https://ria.ru/20221027/bespilotniki-1827241016.html

Экс-посол Украины потребовал у Германии лазерное оружие

Экс-посол Украины потребовал у Германии лазерное оружие - РИА Новости, 27.10.2022

Экс-посол Украины потребовал у Германии лазерное оружие

Скандально известный экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник потребовал от Берлина предоставить Киеву лазерное оружие, способное сбивать беспилотники, о... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T16:25

2022-10-27T16:25

2022-10-27T16:25

беспилотники

бпла

в мире

андрей мельников

германия

украина

оружие

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БЕРЛИН, 27 окт - РИА Новости. Скандально известный экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник потребовал от Берлина предоставить Киеву лазерное оружие, способное сбивать беспилотники, о первых успешных испытаниях которого сообщил бундесвер."Дорогие немецкие друзья, Украине срочно необходимо это современное высокотехнологичное оружие, чтобы сбивать убийственные российские ракеты и беспилотники-камикадзе и спасать жизни людей", - написал Мельник в своём Twitter, сопроводив пост ссылкой на статью немецкой газеты Welt, в которой сообщается, что бундесвер впервые провёл успешное испытание, сбив беспилотники из лазерного оружия.Как отметило издание, оборонные компании MBDA и Rheinmetalle испытали лазерное оружие в боевых условиях. "Первые испытания прошли успешно", - сказал глава MBDA в Германии Томас Готтшильд в интервью Welt. При этом оборонный подрядчик MBDA Germany не уточнил, о каком количестве и размере беспилотников, участвовавших в испытаниях, идёт речь."Впервые немецкий военный корабль в ходе испытаний высокоэнергетического лазерного оружия поразил несколько беспилотников на близком и дальнем расстоянии. Испытания на борту фрегата "Заксен" на Балтийском побережье в районе военного полигона Путлос состоялись еще в августе, но только сейчас стали достоянием общественности", - добавила газета.Владимир Зеленский в июле подписал указ об увольнении Мельника, ряд заявлений которого вызвали резонанс. В частности, сразу после приезда в Германию выяснилось, что Мельник - горячий поклонник гитлеровского пособника Степана Бандеры. В апреле 2015 года он опубликовал в Twitter фотографии с могилы Бандеры в Мюнхене, лично возложил туда цветы. Это вызвало скандал в Германии.После политического скандала в апреле этого года, связанного с отказом президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру в посещении Киева в составе делегации иностранных лидеров, экс-глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль обвинил Мельника в том, что он приложил руку к данному демаршу. В ответ посол Украины заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц ведет себя не как государственный человек, а как "обиженная ливерная колбаса", потому что не хочет посетить Киев.Мельник также неоднократно критиковал правительство Германии в вопросе поставок вооружения на Украину. Он даже выкладывал в соцсетях фотографию улитки с патроном, приклеенным к раковине, изображение сопровождалось надписью "немецкое оружие для Украины уже в пути".

https://ria.ru/20221027/oruzhie-1827200980.html

https://ria.ru/20221027/shveytsariya-1827237123.html

https://ria.ru/20221026/melnik-1827057762.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

беспилотники, бпла, в мире, андрей мельников, германия, украина, оружие