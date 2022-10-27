Рейтинг@Mail.ru
Блиновская раскритиковала Собчак после ее отъезда из России - РИА Новости, 27.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20221027/blinovskaya-1827157728.html
Блиновская раскритиковала Собчак после ее отъезда из России
Блиновская раскритиковала Собчак после ее отъезда из России - РИА Новости, 27.10.2022
Блиновская раскритиковала Собчак после ее отъезда из России
Автор "Марафона желаний" Елена Блиновская раскритиковала Ксению Собчак после ее отъезда из России и интервью с Людмилой Петрановской. Поводом для возмущения... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T13:09
2022-10-27T13:09
шоубиз
ксения собчак
telegram (приложение)
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747387275_0:0:2932:1649_1920x0_80_0_0_627b3c716a009f0225cd2c0dcc087055.jpg
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Автор "Марафона желаний" Елена Блиновская раскритиковала Ксению Собчак после ее отъезда из России и интервью с Людмилой Петрановской. Поводом для возмущения стало отсутствие вопросов семейному психологу об образовании. Однако во время разговора с Блиновской ведущая постоянно сомневалась в ее профессионализме из-за базового экономического образования. Спикер подчеркнула, что ее квалификация выше и Петрановская также переучивалась на психолога.Ранее Собчак заступилась за автора "Марафона желаний" после резонансного интервью на своем Youtube-канале. Ведущая заявила, что блогер стала "проводником определенного мировоззрения" и проблема не в ней, а в доверчивых людях. Людмила Петрановская – семейный психолог, автор книг, ведущая вебинаров и тренингов для родителей и специалистов.
https://ria.ru/20220217/tarasova-1773349571.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747387275_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_f02626567e4e3f375cf71789d3bfb140.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ксения собчак, telegram (приложение), шоу-бизнес
Шоубиз, Ксения Собчак, Telegram (приложение), Шоу-бизнес
13:09 27.10.2022
 
Блиновская раскритиковала Собчак после ее отъезда из России

Блиновская раскритиковала Собчак после ее отъезда из России и интервью с Петрановской

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкМодель, блогер Елена Блиновская
Модель, блогер Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Автор "Марафона желаний" Елена Блиновская раскритиковала Ксению Собчак после ее отъезда из России и интервью с Людмилой Петрановской. Поводом для возмущения стало отсутствие вопросов семейному психологу об образовании.

"Пока все обсасывают Собчак, сегодня мне бы хотелось ее спросить скорее, почему она так восхваляемой Петрановской (ничего не имею против) не задала вопрос в последнем интервью про образование. Особенно про то самое, как попугай, повторяя базовое", – поделилась блогер в своем Telegram-канале.

Однако во время разговора с Блиновской ведущая постоянно сомневалась в ее профессионализме из-за базового экономического образования.
Спикер подчеркнула, что ее квалификация выше и Петрановская также переучивалась на психолога.
"А между тем качества и количества корочек у меня явно побольше будет. И у нее такая же переквалификация на базе филологического факультета", – добавила Блиновская.
Ранее Собчак заступилась за автора "Марафона желаний" после резонансного интервью на своем Youtube-канале. Ведущая заявила, что блогер стала "проводником определенного мировоззрения" и проблема не в ней, а в доверчивых людях.
Людмила Петрановская – семейный психолог, автор книг, ведущая вебинаров и тренингов для родителей и специалистов.
Церемония открытия 40-го ММКФ - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
17 февраля, 16:28Шоубиз
Тарасова пожалела об участии в фильме "Марафон желаний" из-за Блиновской
 
ШоубизКсения СобчакTelegram (приложение)Шоу-бизнес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала