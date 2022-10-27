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Путин напомнил про ситуацию в Чечне после победы над терроризмом - РИА Новости, 27.10.2022
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Путин напомнил про ситуацию в Чечне после победы над терроризмом
Путин напомнил про ситуацию в Чечне после победы над терроризмом - РИА Новости, 27.10.2022
Путин напомнил про ситуацию в Чечне после победы над терроризмом
Власти России после победы над терроризмом в Чечне приняли решение не оглядываться назад, а идти вперед и в процессе выстраивания мирной жизни налаживать... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T17:49
2022-10-27T18:10
общество
чеченская республика (чечня)
первая чеченская война (1994-1996)
вторая чеченская война (1999-2009)
владимир путин
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Власти России после победы над терроризмом в Чечне приняли решение не оглядываться назад, а идти вперед и в процессе выстраивания мирной жизни налаживать отношения даже с бывшими противниками, заявил президент РФ Владимир Путин."...После стабилизации ситуации, когда основные банды террористов (в Чечне) были разгромлены, в том числе благодаря мужеству чеченского народа, нами были приняты решения не оборачиваться назад, не строить из себя обиженных, а идти вперед, строить отношения даже с теми, кто фактически работал против нас. Налаживать и развивать отношения со всеми, кто этого хочет, на базе взаимной выгоды и уважения друг к другу", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".При реализации такого решения, указал президент, Россия смогла не просто пережить все трудности того времени, но и выстоять и укрепиться.
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общество, чеченская республика (чечня), первая чеченская война (1994-1996), вторая чеченская война (1999-2009), владимир путин
Общество, Чеченская республика (Чечня), Первая чеченская война (1994-1996), Вторая чеченская война (1999-2009), Владимир Путин
17:49 27.10.2022 (обновлено: 18:10 27.10.2022)
 
Путин напомнил про ситуацию в Чечне после победы над терроризмом

Путин: после победы над терроризмом в Чечне мы не оглядывались назад, а шли вперед

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Власти России после победы над терроризмом в Чечне приняли решение не оглядываться назад, а идти вперед и в процессе выстраивания мирной жизни налаживать отношения даже с бывшими противниками, заявил президент РФ Владимир Путин.
"...После стабилизации ситуации, когда основные банды террористов (в Чечне) были разгромлены, в том числе благодаря мужеству чеченского народа, нами были приняты решения не оборачиваться назад, не строить из себя обиженных, а идти вперед, строить отношения даже с теми, кто фактически работал против нас. Налаживать и развивать отношения со всеми, кто этого хочет, на базе взаимной выгоды и уважения друг к другу", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".
При реализации такого решения, указал президент, Россия смогла не просто пережить все трудности того времени, но и выстоять и укрепиться.
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ОбществоЧеченская республика (Чечня)Первая чеченская война (1994-1996)Вторая чеченская война (1999-2009)Владимир Путин
 
 
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