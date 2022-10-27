https://ria.ru/20221027/bayden-1827380749.html

Politico: Шольц и Макрон угрожают Байдену торговой войной

Politico: Шольц и Макрон угрожают Байдену торговой войной - РИА Новости, 27.10.2022

Politico: Шольц и Макрон угрожают Байдену торговой войной

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц хотят провести переговоры с Вашингтоном о недобросовестной конкуренции и готовы прибегнуть к... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T23:11

2022-10-27T23:11

2022-10-27T23:55

в мире

цены на нефть

олаф шольц

эммануэль макрон

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евросоюз

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц хотят провести переговоры с Вашингтоном о недобросовестной конкуренции и готовы прибегнуть к ответным мерам в случае необходимости, пишут обозреватели Politico Ханс фон дер Бурхард и Клеа Колкатт."После публичной ссоры Олаф Шольц и Эммануэль Макрон нашли кое-что общее: растущую тревогу по поводу нечестной конкуренции со стороны США и потенциальную необходимость для Европы нанести ответный удар", — говорится в статье.По информации Politico, канцлер Германии и президент Франции обсуждали общие проблемы двух стран в течение почти трех с половиной часов переговоров за обедом в Париже в среду. Они пришли к выводу, что планы США по госсубсидиям, поощряющим перенос производства в Штаты, оказывают влияние на рынок.Между Парижем и Берлином существует немало разногласий по ключевым политическим вопросам, таким как энергетика и оборона, напомнили авторы. Однако нашлось и кое-что общее. Оба лидера согласились, что ЕС не может оставаться безучастным, если Вашингтон будет продвигать Акт о снижении инфляции, который предполагает снижение налогов и энергетические льготы для компаний, инвестирующих на территории США, в его нынешней форме."В частности, недавно подписанные в США законы поощряют потребителей "покупать американское", когда речь идет о выборе электромобиля — этот шаг особенно неприятен для крупных автопромышленных предприятий таких стран, как Франция и Германия", — подчеркнули обозреватели.Авторы пришли к выводу, что если Штаты не прислушаются к требованиям ЕС, то это может привести к новой торговой войне.США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией. Введение санкций против Москвы и курс на отказ от российского топлива привели к подорожанию горючего, прежде всего газа. В результате промышленность на Западе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.

https://ria.ru/20221027/makron-1827069899.html

https://ria.ru/20221024/diplomatiya-1826242846.html

https://ria.ru/20221026/energetika-1827018640.html

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в мире, цены на нефть, олаф шольц, эммануэль макрон, сша, франция, германия, евросоюз, санкции в отношении россии