https://ria.ru/20221027/blinovskaya-1827157728.html
Блиновская раскритиковала Собчак после ее отъезда из России
Блиновская раскритиковала Собчак после ее отъезда из России - РИА Новости, 27.10.2022
Блиновская раскритиковала Собчак после ее отъезда из России
Автор "Марафона желаний" Елена Блиновская раскритиковала Ксению Собчак после ее отъезда из России и интервью с Людмилой Петрановской. Поводом для возмущения... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T13:09
2022-10-27T13:09
2022-10-27T13:09
шоубиз
ксения собчак
telegram (приложение)
шоу-бизнес
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Автор "Марафона желаний" Елена Блиновская раскритиковала Ксению Собчак после ее отъезда из России и интервью с Людмилой Петрановской. Поводом для возмущения стало отсутствие вопросов семейному психологу об образовании. Однако во время разговора с Блиновской ведущая постоянно сомневалась в ее профессионализме из-за базового экономического образования. Спикер подчеркнула, что ее квалификация выше и Петрановская также переучивалась на психолога.Ранее Собчак заступилась за автора "Марафона желаний" после резонансного интервью на своем Youtube-канале. Ведущая заявила, что блогер стала "проводником определенного мировоззрения" и проблема не в ней, а в доверчивых людях. Людмила Петрановская – семейный психолог, автор книг, ведущая вебинаров и тренингов для родителей и специалистов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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ксения собчак, telegram (приложение), шоу-бизнес
Шоубиз, Ксения Собчак, Telegram (приложение), Шоу-бизнес
Блиновская раскритиковала Собчак после ее отъезда из России
Блиновская раскритиковала Собчак после ее отъезда из России и интервью с Петрановской
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Автор "Марафона желаний" Елена Блиновская раскритиковала Ксению Собчак после ее отъезда из России и интервью с Людмилой Петрановской. Поводом для возмущения стало отсутствие вопросов семейному психологу об образовании.
"Пока все обсасывают Собчак, сегодня мне бы хотелось ее спросить скорее, почему она так восхваляемой Петрановской (ничего не имею против) не задала вопрос в последнем интервью про образование. Особенно про то самое, как попугай, повторяя базовое", – поделилась блогер в своем Telegram-канале.
Однако во время разговора с Блиновской ведущая постоянно сомневалась в ее профессионализме из-за базового экономического образования.
Спикер подчеркнула, что ее квалификация выше и Петрановская также переучивалась на психолога.
"А между тем качества и количества корочек у меня явно побольше будет. И у нее такая же переквалификация на базе филологического факультета", – добавила Блиновская.
Ранее Собчак заступилась
за автора "Марафона желаний" после резонансного интервью на своем Youtube-канале. Ведущая заявила, что блогер стала "проводником определенного мировоззрения" и проблема не в ней, а в доверчивых людях.
Людмила Петрановская – семейный психолог, автор книг, ведущая вебинаров и тренингов для родителей и специалистов.