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Пентагон не видит указаний на инциденты с применением "грязной бомбы"

Пентагон не видит указаний на инциденты с применением "грязной бомбы" - РИА Новости, 27.10.2022

Пентагон не видит указаний на инциденты с применением "грязной бомбы"

США на данном этапе не видят указаний на то, что Россия или Украина готовятся совершить провокацию с применением "грязной бомбы", заявил в четверг шеф Пентагона РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T18:56

2022-10-27T18:56

2022-10-27T19:16

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ВАШИНГТОН, 27 окт – РИА Новости. США на данном этапе не видят указаний на то, что Россия или Украина готовятся совершить провокацию с применением "грязной бомбы", заявил в четверг шеф Пентагона Ллойд Остин.По словам министра обороны США, та же самая оценка применима и к Украине. "Украинское руководство заверило нас в том, что это не входит в их план. Таким образом, нет указаний на то, что это случится. Хотел бы подчеркнуть, что, в свете таких событий, важно поддерживать коммуникацию как с противниками, так и с союзниками", - указал Остин.При этом американский министр добавил, что США не намерены определять за Украину ее цели в боевых действиях против РФ. По словам главы Пентагона, об этом американские власти заявляли с самого начала украинского конфликта."Украина должна сама обозначить свои цели. Мы не станем делать это вместо них", - подчеркнул Остин.

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в мире, сша, россия, украина, министерство обороны сша