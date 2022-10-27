https://ria.ru/20221027/bespilotnik-1827085913.html

Беспилотник атаковал Балаклавскую ТЭС в Севастополе

Беспилотник атаковал Балаклавскую ТЭС в Севастополе - РИА Новости, 27.10.2022

Беспилотник атаковал Балаклавскую ТЭС в Севастополе

Минувшей ночью беспилотник атаковал Балаклавскую электростанцию в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T08:54

2022-10-27T08:54

2022-10-27T10:43

специальная военная операция на украине

происшествия

михаил развожаев

севастополь

балаклавская тэс

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

бпла

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт — РИА Новости. Минувшей ночью беспилотник атаковал Балаклавскую электростанцию в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Развожаев уточнил, что оборудование повреждено минимально, никто не пострадал.Атака не нарушила работу ТЭС, электроснабжение города проходит в штатном режиме, угрозы для него нет.Губернатор отметил, что предпринятые заранее меры безопасности позволили избежать серьезного ущерба, средства защиты "сбили" дрон с траектории и он не достиг цели.

https://ria.ru/20221026/himars-1826875521.html

севастополь

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происшествия, михаил развожаев, севастополь, балаклавская тэс, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), бпла