https://ria.ru/20221027/bespokoystvo-1827072612.html

На Украине обеспокоились из-за "несправедливого" сигнала из Штатов

На Украине обеспокоились из-за "несправедливого" сигнала из Штатов - РИА Новости, 27.10.2022

На Украине обеспокоились из-за "несправедливого" сигнала из Штатов

Киев обеспокоен намерениями республиканцев сократить помощь Украине в случае победы на выборах в палату представителей США в следующем месяце, заявил в беседе с РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T03:10

2022-10-27T03:10

2022-10-27T11:01

в мире

дмитрий кулеба

украина

сша

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Киев обеспокоен намерениями республиканцев сократить помощь Украине в случае победы на выборах в палату представителей США в следующем месяце, заявил в беседе с Axios глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.Издание добавляет, что сокращение помощи со стороны США "нанесет серьезный удар по Киеву".В статье отмечается, что мае 57 республиканцев в палате представителей проголосовали против пакета помощи Украине на 40 миллиардов долларов. Это число может значительно увеличиться в случае победы их партии на промежуточных выборах.В ноябре в США состоятся выборы в палату представителей.Ранее издание Bloomberg опубликовало экономический прогноз, согласно которому Штатам в 2023 году грозит рецессия. Выделение средств на помощь Украине уже становилось поводом для разногласий между представителями контролирующих конгресс демократов и республиканцев, которые надеются отыграть превосходство на предстоящих выборах. Так, в сентябре представитель Республиканской партии от штата Колорадо Лорен Бойберт заявила, что США "не банкомат" для выделения средств.

https://ria.ru/20221020/zelenskiy-1825257148.html

https://ria.ru/20221020/finansirovanie-1825259731.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, дмитрий кулеба, украина, сша