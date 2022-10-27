https://ria.ru/20221027/byudzhet-1827173101.html

В Минтруда заявили о наличии средств для выплат пенсий в новых регионах

В Минтруда заявили о наличии средств для выплат пенсий в новых регионах - РИА Новости, 27.10.2022

В Минтруда заявили о наличии средств для выплат пенсий в новых регионах

Средства на социальные выплаты и пенсии в новых регионах зарезервированы в бюджете, заявил замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T13:30

2022-10-27T13:30

2022-10-27T13:56

россия

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

московский государственный университет пищевых производств (мгупп)

москва

андрей пудов

общество

госдума рф

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585131343_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ee5d68722ee34e20af96e6e3bd43173d.jpg

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Средства на социальные выплаты и пенсии в новых регионах зарезервированы в бюджете, заявил замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов."В федеральном бюджете, хочу сказать, зарезервированы все необходимые средства для того, чтобы обеспечить выплаты всех социальных пособий и пенсий на новых территориях. Ресурсы есть", - сказал он на пленарном заседании Госдумы.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Через несколько дней глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.

https://ria.ru/20221015/pensiya-1824221375.html

россия

москва

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), московский государственный университет пищевых производств (мгупп), москва, андрей пудов, общество, госдума рф, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин