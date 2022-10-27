https://ria.ru/20221027/chechnya-1827282610.html
Путин напомнил про ситуацию в Чечне после победы над терроризмом
Путин напомнил про ситуацию в Чечне после победы над терроризмом - РИА Новости, 27.10.2022
Путин напомнил про ситуацию в Чечне после победы над терроризмом
Власти России после победы над терроризмом в Чечне приняли решение не оглядываться назад, а идти вперед и в процессе выстраивания мирной жизни налаживать... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T17:49
2022-10-27T17:49
2022-10-27T18:10
общество
чеченская республика (чечня)
первая чеченская война (1994-1996)
вторая чеченская война (1999-2009)
владимир путин
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Власти России после победы над терроризмом в Чечне приняли решение не оглядываться назад, а идти вперед и в процессе выстраивания мирной жизни налаживать отношения даже с бывшими противниками, заявил президент РФ Владимир Путин."...После стабилизации ситуации, когда основные банды террористов (в Чечне) были разгромлены, в том числе благодаря мужеству чеченского народа, нами были приняты решения не оборачиваться назад, не строить из себя обиженных, а идти вперед, строить отношения даже с теми, кто фактически работал против нас. Налаживать и развивать отношения со всеми, кто этого хочет, на базе взаимной выгоды и уважения друг к другу", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".При реализации такого решения, указал президент, Россия смогла не просто пережить все трудности того времени, но и выстоять и укрепиться.
https://ria.ru/20220923/referendum-1818923355.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, чеченская республика (чечня), первая чеченская война (1994-1996), вторая чеченская война (1999-2009), владимир путин
Общество, Чеченская республика (Чечня), Первая чеченская война (1994-1996), Вторая чеченская война (1999-2009), Владимир Путин
17:49 27.10.2022 (обновлено: 18:10 27.10.2022)
Путин напомнил про ситуацию в Чечне после победы над терроризмом
Путин: после победы над терроризмом в Чечне мы не оглядывались назад, а шли вперед
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Власти России после победы над терроризмом в Чечне приняли решение не оглядываться назад, а идти вперед и в процессе выстраивания мирной жизни налаживать отношения даже с бывшими противниками, заявил президент РФ Владимир Путин.
"...После стабилизации ситуации, когда основные банды террористов (в Чечне) были разгромлены, в том числе благодаря мужеству чеченского народа, нами были приняты решения не оборачиваться назад, не строить из себя обиженных, а идти вперед, строить отношения даже с теми, кто фактически работал против нас. Налаживать и развивать отношения со всеми, кто этого хочет, на базе взаимной выгоды и уважения друг к другу", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".
При реализации такого решения, указал президент, Россия смогла не просто пережить все трудности того времени, но и выстоять и укрепиться.