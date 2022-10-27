https://ria.ru/20221027/bespokoystvo-1827072612.html
На Украине обеспокоились из-за "несправедливого" сигнала из Штатов
На Украине обеспокоились из-за "несправедливого" сигнала из Штатов - РИА Новости, 27.10.2022
На Украине обеспокоились из-за "несправедливого" сигнала из Штатов
Киев обеспокоен намерениями республиканцев сократить помощь Украине в случае победы на выборах в палату представителей США в следующем месяце, заявил в беседе с РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T03:10
2022-10-27T03:10
2022-10-27T11:01
в мире
дмитрий кулеба
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Киев обеспокоен намерениями республиканцев сократить помощь Украине в случае победы на выборах в палату представителей США в следующем месяце, заявил в беседе с Axios глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.Издание добавляет, что сокращение помощи со стороны США "нанесет серьезный удар по Киеву".В статье отмечается, что мае 57 республиканцев в палате представителей проголосовали против пакета помощи Украине на 40 миллиардов долларов. Это число может значительно увеличиться в случае победы их партии на промежуточных выборах.В ноябре в США состоятся выборы в палату представителей.Ранее издание Bloomberg опубликовало экономический прогноз, согласно которому Штатам в 2023 году грозит рецессия. Выделение средств на помощь Украине уже становилось поводом для разногласий между представителями контролирующих конгресс демократов и республиканцев, которые надеются отыграть превосходство на предстоящих выборах. Так, в сентябре представитель Республиканской партии от штата Колорадо Лорен Бойберт заявила, что США "не банкомат" для выделения средств.
https://ria.ru/20221020/zelenskiy-1825257148.html
https://ria.ru/20221020/finansirovanie-1825259731.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, дмитрий кулеба, украина, сша
В мире, Дмитрий Кулеба, Украина, США
03:10 27.10.2022 (обновлено: 11:01 27.10.2022)
На Украине обеспокоились из-за "несправедливого" сигнала из Штатов
Глава МИД Украины Кулеба обеспокоился заявлениями республиканцев о сокращении помощи Киеву
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.
Киев обеспокоен намерениями республиканцев сократить помощь Украине в случае победы на выборах в палату представителей США в следующем месяце, заявил
в беседе с Axios глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
"Мы обеспокоены этими заявлениями. Мы считаем, что они несправедливы. Но я думаю, что мы это исправим, и я уверен, что мы эффективно справимся с этими рисками, и помощь Украине не будет сокращена", — сказал политик.
Издание добавляет, что сокращение помощи со стороны США "нанесет серьезный удар по Киеву".
В статье отмечается, что мае 57 республиканцев в палате представителей проголосовали против пакета помощи Украине на 40 миллиардов долларов. Это число может значительно увеличиться в случае победы их партии на промежуточных выборах.
В ноябре в США состоятся выборы в палату представителей.
Ранее издание Bloomberg опубликовало экономический прогноз, согласно которому Штатам в 2023 году грозит рецессия. Выделение средств на помощь Украине уже становилось поводом для разногласий между представителями контролирующих конгресс демократов и республиканцев, которые надеются отыграть превосходство на предстоящих выборах. Так, в сентябре представитель Республиканской партии от штата Колорадо Лорен Бойберт заявила, что США "не банкомат" для выделения средств.