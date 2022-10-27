https://ria.ru/20221027/blinovskaya-1827157728.html

Блиновская раскритиковала Собчак после ее отъезда из России

Блиновская раскритиковала Собчак после ее отъезда из России - РИА Новости, 27.10.2022

Блиновская раскритиковала Собчак после ее отъезда из России

Автор "Марафона желаний" Елена Блиновская раскритиковала Ксению Собчак после ее отъезда из России и интервью с Людмилой Петрановской. Поводом для возмущения... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T13:09

2022-10-27T13:09

2022-10-27T13:09

шоубиз

ксения собчак

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шоу-бизнес

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Автор "Марафона желаний" Елена Блиновская раскритиковала Ксению Собчак после ее отъезда из России и интервью с Людмилой Петрановской. Поводом для возмущения стало отсутствие вопросов семейному психологу об образовании. Однако во время разговора с Блиновской ведущая постоянно сомневалась в ее профессионализме из-за базового экономического образования. Спикер подчеркнула, что ее квалификация выше и Петрановская также переучивалась на психолога.Ранее Собчак заступилась за автора "Марафона желаний" после резонансного интервью на своем Youtube-канале. Ведущая заявила, что блогер стала "проводником определенного мировоззрения" и проблема не в ней, а в доверчивых людях. Людмила Петрановская – семейный психолог, автор книг, ведущая вебинаров и тренингов для родителей и специалистов.

https://ria.ru/20220217/tarasova-1773349571.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

ксения собчак, telegram (приложение), шоу-бизнес