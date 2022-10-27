Рейтинг@Mail.ru
На Украине обеспокоились из-за "несправедливого" сигнала из Штатов - РИА Новости, 27.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221027/bespokoystvo-1827072612.html
На Украине обеспокоились из-за "несправедливого" сигнала из Штатов
На Украине обеспокоились из-за "несправедливого" сигнала из Штатов - РИА Новости, 27.10.2022
На Украине обеспокоились из-за "несправедливого" сигнала из Штатов
Киев обеспокоен намерениями республиканцев сократить помощь Украине в случае победы на выборах в палату представителей США в следующем месяце, заявил в беседе с РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T03:10
2022-10-27T11:01
в мире
дмитрий кулеба
украина
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1827021241_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_563126f4b0b9abe441c5630dc0540f3b.jpg
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Киев обеспокоен намерениями республиканцев сократить помощь Украине в случае победы на выборах в палату представителей США в следующем месяце, заявил в беседе с Axios глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.Издание добавляет, что сокращение помощи со стороны США "нанесет серьезный удар по Киеву".В статье отмечается, что мае 57 республиканцев в палате представителей проголосовали против пакета помощи Украине на 40 миллиардов долларов. Это число может значительно увеличиться в случае победы их партии на промежуточных выборах.В ноябре в США состоятся выборы в палату представителей.Ранее издание Bloomberg опубликовало экономический прогноз, согласно которому Штатам в 2023 году грозит рецессия. Выделение средств на помощь Украине уже становилось поводом для разногласий между представителями контролирующих конгресс демократов и республиканцев, которые надеются отыграть превосходство на предстоящих выборах. Так, в сентябре представитель Республиканской партии от штата Колорадо Лорен Бойберт заявила, что США "не банкомат" для выделения средств.
https://ria.ru/20221020/zelenskiy-1825257148.html
https://ria.ru/20221020/finansirovanie-1825259731.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1827021241_277:0:3008:2048_1920x0_80_0_0_2b4179a2294127a1d445bdc60385bea0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дмитрий кулеба, украина, сша
В мире, Дмитрий Кулеба, Украина, США
03:10 27.10.2022 (обновлено: 11:01 27.10.2022)
 
На Украине обеспокоились из-за "несправедливого" сигнала из Штатов

Глава МИД Украины Кулеба обеспокоился заявлениями республиканцев о сокращении помощи Киеву

© AP Photo / Valentyn OgirenkoМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© AP Photo / Valentyn Ogirenko
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Киев обеспокоен намерениями республиканцев сократить помощь Украине в случае победы на выборах в палату представителей США в следующем месяце, заявил в беседе с Axios глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы обеспокоены этими заявлениями. Мы считаем, что они несправедливы. Но я думаю, что мы это исправим, и я уверен, что мы эффективно справимся с этими рисками, и помощь Украине не будет сокращена", — сказал политик.

Издание добавляет, что сокращение помощи со стороны США "нанесет серьезный удар по Киеву".
В статье отмечается, что мае 57 республиканцев в палате представителей проголосовали против пакета помощи Украине на 40 миллиардов долларов. Это число может значительно увеличиться в случае победы их партии на промежуточных выборах.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
20 октября, 03:18
Сын Трампа высмеял "особое умение" Зеленского
В ноябре в США состоятся выборы в палату представителей.
Ранее издание Bloomberg опубликовало экономический прогноз, согласно которому Штатам в 2023 году грозит рецессия. Выделение средств на помощь Украине уже становилось поводом для разногласий между представителями контролирующих конгресс демократов и республиканцев, которые надеются отыграть превосходство на предстоящих выборах. Так, в сентябре представитель Республиканской партии от штата Колорадо Лорен Бойберт заявила, что США "не банкомат" для выделения средств.
Флаги Украины и США - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
20 октября, 04:55
В США рассказали, что сможет "перекрыть кран", финансирующий Украину
 
В миреДмитрий КулебаУкраинаСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала