Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.
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РоссияПроисшествияКрасноярский крайКурагинский районАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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