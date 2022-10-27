https://ria.ru/20221027/byudzhet-1827173101.html
В Минтруда заявили о наличии средств для выплат пенсий в новых регионах
В Минтруда заявили о наличии средств для выплат пенсий в новых регионах - РИА Новости, 27.10.2022
В Минтруда заявили о наличии средств для выплат пенсий в новых регионах
Средства на социальные выплаты и пенсии в новых регионах зарезервированы в бюджете, заявил замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T13:30
2022-10-27T13:30
2022-10-27T13:56
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
московский государственный университет пищевых производств (мгупп)
москва
андрей пудов
общество
госдума рф
донецкая народная республика
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Средства на социальные выплаты и пенсии в новых регионах зарезервированы в бюджете, заявил замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов."В федеральном бюджете, хочу сказать, зарезервированы все необходимые средства для того, чтобы обеспечить выплаты всех социальных пособий и пенсий на новых территориях. Ресурсы есть", - сказал он на пленарном заседании Госдумы.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Через несколько дней глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
https://ria.ru/20221015/pensiya-1824221375.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), московский государственный университет пищевых производств (мгупп), москва, андрей пудов, общество, госдума рф, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин
Россия, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России), Московский государственный университет пищевых производств (МГУПП), Москва, Андрей Пудов, Общество, Госдума РФ, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Путин
13:30 27.10.2022 (обновлено: 13:56 27.10.2022)
В Минтруда заявили о наличии средств для выплат пенсий в новых регионах
Минтруд: в федеральном бюджете зарезервированы средства для выплат в новых регионах