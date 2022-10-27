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Двум жителям Чехии вынесли приговор за высказывания об украинцах - РИА Новости, 27.10.2022
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Двум жителям Чехии вынесли приговор за высказывания об украинцах
Двум жителям Чехии вынесли приговор за высказывания об украинцах - РИА Новости, 27.10.2022
Двум жителям Чехии вынесли приговор за высказывания об украинцах
Суд Чехии приговорил двух человек к лишению свободы за "ненавистнические" высказывания об украинцах, сообщает местная радиостанция Radio Prague International. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T16:59
2022-10-27T17:03
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Суд Чехии приговорил двух человек к лишению свободы за "ненавистнические" высказывания об украинцах, сообщает местная радиостанция Radio Prague International.В видеоролике, опубликованном в соцсетях, чехи говорят, что украинцам нужно вернуться в Киев, и обвиняют их в оккупации Чехии."Суд города Кладно приговорил 26 октября двух обвиняемых к лишению свободы за ненавистнические высказывания в адрес украинцев в видео... По словам судьи Вита Соховского, они оба совершили действия, направленные на возбуждение ненависти и клевету на нацию", - говорится в сообщении радиостанции.Отмечается, что Томаша Чермака приговорили к шести месяцам тюремного заключения, а Патрика Тушла — к 10 месяцам. Тушл отметил, что не чувствует себя виновным и "лишь осудил действия некоторых украинских националистов". Однако он извинился за ненормативную лексику, прозвучавшую в видеоролике. Чермак сказал, что допустил ошибку и признал неуместность своих высказываний.
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в мире, чехия, киев, украина
В мире, Чехия, Киев, Украина
16:59 27.10.2022 (обновлено: 17:03 27.10.2022)
 
Двум жителям Чехии вынесли приговор за высказывания об украинцах

Суд в Чехии приговорил двух человек к лишению свободы за высказывания об украинцах

© РИА Новости / Эдуард Эрбен / Перейти в медиабанкПрага, Чехия
Прага, Чехия - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Эдуард Эрбен
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Прага, Чехия. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Суд Чехии приговорил двух человек к лишению свободы за "ненавистнические" высказывания об украинцах, сообщает местная радиостанция Radio Prague International.
В видеоролике, опубликованном в соцсетях, чехи говорят, что украинцам нужно вернуться в Киев, и обвиняют их в оккупации Чехии.
"Суд города Кладно приговорил 26 октября двух обвиняемых к лишению свободы за ненавистнические высказывания в адрес украинцев в видео... По словам судьи Вита Соховского, они оба совершили действия, направленные на возбуждение ненависти и клевету на нацию", - говорится в сообщении радиостанции.
Отмечается, что Томаша Чермака приговорили к шести месяцам тюремного заключения, а Патрика Тушла — к 10 месяцам. Тушл отметил, что не чувствует себя виновным и "лишь осудил действия некоторых украинских националистов". Однако он извинился за ненормативную лексику, прозвучавшую в видеоролике. Чермак сказал, что допустил ошибку и признал неуместность своих высказываний.
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