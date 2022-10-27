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Беспилотник атаковал Балаклавскую ТЭС в Севастополе - РИА Новости, 27.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221027/bespilotnik-1827085913.html
Беспилотник атаковал Балаклавскую ТЭС в Севастополе
Беспилотник атаковал Балаклавскую ТЭС в Севастополе - РИА Новости, 27.10.2022
Беспилотник атаковал Балаклавскую ТЭС в Севастополе
Минувшей ночью беспилотник атаковал Балаклавскую электростанцию в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T08:54
2022-10-27T10:43
специальная военная операция на украине
происшествия
михаил развожаев
севастополь
балаклавская тэс
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
бпла
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт — РИА Новости. Минувшей ночью беспилотник атаковал Балаклавскую электростанцию в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Развожаев уточнил, что оборудование повреждено минимально, никто не пострадал.Атака не нарушила работу ТЭС, электроснабжение города проходит в штатном режиме, угрозы для него нет.Губернатор отметил, что предпринятые заранее меры безопасности позволили избежать серьезного ущерба, средства защиты "сбили" дрон с траектории и он не достиг цели.
https://ria.ru/20221026/himars-1826875521.html
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происшествия, михаил развожаев, севастополь, балаклавская тэс, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), бпла
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Михаил Развожаев, Севастополь, Балаклавская ТЭС, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), БПЛА
08:54 27.10.2022 (обновлено: 10:43 27.10.2022)
 
Беспилотник атаковал Балаклавскую ТЭС в Севастополе

Губернатор Севастополя Развожаев заявил об атаке беспилотника на Балаклавскую ТЭС

© РИА Новости / Алексей МальгавкоБалаклавская ТЭС в Крыму
Балаклавская ТЭС в Крыму - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Балаклавская ТЭС в Крыму. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт — РИА Новости. Минувшей ночью беспилотник атаковал Балаклавскую электростанцию в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Загорелся один из трансформаторов, который находился на профилактике и не работал. К моменту прибытия МЧС на станцию открытого горения уже не было. Работники ТЭС оперативно справились с возгоранием", — написал он в своем Telegram-канале.
Развожаев уточнил, что оборудование повреждено минимально, никто не пострадал.
Атака не нарушила работу ТЭС, электроснабжение города проходит в штатном режиме, угрозы для него нет.
Губернатор отметил, что предпринятые заранее меры безопасности позволили избежать серьезного ущерба, средства защиты "сбили" дрон с траектории и он не достиг цели.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияМихаил РазвожаевСевастопольБалаклавская ТЭСМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)БПЛА
 
 
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