https://ria.ru/20221027/bloki-1827343487.html

Путин оценил возможность создания новых блоков со странами Азии

Путин оценил возможность создания новых блоков со странами Азии - РИА Новости, 27.10.2022

Путин оценил возможность создания новых блоков со странами Азии

Президент РФ Владимир Путин назвал очень вредной и опасной затеей создание новых блоков со странами Азии, это "попытка перенести в Азию провалившуюся систему... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T19:47

2022-10-27T19:47

2022-10-27T20:02

азия

владимир путин

россия

китай

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал очень вредной и опасной затеей создание новых блоков со странами Азии, это "попытка перенести в Азию провалившуюся систему блокового мышления из атлантического региона"."Что касается создания новых блоков в Азии, то на мой взгляд, это попытка перенести в Азию провалившуюся систему блокового мышления из атлантического региона. И без всякого сомнения, это вредная затея. Это опять попытка дружить с кем-то против кого-то. В данном случае, дружить против Китая. Мы не просто не поддерживаем эту попытку реанимировать это или воссоздать в Азиатско-Тихоокеанском регионе то, что происходило в Атлантике, но и считаем, что это очень вредная и опасная затея", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".

https://ria.ru/20221027/kitay-1827337260.html

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азия, владимир путин, россия, китай