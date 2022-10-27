https://ria.ru/20221027/delo-1827115580.html

Против основателя Gulagu.net Осечкина возбудили дело о фейках об армии

Против основателя Gulagu.net Осечкина возбудили дело о фейках об армии - РИА Новости, 27.10.2022

Против основателя Gulagu.net Осечкина возбудили дело о фейках об армии

Новое уголовное дело, о фейках о Вооруженных силах России, возбудили против основателя правозащитного проекта Gulagu.net Владимира Осечкина, ранее... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T11:01

2022-10-27T11:01

2022-10-27T11:01

россия

происшествия

владимир осечкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Новое уголовное дело, о фейках о Вооруженных силах России, возбудили против основателя правозащитного проекта Gulagu.net Владимира Осечкина, ранее публиковавшего видео с пытками над осужденными, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова."Возбуждено уголовное дело в отношении Владимира Осечкина. Он подозревается в совершении преступления... "публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ", - сказала она.По данным следствия, в марте этого года Осечкин на своем канале "Правозащитный Youtube-канал Gulagu.net" публично распространил ложные данные о российских военнослужащих в ходе специальной военной операции. Таким образом, полагает следствие, он "дискредитировал органы государственной власти и Вооруженные силы"."Рассматривается вопрос об объявлении фигуранта в розыск", хотя на данный момент Осечкин, согласно базе МВД РФ, уже находится в розыске - но по другому уголовному делу (по какой статье, не указано).

https://ria.ru/20221019/feyki-1825052642.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, владимир осечкин, следственный комитет россии (ск рф)