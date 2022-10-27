https://ria.ru/20221027/blokada-1827218124.html

Главы МИД стран СЕЛАК потребовали прекратить блокаду Кубы

Главы МИД стран СЕЛАК потребовали прекратить блокаду Кубы - РИА Новости, 27.10.2022

Главы МИД стран СЕЛАК потребовали прекратить блокаду Кубы

Главы МИД Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) призвали Генассамблею ООН положить конец экономической блокаде страны и потребовали... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T15:28

2022-10-27T15:28

2022-10-27T15:28

в мире

куба

гавана

оон

генеральная ассамблея оон

селак

латинская америка

барак обама

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Главы МИД Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) призвали Генассамблею ООН положить конец экономической блокаде страны и потребовали исключить ее из списка стран-спонсоров терроризма, в который ее включили США."Повторили призыв Генеральной Ассамблеи ООН положить конец экономической, торговой и финансовой блокаде Кубы, которая не только противоречит международному праву, но и наносит серьезный ущерб благосостоянию кубинского народа. Также вновь заявили о своем неприятии односторонних списков и сертификаций, которые затрагивают страны Латинской Америки и Карибского бассейна. В связи с этим они потребовали исключить Кубу из одностороннего списка стран, которые предположительно спонсируют международный терроризм", - говорится в документе, опубликованном по итогам XXIII встречи глав МИД стран СЕЛАК, на которой министры обсудили стоящие перед регионом проблемы.Отношения Вашингтона и Гаваны пережили оттепель при администрации Барака Обамы, когда Джо Байден был вице-президентом США. В период двух президентских сроков Обамы были восстановлены дипотношения, возобновлены торговые и культурные обмены, вновь разрешены поездки американцев на Кубу. Кульминацией этого стало исключение в 2015 году Кубы из списка стран-пособников терроризма, а также визит Обамы в Гавану в 2016 году. Нормализация кубинско-американских отношений фактически прекратилась со сменой администрации в США: преемник Обамы Дональд Трамп вновь ввел ограничения на торговые и деловые отношения между двумя странами, а в 2021 году, незадолго до окончания своих президентских полномочий, Трамп вновь вернул Кубу в список стран-пособников терроризма. Действующая администрация демократа Джо Байдена продолжает в отношении острова жесткую линию республиканца Трампа.

https://ria.ru/20221021/kuba-1825685743.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, куба, гавана, оон, генеральная ассамблея оон, селак, латинская америка, барак обама, дональд трамп, джо байден, сша