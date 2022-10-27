https://ria.ru/20221027/briks-1827344292.html
Путин поддержал идею вступления Саудовской Аравии в БРИКС
Путин поддержал идею вступления Саудовской Аравии в БРИКС - РИА Новости, 27.10.2022
Путин поддержал идею вступления Саудовской Аравии в БРИКС
Президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает возможное вступление Саудовской Аравии в БРИКС. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T19:51
2022-10-27T19:51
2022-10-27T20:15
саудовская аравия
брикс
владимир путин
россия
в мире
международный дискуссионный клуб "валдай"
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает возможное вступление Саудовской Аравии в БРИКС."Да, мы поддерживаем. Для этого нужен консенсус всех стран. Но Саудовская Аравия - это быстро развивающаяся страна, и связано это не только с тем, что она является лидером по производству углеводорода, в добыче нефти. Это связано с тем, что у наследного принца, у правительства Саудовской Аравии большие планы, что очень важно, по деверсификации экономики. Там целые планы национального развития сверстаны по этому направлению", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай", отвечая на вопрос, поддерживает ли Россия, что Саудовская Аравия хочет присоединиться к БРИКС.Он отметил, что Саудовская Аравия достойна быть членом крупных международных организаций, таких как БРИКС и ШОС.
https://ria.ru/20220629/briks-1798819396.html
саудовская аравия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саудовская аравия, брикс, владимир путин, россия, в мире, международный дискуссионный клуб "валдай"
Саудовская Аравия, БРИКС, Владимир Путин, Россия, В мире, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
19:51 27.10.2022 (обновлено: 20:15 27.10.2022)
Путин поддержал идею вступления Саудовской Аравии в БРИКС
Путин заявил, что поддерживает возможное вступление Саудовской Аравии в БРИКС
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает возможное вступление Саудовской Аравии в БРИКС.
"Да, мы поддерживаем. Для этого нужен консенсус всех стран. Но Саудовская Аравия - это быстро развивающаяся страна, и связано это не только с тем, что она является лидером по производству углеводорода, в добыче нефти. Это связано с тем, что у наследного принца, у правительства Саудовской Аравии большие планы, что очень важно, по деверсификации экономики. Там целые планы национального развития сверстаны по этому направлению", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай", отвечая на вопрос, поддерживает ли Россия, что Саудовская Аравия хочет присоединиться к БРИКС.
Он отметил, что Саудовская Аравия достойна быть членом крупных международных организаций, таких как БРИКС и ШОС
.