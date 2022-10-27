https://ria.ru/20221027/dannye-1827381873.html

Китай призвал СБ ООН рассмотреть данные России о нарушении положений КБТО

Китай призвал СБ ООН рассмотреть данные России о нарушении положений КБТО - РИА Новости, 27.10.2022

Китай призвал СБ ООН рассмотреть данные России о нарушении положений КБТО

Сведения о военно-биологической деятельности на территории Украины, представленные Россией, заслуживают соответствующей реакции со стороны государств, заявил на РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T23:25

2022-10-27T23:25

2022-10-27T23:44

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ООН, 27 окт – РИА Новости. Сведения о военно-биологической деятельности на территории Украины, представленные Россией, заслуживают соответствующей реакции со стороны государств, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда КНР при организации Гэн Шуан."Китай призывает стороны повести себя ответственно, эффективно исполняя свои обязательства в качестве членов КБТО, и предоставить всеобъемлющие разъяснения по проблемам, поднятым Россией. Международное сообщество может хотеть задействования статьи 6 конвенции с целью содействия решению проблемы", - указал он.Статья 6 КБТО гласит, что "любое государство-участник… конвенции, которое констатирует, что какое-либо другое государство-участник действует в нарушение обязательств, вытекающих из положений конвенции, может подать жалобу в СБ ООН".Ранее Россия подала такую жалобу в СБ ООН и внесла проект резолюции о создании комиссии для расследования по нарушениям Киевом и США обязательств в рамках КБТО.

https://ria.ru/20220913/biolaboratorii-1816575266.html

китай

сша

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в мире, китай, сша, украина, совет безопасности оон, оон