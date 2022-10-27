https://ria.ru/20221027/briks-1827344292.html

Путин поддержал идею вступления Саудовской Аравии в БРИКС

Путин поддержал идею вступления Саудовской Аравии в БРИКС - РИА Новости, 27.10.2022

Путин поддержал идею вступления Саудовской Аравии в БРИКС

Президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает возможное вступление Саудовской Аравии в БРИКС. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T19:51

2022-10-27T19:51

2022-10-27T20:15

саудовская аравия

брикс

владимир путин

россия

в мире

международный дискуссионный клуб "валдай"

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает возможное вступление Саудовской Аравии в БРИКС."Да, мы поддерживаем. Для этого нужен консенсус всех стран. Но Саудовская Аравия - это быстро развивающаяся страна, и связано это не только с тем, что она является лидером по производству углеводорода, в добыче нефти. Это связано с тем, что у наследного принца, у правительства Саудовской Аравии большие планы, что очень важно, по деверсификации экономики. Там целые планы национального развития сверстаны по этому направлению", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай", отвечая на вопрос, поддерживает ли Россия, что Саудовская Аравия хочет присоединиться к БРИКС.Он отметил, что Саудовская Аравия достойна быть членом крупных международных организаций, таких как БРИКС и ШОС.

https://ria.ru/20220629/briks-1798819396.html

саудовская аравия

россия

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Кирилл Волков

саудовская аравия, брикс, владимир путин, россия, в мире, международный дискуссионный клуб "валдай"