https://ria.ru/20221027/delo-1827115580.html
Против основателя Gulagu.net Осечкина возбудили дело о фейках об армии
Против основателя Gulagu.net Осечкина возбудили дело о фейках об армии - РИА Новости, 27.10.2022
Против основателя Gulagu.net Осечкина возбудили дело о фейках об армии
Новое уголовное дело, о фейках о Вооруженных силах России, возбудили против основателя правозащитного проекта Gulagu.net Владимира Осечкина, ранее... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T11:01
2022-10-27T11:01
2022-10-27T11:01
россия
происшествия
владимир осечкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Новое уголовное дело, о фейках о Вооруженных силах России, возбудили против основателя правозащитного проекта Gulagu.net Владимира Осечкина, ранее публиковавшего видео с пытками над осужденными, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова."Возбуждено уголовное дело в отношении Владимира Осечкина. Он подозревается в совершении преступления... "публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ", - сказала она.По данным следствия, в марте этого года Осечкин на своем канале "Правозащитный Youtube-канал Gulagu.net" публично распространил ложные данные о российских военнослужащих в ходе специальной военной операции. Таким образом, полагает следствие, он "дискредитировал органы государственной власти и Вооруженные силы"."Рассматривается вопрос об объявлении фигуранта в розыск", хотя на данный момент Осечкин, согласно базе МВД РФ, уже находится в розыске - но по другому уголовному делу (по какой статье, не указано).
https://ria.ru/20221019/feyki-1825052642.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, владимир осечкин, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Происшествия, Владимир Осечкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Против основателя Gulagu.net Осечкина возбудили дело о фейках об армии
Против основателя Gulagu.net Осечкина возбудили дело о фейках о российской армии
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.
Новое уголовное дело, о фейках о Вооруженных силах России, возбудили против основателя правозащитного проекта Gulagu.net Владимира Осечкина, ранее публиковавшего видео с пытками над осужденными, сообщила
журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
"Возбуждено уголовное дело в отношении Владимира Осечкина. Он подозревается в совершении преступления... "публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ", - сказала она.
По данным следствия, в марте этого года Осечкин на своем канале "Правозащитный Youtube-канал Gulagu.net" публично распространил ложные данные о российских военнослужащих в ходе специальной военной операции. Таким образом, полагает следствие, он "дискредитировал органы государственной власти и Вооруженные силы".
"Рассматривается вопрос об объявлении фигуранта в розыск", хотя на данный момент Осечкин, согласно базе МВД РФ, уже находится в розыске - но по другому уголовному делу (по какой статье, не указано).