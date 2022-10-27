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Двум жителям Чехии вынесли приговор за высказывания об украинцах

Двум жителям Чехии вынесли приговор за высказывания об украинцах - РИА Новости, 27.10.2022

Двум жителям Чехии вынесли приговор за высказывания об украинцах

Суд Чехии приговорил двух человек к лишению свободы за "ненавистнические" высказывания об украинцах, сообщает местная радиостанция Radio Prague International. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T16:59

2022-10-27T16:59

2022-10-27T17:03

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Суд Чехии приговорил двух человек к лишению свободы за "ненавистнические" высказывания об украинцах, сообщает местная радиостанция Radio Prague International.В видеоролике, опубликованном в соцсетях, чехи говорят, что украинцам нужно вернуться в Киев, и обвиняют их в оккупации Чехии."Суд города Кладно приговорил 26 октября двух обвиняемых к лишению свободы за ненавистнические высказывания в адрес украинцев в видео... По словам судьи Вита Соховского, они оба совершили действия, направленные на возбуждение ненависти и клевету на нацию", - говорится в сообщении радиостанции.Отмечается, что Томаша Чермака приговорили к шести месяцам тюремного заключения, а Патрика Тушла — к 10 месяцам. Тушл отметил, что не чувствует себя виновным и "лишь осудил действия некоторых украинских националистов". Однако он извинился за ненормативную лексику, прозвучавшую в видеоролике. Чермак сказал, что допустил ошибку и признал неуместность своих высказываний.

https://ria.ru/20221018/bezhentsy-1824993017.html

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