https://ria.ru/20221027/bekkhem-1827267734.html

Виктория Бэкхем решила заработать миллиарды и вернуть внимание сына

Виктория Бэкхем решила заработать миллиарды и вернуть внимание сына - РИА Новости, 27.10.2022

Виктория Бэкхем решила заработать миллиарды и вернуть внимание сына

Виктория Бэкхем решила заработать миллиарды долларов, чтобы вернуть уважение сына Бруклина и невестки Николы из более влиятельной семьи. Об этом рассказал... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T17:35

2022-10-27T17:35

2022-10-27T17:35

шоубиз

виктория бэкхем

дэвид бэкхем

америка

отношения

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Виктория Бэкхем решила заработать миллиарды долларов, чтобы вернуть уважение сына Бруклина и невестки Николы из более влиятельной семьи. Об этом рассказал источник Heatworld.По мнению жены футболиста, Бруклин отдалился от нее сразу после свадьбы. Он стал больше времени проводить с родителями супруги, известными в Америке миллиардерами. Она посчитала, что девушка настраивает ее сына против Бэкхемов, считая их менее уважаемыми членами общества. Артистка решила показать, что они с мужем не менее влиятельная пара. Она запланировала активное продвижение бренда семьи и сделала ставку на футбольный клуб супруга Inter Miami. Экс-футболист основал клуб в 2018 году и привел его к успеху. Источник сообщил о планах Дэвида Бэкхема пригласить в свой состав Криштиану Роналду и некоторых других звезд футбола. Таким образом, его семья смогла бы поравняться в доходах с богатыми родственниками и вернуть внимание старшего сына.

https://ria.ru/20221025/mikhaylov-1826479772.html

америка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

виктория бэкхем, дэвид бэкхем, америка, отношения