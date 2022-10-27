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Главы МИД стран СЕЛАК потребовали прекратить блокаду Кубы - РИА Новости, 27.10.2022
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Главы МИД стран СЕЛАК потребовали прекратить блокаду Кубы
Главы МИД стран СЕЛАК потребовали прекратить блокаду Кубы - РИА Новости, 27.10.2022
Главы МИД стран СЕЛАК потребовали прекратить блокаду Кубы
Главы МИД Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) призвали Генассамблею ООН положить конец экономической блокаде страны и потребовали... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T15:28
2022-10-27T15:28
в мире
куба
гавана
оон
генеральная ассамблея оон
селак
латинская америка
барак обама
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Главы МИД Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) призвали Генассамблею ООН положить конец экономической блокаде страны и потребовали исключить ее из списка стран-спонсоров терроризма, в который ее включили США."Повторили призыв Генеральной Ассамблеи ООН положить конец экономической, торговой и финансовой блокаде Кубы, которая не только противоречит международному праву, но и наносит серьезный ущерб благосостоянию кубинского народа. Также вновь заявили о своем неприятии односторонних списков и сертификаций, которые затрагивают страны Латинской Америки и Карибского бассейна. В связи с этим они потребовали исключить Кубу из одностороннего списка стран, которые предположительно спонсируют международный терроризм", - говорится в документе, опубликованном по итогам XXIII встречи глав МИД стран СЕЛАК, на которой министры обсудили стоящие перед регионом проблемы.Отношения Вашингтона и Гаваны пережили оттепель при администрации Барака Обамы, когда Джо Байден был вице-президентом США. В период двух президентских сроков Обамы были восстановлены дипотношения, возобновлены торговые и культурные обмены, вновь разрешены поездки американцев на Кубу. Кульминацией этого стало исключение в 2015 году Кубы из списка стран-пособников терроризма, а также визит Обамы в Гавану в 2016 году. Нормализация кубинско-американских отношений фактически прекратилась со сменой администрации в США: преемник Обамы Дональд Трамп вновь ввел ограничения на торговые и деловые отношения между двумя странами, а в 2021 году, незадолго до окончания своих президентских полномочий, Трамп вновь вернул Кубу в список стран-пособников терроризма. Действующая администрация демократа Джо Байдена продолжает в отношении острова жесткую линию республиканца Трампа.
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в мире, куба, гавана, оон, генеральная ассамблея оон, селак, латинская америка, барак обама, дональд трамп, джо байден, сша
В мире, Куба, Гавана, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, СЕЛАК, Латинская Америка, Барак Обама, Дональд Трамп, Джо Байден, США
15:28 27.10.2022
 
Главы МИД стран СЕЛАК потребовали прекратить блокаду Кубы

Главы МИД стран СЕЛАК призвали Генассамблею ООН прекратить блокаду Кубы

© Фото : Unsplash / Alexander KunzeКуба
Куба - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© Фото : Unsplash / Alexander Kunze
Куба. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Главы МИД Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) призвали Генассамблею ООН положить конец экономической блокаде страны и потребовали исключить ее из списка стран-спонсоров терроризма, в который ее включили США.
"Повторили призыв Генеральной Ассамблеи ООН положить конец экономической, торговой и финансовой блокаде Кубы, которая не только противоречит международному праву, но и наносит серьезный ущерб благосостоянию кубинского народа. Также вновь заявили о своем неприятии односторонних списков и сертификаций, которые затрагивают страны Латинской Америки и Карибского бассейна. В связи с этим они потребовали исключить Кубу из одностороннего списка стран, которые предположительно спонсируют международный терроризм", - говорится в документе, опубликованном по итогам XXIII встречи глав МИД стран СЕЛАК, на которой министры обсудили стоящие перед регионом проблемы.
Отношения Вашингтона и Гаваны пережили оттепель при администрации Барака Обамы, когда Джо Байден был вице-президентом США. В период двух президентских сроков Обамы были восстановлены дипотношения, возобновлены торговые и культурные обмены, вновь разрешены поездки американцев на Кубу. Кульминацией этого стало исключение в 2015 году Кубы из списка стран-пособников терроризма, а также визит Обамы в Гавану в 2016 году. Нормализация кубинско-американских отношений фактически прекратилась со сменой администрации в США: преемник Обамы Дональд Трамп вновь ввел ограничения на торговые и деловые отношения между двумя странами, а в 2021 году, незадолго до окончания своих президентских полномочий, Трамп вновь вернул Кубу в список стран-пособников терроризма. Действующая администрация демократа Джо Байдена продолжает в отношении острова жесткую линию республиканца Трампа.
Гавана, Куба
21 октября, 14:59
Куба заинтересована в содействии стран ЕАЭС, заявил премьер
 
В миреКубаГаванаООНГенеральная Ассамблея ООНСЕЛАКЛатинская АмерикаБарак ОбамаДональд ТрампДжо БайденСША
 
 
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