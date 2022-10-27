https://ria.ru/20221027/bomba-1827166337.html

МИД призвал Запад убедить Киев отказаться от "грязной бомбы"

МИД призвал Запад убедить Киев отказаться от "грязной бомбы" - РИА Новости, 27.10.2022

МИД призвал Запад убедить Киев отказаться от "грязной бомбы"

Москва призывает Запад повлиять на киевские власти, чтобы те отказались от "опаснейшей авантюры" с ядерным шантажом, поскольку она может привести к необратимым... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T13:05

2022-10-27T13:05

2022-10-27T13:15

специальная военная операция на украине

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украина

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Москва призывает Запад повлиять на киевские власти, чтобы те отказались от "опаснейшей авантюры" с ядерным шантажом, поскольку она может привести к необратимым последствиям, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы призываем Запад повлиять на своих украинских подопечных, отказаться от этой опаснейшей авантюры, и не только этой, но и всех тех шагов, мероприятий и действий, которые сопряжены с ядерным шантажом. Потому что все это ведет к необратимым последствиям и возможной массовой гибели ни в чем не повинных мирных граждан", - сказала Захарова на брифинге в четверг.Украина несколько месяцев обстреливала территорию Запорожской АЭС, и обстрел этого объекта гражданской инфраструктуры, с точки зрения киевских властей, отметила Захарова, должен был запустить цепочку мер, мероприятий и шагов со стороны Запада, который пододвинул бы мир на грань ядерной катастрофы."Нужен повод для того, чтобы убедить, и Зеленский его придумал: сначала ЗАЭС, теперь "грязная бомба". И он об этом проговорился", - подчеркнула представитель МИД РФ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр