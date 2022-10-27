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Экс-посол Украины потребовал у Германии лазерное оружие - РИА Новости, 27.10.2022
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Экс-посол Украины потребовал у Германии лазерное оружие
Экс-посол Украины потребовал у Германии лазерное оружие - РИА Новости, 27.10.2022
Экс-посол Украины потребовал у Германии лазерное оружие
Скандально известный экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник потребовал от Берлина предоставить Киеву лазерное оружие, способное сбивать беспилотники, о... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T16:25
2022-10-27T16:25
беспилотники
бпла
в мире
андрей мельников
германия
украина
оружие
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БЕРЛИН, 27 окт - РИА Новости. Скандально известный экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник потребовал от Берлина предоставить Киеву лазерное оружие, способное сбивать беспилотники, о первых успешных испытаниях которого сообщил бундесвер."Дорогие немецкие друзья, Украине срочно необходимо это современное высокотехнологичное оружие, чтобы сбивать убийственные российские ракеты и беспилотники-камикадзе и спасать жизни людей", - написал Мельник в своём Twitter, сопроводив пост ссылкой на статью немецкой газеты Welt, в которой сообщается, что бундесвер впервые провёл успешное испытание, сбив беспилотники из лазерного оружия.Как отметило издание, оборонные компании MBDA и Rheinmetalle испытали лазерное оружие в боевых условиях. "Первые испытания прошли успешно", - сказал глава MBDA в Германии Томас Готтшильд в интервью Welt. При этом оборонный подрядчик MBDA Germany не уточнил, о каком количестве и размере беспилотников, участвовавших в испытаниях, идёт речь."Впервые немецкий военный корабль в ходе испытаний высокоэнергетического лазерного оружия поразил несколько беспилотников на близком и дальнем расстоянии. Испытания на борту фрегата "Заксен" на Балтийском побережье в районе военного полигона Путлос состоялись еще в августе, но только сейчас стали достоянием общественности", - добавила газета.Владимир Зеленский в июле подписал указ об увольнении Мельника, ряд заявлений которого вызвали резонанс. В частности, сразу после приезда в Германию выяснилось, что Мельник - горячий поклонник гитлеровского пособника Степана Бандеры. В апреле 2015 года он опубликовал в Twitter фотографии с могилы Бандеры в Мюнхене, лично возложил туда цветы. Это вызвало скандал в Германии.После политического скандала в апреле этого года, связанного с отказом президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру в посещении Киева в составе делегации иностранных лидеров, экс-глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль обвинил Мельника в том, что он приложил руку к данному демаршу. В ответ посол Украины заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц ведет себя не как государственный человек, а как "обиженная ливерная колбаса", потому что не хочет посетить Киев.Мельник также неоднократно критиковал правительство Германии в вопросе поставок вооружения на Украину. Он даже выкладывал в соцсетях фотографию улитки с патроном, приклеенным к раковине, изображение сопровождалось надписью "немецкое оружие для Украины уже в пути".
https://ria.ru/20221027/oruzhie-1827200980.html
https://ria.ru/20221027/shveytsariya-1827237123.html
https://ria.ru/20221026/melnik-1827057762.html
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беспилотники, бпла, в мире, андрей мельников, германия, украина, оружие
Беспилотники, БПЛА, В мире, Андрей Мельников, Германия, Украина, Оружие
16:25 27.10.2022
 
Экс-посол Украины потребовал у Германии лазерное оружие

Экс-посол Украины Мельник потребовал у Германии лазерное оружие, сбивающее беспилотники

© Фото : MFA of UkraineЭкс-посол Украины в Германии Андрей Мельник
Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© Фото : MFA of Ukraine
Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник. Архивное фото
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БЕРЛИН, 27 окт - РИА Новости. Скандально известный экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник потребовал от Берлина предоставить Киеву лазерное оружие, способное сбивать беспилотники, о первых успешных испытаниях которого сообщил бундесвер.
"Дорогие немецкие друзья, Украине срочно необходимо это современное высокотехнологичное оружие, чтобы сбивать убийственные российские ракеты и беспилотники-камикадзе и спасать жизни людей", - написал Мельник в своём Twitter, сопроводив пост ссылкой на статью немецкой газеты Welt, в которой сообщается, что бундесвер впервые провёл успешное испытание, сбив беспилотники из лазерного оружия.
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Как отметило издание, оборонные компании MBDA и Rheinmetalle испытали лазерное оружие в боевых условиях. "Первые испытания прошли успешно", - сказал глава MBDA в Германии Томас Готтшильд в интервью Welt. При этом оборонный подрядчик MBDA Germany не уточнил, о каком количестве и размере беспилотников, участвовавших в испытаниях, идёт речь.
"Впервые немецкий военный корабль в ходе испытаний высокоэнергетического лазерного оружия поразил несколько беспилотников на близком и дальнем расстоянии. Испытания на борту фрегата "Заксен" на Балтийском побережье в районе военного полигона Путлос состоялись еще в августе, но только сейчас стали достоянием общественности", - добавила газета.
Владимир Зеленский в июле подписал указ об увольнении Мельника, ряд заявлений которого вызвали резонанс. В частности, сразу после приезда в Германию выяснилось, что Мельник - горячий поклонник гитлеровского пособника Степана Бандеры. В апреле 2015 года он опубликовал в Twitter фотографии с могилы Бандеры в Мюнхене, лично возложил туда цветы. Это вызвало скандал в Германии.
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После политического скандала в апреле этого года, связанного с отказом президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру в посещении Киева в составе делегации иностранных лидеров, экс-глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль обвинил Мельника в том, что он приложил руку к данному демаршу. В ответ посол Украины заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц ведет себя не как государственный человек, а как "обиженная ливерная колбаса", потому что не хочет посетить Киев.
Мельник также неоднократно критиковал правительство Германии в вопросе поставок вооружения на Украину. Он даже выкладывал в соцсетях фотографию улитки с патроном, приклеенным к раковине, изображение сопровождалось надписью "немецкое оружие для Украины уже в пути".
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