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Виктория Бэкхем решила заработать миллиарды и вернуть внимание сына - РИА Новости, 27.10.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221027/bekkhem-1827267734.html
Виктория Бэкхем решила заработать миллиарды и вернуть внимание сына
Виктория Бэкхем решила заработать миллиарды и вернуть внимание сына - РИА Новости, 27.10.2022
Виктория Бэкхем решила заработать миллиарды и вернуть внимание сына
Виктория Бэкхем решила заработать миллиарды долларов, чтобы вернуть уважение сына Бруклина и невестки Николы из более влиятельной семьи. Об этом рассказал... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T17:35
2022-10-27T17:35
шоубиз
виктория бэкхем
дэвид бэкхем
америка
отношения
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Виктория Бэкхем решила заработать миллиарды долларов, чтобы вернуть уважение сына Бруклина и невестки Николы из более влиятельной семьи. Об этом рассказал источник Heatworld.По мнению жены футболиста, Бруклин отдалился от нее сразу после свадьбы. Он стал больше времени проводить с родителями супруги, известными в Америке миллиардерами. Она посчитала, что девушка настраивает ее сына против Бэкхемов, считая их менее уважаемыми членами общества. Артистка решила показать, что они с мужем не менее влиятельная пара. Она запланировала активное продвижение бренда семьи и сделала ставку на футбольный клуб супруга Inter Miami. Экс-футболист основал клуб в 2018 году и привел его к успеху. Источник сообщил о планах Дэвида Бэкхема пригласить в свой состав Криштиану Роналду и некоторых других звезд футбола. Таким образом, его семья смогла бы поравняться в доходах с богатыми родственниками и вернуть внимание старшего сына.
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виктория бэкхем, дэвид бэкхем, америка, отношения
Шоубиз, Виктория Бэкхем, Дэвид Бэкхем, Америка, отношения
17:35 27.10.2022
 
Виктория Бэкхем решила заработать миллиарды и вернуть внимание сына

Виктория Бэкхем решила заработать миллиарды и вернуть уважение сына и невестки

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкФотосессия с Викторией Бэкхем в ЦУМе
Фотосессия с Викторией Бэкхем в ЦУМе - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Виктория Бэкхем решила заработать миллиарды долларов, чтобы вернуть уважение сына Бруклина и невестки Николы из более влиятельной семьи. Об этом рассказал источник Heatworld.
По мнению жены футболиста, Бруклин отдалился от нее сразу после свадьбы. Он стал больше времени проводить с родителями супруги, известными в Америке миллиардерами. Она посчитала, что девушка настраивает ее сына против Бэкхемов, считая их менее уважаемыми членами общества.
Артистка решила показать, что они с мужем не менее влиятельная пара. Она запланировала активное продвижение бренда семьи и сделала ставку на футбольный клуб супруга Inter Miami.
Экс-футболист основал клуб в 2018 году и привел его к успеху. Источник сообщил о планах Дэвида Бэкхема пригласить в свой состав Криштиану Роналду и некоторых других звезд футбола.
Таким образом, его семья смогла бы поравняться в доходах с богатыми родственниками и вернуть внимание старшего сына.
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ШоубизВиктория БэкхемДэвид БэкхемАмерикаотношения
 
 
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