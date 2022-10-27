Главы МИД стран СЕЛАК потребовали прекратить блокаду Кубы
Главы МИД стран СЕЛАК призвали Генассамблею ООН прекратить блокаду Кубы
Куба. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Главы МИД Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) призвали Генассамблею ООН положить конец экономической блокаде страны и потребовали исключить ее из списка стран-спонсоров терроризма, в который ее включили США.
"Повторили призыв Генеральной Ассамблеи ООН положить конец экономической, торговой и финансовой блокаде Кубы, которая не только противоречит международному праву, но и наносит серьезный ущерб благосостоянию кубинского народа. Также вновь заявили о своем неприятии односторонних списков и сертификаций, которые затрагивают страны Латинской Америки и Карибского бассейна. В связи с этим они потребовали исключить Кубу из одностороннего списка стран, которые предположительно спонсируют международный терроризм", - говорится в документе, опубликованном по итогам XXIII встречи глав МИД стран СЕЛАК, на которой министры обсудили стоящие перед регионом проблемы.
Отношения Вашингтона и Гаваны пережили оттепель при администрации Барака Обамы, когда Джо Байден был вице-президентом США. В период двух президентских сроков Обамы были восстановлены дипотношения, возобновлены торговые и культурные обмены, вновь разрешены поездки американцев на Кубу. Кульминацией этого стало исключение в 2015 году Кубы из списка стран-пособников терроризма, а также визит Обамы в Гавану в 2016 году. Нормализация кубинско-американских отношений фактически прекратилась со сменой администрации в США: преемник Обамы Дональд Трамп вновь ввел ограничения на торговые и деловые отношения между двумя странами, а в 2021 году, незадолго до окончания своих президентских полномочий, Трамп вновь вернул Кубу в список стран-пособников терроризма. Действующая администрация демократа Джо Байдена продолжает в отношении острова жесткую линию республиканца Трампа.
21 октября, 14:59Куба заинтересована в содействии стран ЕАЭС, заявил премьер