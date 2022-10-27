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Путин заявил, что известно, где Киев делает "грязную бомбу"
Путин заявил, что известно, где Киев делает "грязную бомбу" - РИА Новости, 27.10.2022
Путин заявил, что известно, где Киев делает "грязную бомбу"
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия неспроста сказала о "грязной бомбе", которую создает Киев; по его словам, в Москве знают, "где примерно она... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T18:36
2022-10-27T18:36
2022-10-27T20:20
киев
в мире
международный дискуссионный клуб "валдай"
владимир путин
россия
москва
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия неспроста сказала о "грязной бомбе", которую создает Киев; по его словам, в Москве знают, "где примерно она делается".Глава государства в четверг выступил на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай"."Мы же не случайно обнародовали данные спецслужб по поводу того, что готовят какой-то инцидент с так называемой "грязной бомбой". Мы даже знаем, где примерно это делается. Остатки ядерного топлива немножко преобразовали. Технологии, имеющиеся на Украине, позволяют это сделать", - сказал Путин.
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Путин заявил о планах Украины применить "грязную бомбу"
Путин заявил о планах Украины применить "грязную бомбу"
2022-10-27T18:36
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PT1M17S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
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киев, в мире, международный дискуссионный клуб "валдай", владимир путин, россия, москва
Киев, В мире, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Владимир Путин, Россия, Москва
18:36 27.10.2022 (обновлено: 20:20 27.10.2022)
Путин заявил, что известно, где Киев делает "грязную бомбу"
Путин: о "грязной бомбе" было сказано неспроста, известно, где Киев ее делает