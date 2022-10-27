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Путин заявил, что известно, где Киев делает "грязную бомбу"

Путин заявил, что известно, где Киев делает "грязную бомбу" - РИА Новости, 27.10.2022

Путин заявил, что известно, где Киев делает "грязную бомбу"

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия неспроста сказала о "грязной бомбе", которую создает Киев; по его словам, в Москве знают, "где примерно она... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T18:36

2022-10-27T18:36

2022-10-27T20:20

киев

в мире

международный дискуссионный клуб "валдай"

владимир путин

россия

москва

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия неспроста сказала о "грязной бомбе", которую создает Киев; по его словам, в Москве знают, "где примерно она делается".Глава государства в четверг выступил на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай"."Мы же не случайно обнародовали данные спецслужб по поводу того, что готовят какой-то инцидент с так называемой "грязной бомбой". Мы даже знаем, где примерно это делается. Остатки ядерного топлива немножко преобразовали. Технологии, имеющиеся на Украине, позволяют это сделать", - сказал Путин.

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Путин заявил о планах Украины применить "грязную бомбу" Путин заявил о планах Украины применить "грязную бомбу" 2022-10-27T18:36 true PT1M17S

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киев, в мире, международный дискуссионный клуб "валдай", владимир путин, россия, москва