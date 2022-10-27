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Путин оценил возможность создания новых блоков со странами Азии
Путин оценил возможность создания новых блоков со странами Азии - РИА Новости, 27.10.2022
Путин оценил возможность создания новых блоков со странами Азии
Президент РФ Владимир Путин назвал очень вредной и опасной затеей создание новых блоков со странами Азии, это "попытка перенести в Азию провалившуюся систему... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T19:47
2022-10-27T19:47
2022-10-27T20:02
азия
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал очень вредной и опасной затеей создание новых блоков со странами Азии, это "попытка перенести в Азию провалившуюся систему блокового мышления из атлантического региона"."Что касается создания новых блоков в Азии, то на мой взгляд, это попытка перенести в Азию провалившуюся систему блокового мышления из атлантического региона. И без всякого сомнения, это вредная затея. Это опять попытка дружить с кем-то против кого-то. В данном случае, дружить против Китая. Мы не просто не поддерживаем эту попытку реанимировать это или воссоздать в Азиатско-Тихоокеанском регионе то, что происходило в Атлантике, но и считаем, что это очень вредная и опасная затея", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".
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азия, владимир путин, россия, китай
Азия, Владимир Путин, Россия, Китай
19:47 27.10.2022 (обновлено: 20:02 27.10.2022)
Путин оценил возможность создания новых блоков со странами Азии
Путин назвал возможность создания новых блоков со странами Азии вредной и опасной затеей