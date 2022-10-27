https://ria.ru/20221027/blinken-1827075498.html

Блинкен заявил об окончании эры после холодной войны

Блинкен заявил об окончании эры после холодной войны - РИА Новости, 27.10.2022

Блинкен заявил об окончании эры после холодной войны

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил об окончании эры после холодной войны и о конкуренции за определение нового мирового порядка. Об этом он сообщил во время РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T04:34

2022-10-27T04:34

2022-10-27T04:34

в мире

энтони блинкен

сша

украина

россия

китай

мир

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ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил об окончании эры после холодной войны и о конкуренции за определение нового мирового порядка. Об этом он сообщил во время своего выступления на конференции Блумберг в Вашингтоне.По мнению Блинкена, у США есть необходимые инструменты, чтобы делать все возможное для центральной роли в этом определении.Госсекретарь, в частности указал на совместную работу США с другими странами над поддержкой Украины с целью достижения "стратегического поражения" России, а также многостороннее сотрудничество для конкуренции с Китаем."Если Соединенные Штаты Америки не будут вовлечены в большую работу по организации мира, то либо кто-то еще сделает это и, вероятно, так, что это затронет наши интересы и ценности, либо никто ничего не сделает, и тогда образуется вакуум, который имеет свойство заполняться плохими вещами", - отметил Блинкен.

https://ria.ru/20221027/tayvan-1827073588.html

сша

украина

россия

китай

мир

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