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Пентагон не видит указаний на инциденты с применением "грязной бомбы"
Пентагон не видит указаний на инциденты с применением "грязной бомбы" - РИА Новости, 27.10.2022
Пентагон не видит указаний на инциденты с применением "грязной бомбы"
США на данном этапе не видят указаний на то, что Россия или Украина готовятся совершить провокацию с применением "грязной бомбы", заявил в четверг шеф Пентагона РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T18:56
2022-10-27T18:56
2022-10-27T19:16
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ВАШИНГТОН, 27 окт – РИА Новости. США на данном этапе не видят указаний на то, что Россия или Украина готовятся совершить провокацию с применением "грязной бомбы", заявил в четверг шеф Пентагона Ллойд Остин.По словам министра обороны США, та же самая оценка применима и к Украине. "Украинское руководство заверило нас в том, что это не входит в их план. Таким образом, нет указаний на то, что это случится. Хотел бы подчеркнуть, что, в свете таких событий, важно поддерживать коммуникацию как с противниками, так и с союзниками", - указал Остин.При этом американский министр добавил, что США не намерены определять за Украину ее цели в боевых действиях против РФ. По словам главы Пентагона, об этом американские власти заявляли с самого начала украинского конфликта."Украина должна сама обозначить свои цели. Мы не станем делать это вместо них", - подчеркнул Остин.
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в мире, сша, россия, украина, министерство обороны сша
В мире, США, Россия, Украина, Министерство обороны США
18:56 27.10.2022 (обновлено: 19:16 27.10.2022)
Пентагон не видит указаний на инциденты с применением "грязной бомбы"
Шеф Пентагона Остин: США не видят готовность России или Украины применить "грязную бомбу"
ВАШИНГТОН, 27 окт – РИА Новости. США на данном этапе не видят указаний на то, что Россия или Украина готовятся совершить провокацию с применением "грязной бомбы", заявил в четверг шеф Пентагона Ллойд Остин.
"Мы не видим никаких указаний на то, что (президент РФ) Владимир Путин принял решение использовать "грязную бомбу", - сказал Остин в ходе пресс-конференции.
По словам министра обороны США, та же самая оценка применима и к Украине. "Украинское руководство заверило нас в том, что это не входит в их план. Таким образом, нет указаний на то, что это случится. Хотел бы подчеркнуть, что, в свете таких событий, важно поддерживать коммуникацию как с противниками, так и с союзниками", - указал Остин.
При этом американский министр добавил, что США не намерены определять за Украину ее цели в боевых действиях против РФ. По словам главы Пентагона, об этом американские власти заявляли с самого начала украинского конфликта.
"Украина должна сама обозначить свои цели. Мы не станем делать это вместо них", - подчеркнул Остин.