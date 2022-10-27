Рейтинг@Mail.ru
Китай призвал СБ ООН рассмотреть данные России о нарушении положений КБТО - РИА Новости, 27.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221027/dannye-1827381873.html
Китай призвал СБ ООН рассмотреть данные России о нарушении положений КБТО
Китай призвал СБ ООН рассмотреть данные России о нарушении положений КБТО - РИА Новости, 27.10.2022
Китай призвал СБ ООН рассмотреть данные России о нарушении положений КБТО
Сведения о военно-биологической деятельности на территории Украины, представленные Россией, заслуживают соответствующей реакции со стороны государств, заявил на РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T23:25
2022-10-27T23:44
в мире
китай
сша
украина
совет безопасности оон
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105299/65/1052996557_0:137:3153:1911_1920x0_80_0_0_3d7554bfd5d230f99bddeea958e80f8e.jpg
ООН, 27 окт – РИА Новости. Сведения о военно-биологической деятельности на территории Украины, представленные Россией, заслуживают соответствующей реакции со стороны государств, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда КНР при организации Гэн Шуан."Китай призывает стороны повести себя ответственно, эффективно исполняя свои обязательства в качестве членов КБТО, и предоставить всеобъемлющие разъяснения по проблемам, поднятым Россией. Международное сообщество может хотеть задействования статьи 6 конвенции с целью содействия решению проблемы", - указал он.Статья 6 КБТО гласит, что "любое государство-участник… конвенции, которое констатирует, что какое-либо другое государство-участник действует в нарушение обязательств, вытекающих из положений конвенции, может подать жалобу в СБ ООН".Ранее Россия подала такую жалобу в СБ ООН и внесла проект резолюции о создании комиссии для расследования по нарушениям Киевом и США обязательств в рамках КБТО.
https://ria.ru/20220913/biolaboratorii-1816575266.html
китай
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105299/65/1052996557_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_2412f1c8fb1c7b10db48a14eef0f148d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, сша, украина, совет безопасности оон, оон
В мире, Китай, США, Украина, Совет Безопасности ООН, ООН
23:25 27.10.2022 (обновлено: 23:44 27.10.2022)
 
Китай призвал СБ ООН рассмотреть данные России о нарушении положений КБТО

Зампостпреда КНР Шуан: СБ ООН следует рассмотреть данные России о нарушении положений КБТО

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкСаммит государств – членов Совета Безопасности ООН
Саммит государств – членов Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Саммит государств – членов Совета Безопасности ООН . Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 27 окт – РИА Новости. Сведения о военно-биологической деятельности на территории Украины, представленные Россией, заслуживают соответствующей реакции со стороны государств, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда КНР при организации Гэн Шуан.
"Информация по поводу военно-биологической деятельности, опубликованная Россией, заслуживает соответствующей реакции со стороны вовлеченных сторон", - сказал Гэн Шуан.
"Китай призывает стороны повести себя ответственно, эффективно исполняя свои обязательства в качестве членов КБТО, и предоставить всеобъемлющие разъяснения по проблемам, поднятым Россией. Международное сообщество может хотеть задействования статьи 6 конвенции с целью содействия решению проблемы", - указал он.
Статья 6 КБТО гласит, что "любое государство-участник… конвенции, которое констатирует, что какое-либо другое государство-участник действует в нарушение обязательств, вытекающих из положений конвенции, может подать жалобу в СБ ООН".
Ранее Россия подала такую жалобу в СБ ООН и внесла проект резолюции о создании комиссии для расследования по нарушениям Киевом и США обязательств в рамках КБТО.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
13 сентября, 18:57
США заявили о полноценном участии в совещании по биолабораториям на Украине
 
В миреКитайСШАУкраинаСовет Безопасности ООНООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала