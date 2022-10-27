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Ракова заявила о снижении числа безработных в Москве - РИА Новости, 27.10.2022
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Ракова заявила о снижении числа безработных в Москве
Ракова заявила о снижении числа безработных в Москве - РИА Новости, 27.10.2022
Ракова заявила о снижении числа безработных в Москве
Число безработных в Москве с начала года уменьшилось на 12,7% и составляет чуть меньше 32 тысяч человек, сообщила РИА Новости заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T08:42
2022-10-27T08:42
москва
анастасия ракова
общество
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Число безработных в Москве с начала года уменьшилось на 12,7% и составляет чуть меньше 32 тысяч человек, сообщила РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Город вовремя принял проактивные меры, предупреждающие рост безработицы на столичном рынке труда. Сегодня мы можем подтвердить это статистическими данными службы занятости — официально признаны безработными в Москве чуть меньше 32 тысяч человек. С начала года их число в городе снизилось на 12,7%", - сказала Ракова.Вице-мэр отметила, что для поддержания устойчивости столичного рынка труда уже полгода служба занятости успешно реализует специальные программы субсидированного найма. Среди них — организация временных, общественных работ, постоянное трудоустройство через адаптацию и обучение сотрудников."Мы видим, что наиболее востребованной как среди соискателей, так и среди работодателей стала программа постоянного трудоустройства с проведением короткого периода адаптации. 3,2 тысячи таких рабочих мест создали представители сферы транспорта и логистики, машиностроения, ритейла. Из них уже половина занята новыми сотрудниками. Они уже прошли быструю адаптацию к новому рабочему месту и приступили к работе экономистами, специалистами по кадрам, инженерами-конструкторами, механиками, слесарями-электриками, специалистами по закупкам, товароведами, продавцами-консультантами и операторами связи", - добавила Ракова.
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москва, анастасия ракова , общество
Москва, Анастасия Ракова , Общество
08:42 27.10.2022
 
Ракова заявила о снижении числа безработных в Москве

Заммэра Ракова: число безработных в Москве с начала года уменьшилось на 12,7 процента

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкЦентр занятости населения "Моя работа"
Центр занятости населения Моя работа - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Число безработных в Москве с начала года уменьшилось на 12,7% и составляет чуть меньше 32 тысяч человек, сообщила РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Город вовремя принял проактивные меры, предупреждающие рост безработицы на столичном рынке труда. Сегодня мы можем подтвердить это статистическими данными службы занятости — официально признаны безработными в Москве чуть меньше 32 тысяч человек. С начала года их число в городе снизилось на 12,7%", - сказала Ракова.
Вице-мэр отметила, что для поддержания устойчивости столичного рынка труда уже полгода служба занятости успешно реализует специальные программы субсидированного найма. Среди них — организация временных, общественных работ, постоянное трудоустройство через адаптацию и обучение сотрудников.
"Мы видим, что наиболее востребованной как среди соискателей, так и среди работодателей стала программа постоянного трудоустройства с проведением короткого периода адаптации. 3,2 тысячи таких рабочих мест создали представители сферы транспорта и логистики, машиностроения, ритейла. Из них уже половина занята новыми сотрудниками. Они уже прошли быструю адаптацию к новому рабочему месту и приступили к работе экономистами, специалистами по кадрам, инженерами-конструкторами, механиками, слесарями-электриками, специалистами по закупкам, товароведами, продавцами-консультантами и операторами связи", - добавила Ракова.
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МоскваАнастасия РаковаОбщество
 
 
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