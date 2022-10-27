https://ria.ru/20221027/bekkhem-1827267734.html
Виктория Бэкхем решила заработать миллиарды и вернуть внимание сына
Виктория Бэкхем решила заработать миллиарды и вернуть внимание сына - РИА Новости, 27.10.2022
Виктория Бэкхем решила заработать миллиарды и вернуть внимание сына
Виктория Бэкхем решила заработать миллиарды долларов, чтобы вернуть уважение сына Бруклина и невестки Николы из более влиятельной семьи. Об этом рассказал... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T17:35
2022-10-27T17:35
2022-10-27T17:35
шоубиз
виктория бэкхем
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отношения
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Виктория Бэкхем решила заработать миллиарды долларов, чтобы вернуть уважение сына Бруклина и невестки Николы из более влиятельной семьи. Об этом рассказал источник Heatworld.По мнению жены футболиста, Бруклин отдалился от нее сразу после свадьбы. Он стал больше времени проводить с родителями супруги, известными в Америке миллиардерами. Она посчитала, что девушка настраивает ее сына против Бэкхемов, считая их менее уважаемыми членами общества. Артистка решила показать, что они с мужем не менее влиятельная пара. Она запланировала активное продвижение бренда семьи и сделала ставку на футбольный клуб супруга Inter Miami. Экс-футболист основал клуб в 2018 году и привел его к успеху. Источник сообщил о планах Дэвида Бэкхема пригласить в свой состав Криштиану Роналду и некоторых других звезд футбола. Таким образом, его семья смогла бы поравняться в доходах с богатыми родственниками и вернуть внимание старшего сына.
https://ria.ru/20221025/mikhaylov-1826479772.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виктория бэкхем, дэвид бэкхем, америка, отношения
Шоубиз, Виктория Бэкхем, Дэвид Бэкхем, Америка, отношения
Виктория Бэкхем решила заработать миллиарды и вернуть внимание сына
Виктория Бэкхем решила заработать миллиарды и вернуть уважение сына и невестки
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.
Виктория Бэкхем решила заработать миллиарды долларов, чтобы вернуть уважение сына Бруклина и невестки Николы из более влиятельной семьи. Об этом рассказал
источник Heatworld.
По мнению жены футболиста, Бруклин отдалился от нее сразу после свадьбы. Он стал больше времени проводить с родителями супруги, известными в Америке миллиардерами. Она посчитала, что девушка настраивает ее сына против Бэкхемов, считая их менее уважаемыми членами общества.
Артистка решила показать, что они с мужем не менее влиятельная пара. Она запланировала активное продвижение бренда семьи и сделала ставку на футбольный клуб супруга Inter Miami.
Экс-футболист основал клуб в 2018 году и привел его к успеху. Источник сообщил о планах Дэвида Бэкхема пригласить в свой состав Криштиану Роналду и некоторых других звезд футбола.
Таким образом, его семья смогла бы поравняться в доходах с богатыми родственниками и вернуть внимание старшего сына.