23:11 27.10.2022 (обновлено: 23:55 27.10.2022)
Politico: Шольц и Макрон угрожают Байдену торговой войной
Politico: Франция и Германия готовы нанести США ответный торговый удар
© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден прибывает на саммит ЕС-США в Брюссель, Бельгия
© AP Photo / Patrick Semansky
Президент США Джо Байден прибывает на саммит ЕС-США в Брюссель, Бельгия. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц хотят провести переговоры с Вашингтоном о недобросовестной конкуренции и готовы прибегнуть к ответным мерам в случае необходимости, пишут обозреватели Politico Ханс фон дер Бурхард и Клеа Колкатт.
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По информации Politico, канцлер Германии и президент Франции обсуждали общие проблемы двух стран в течение почти трех с половиной часов переговоров за обедом в Париже в среду. Они пришли к выводу, что планы США по госсубсидиям, поощряющим перенос производства в Штаты, оказывают влияние на рынок.
Между Парижем и Берлином существует немало разногласий по ключевым политическим вопросам, таким как энергетика и оборона, напомнили авторы. Однако нашлось и кое-что общее. Оба лидера согласились, что ЕС не может оставаться безучастным, если Вашингтон будет продвигать Акт о снижении инфляции, который предполагает снижение налогов и энергетические льготы для компаний, инвестирующих на территории США, в его нынешней форме.
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"В частности, недавно подписанные в США законы поощряют потребителей "покупать американское", когда речь идет о выборе электромобиля — этот шаг особенно неприятен для крупных автопромышленных предприятий таких стран, как Франция и Германия", — подчеркнули обозреватели.
Авторы пришли к выводу, что если Штаты не прислушаются к требованиям ЕС, то это может привести к новой торговой войне.
США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией. Введение санкций против Москвы и курс на отказ от российского топлива привели к подорожанию горючего, прежде всего газа. В результате промышленность на Западе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.
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