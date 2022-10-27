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Блинкен заявил об окончании эры после холодной войны - РИА Новости, 27.10.2022
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Блинкен заявил об окончании эры после холодной войны
Блинкен заявил об окончании эры после холодной войны - РИА Новости, 27.10.2022
Блинкен заявил об окончании эры после холодной войны
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил об окончании эры после холодной войны и о конкуренции за определение нового мирового порядка. Об этом он сообщил во время РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T04:34
2022-10-27T04:34
в мире
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ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил об окончании эры после холодной войны и о конкуренции за определение нового мирового порядка. Об этом он сообщил во время своего выступления на конференции Блумберг в Вашингтоне.По мнению Блинкена, у США есть необходимые инструменты, чтобы делать все возможное для центральной роли в этом определении.Госсекретарь, в частности указал на совместную работу США с другими странами над поддержкой Украины с целью достижения "стратегического поражения" России, а также многостороннее сотрудничество для конкуренции с Китаем."Если Соединенные Штаты Америки не будут вовлечены в большую работу по организации мира, то либо кто-то еще сделает это и, вероятно, так, что это затронет наши интересы и ценности, либо никто ничего не сделает, и тогда образуется вакуум, который имеет свойство заполняться плохими вещами", - отметил Блинкен.
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в мире, энтони блинкен, сша, украина, россия, китай, мир
В мире, Энтони Блинкен, США, Украина, Россия, Китай, Мир
04:34 27.10.2022
 
Блинкен заявил об окончании эры после холодной войны

Блинкен: эра после холодной войны окончена, идет конкуренция за определение нового порядка

© AP Photo / Andrew HarnikГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил об окончании эры после холодной войны и о конкуренции за определение нового мирового порядка. Об этом он сообщил во время своего выступления на конференции Блумберг в Вашингтоне.
"Сейчас момент, когда завершилась эра, последовавшая за холодной войной, и идет конкуренция за определение того, что будет дальше", - заявил он.
По мнению Блинкена, у США есть необходимые инструменты, чтобы делать все возможное для центральной роли в этом определении.
Госсекретарь, в частности указал на совместную работу США с другими странами над поддержкой Украины с целью достижения "стратегического поражения" России, а также многостороннее сотрудничество для конкуренции с Китаем.
"Если Соединенные Штаты Америки не будут вовлечены в большую работу по организации мира, то либо кто-то еще сделает это и, вероятно, так, что это затронет наши интересы и ценности, либо никто ничего не сделает, и тогда образуется вакуум, который имеет свойство заполняться плохими вещами", - отметил Блинкен.
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
03:29
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