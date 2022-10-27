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Politico: Шольц и Макрон угрожают Байдену торговой войной - РИА Новости, 27.10.2022
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Politico: Шольц и Макрон угрожают Байдену торговой войной
Politico: Шольц и Макрон угрожают Байдену торговой войной - РИА Новости, 27.10.2022
Politico: Шольц и Макрон угрожают Байдену торговой войной
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц хотят провести переговоры с Вашингтоном о недобросовестной конкуренции и готовы прибегнуть к... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T23:11
2022-10-27T23:55
в мире
цены на нефть
олаф шольц
эммануэль макрон
сша
франция
германия
евросоюз
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц хотят провести переговоры с Вашингтоном о недобросовестной конкуренции и готовы прибегнуть к ответным мерам в случае необходимости, пишут обозреватели Politico Ханс фон дер Бурхард и Клеа Колкатт."После публичной ссоры Олаф Шольц и Эммануэль Макрон нашли кое-что общее: растущую тревогу по поводу нечестной конкуренции со стороны США и потенциальную необходимость для Европы нанести ответный удар", — говорится в статье.По информации Politico, канцлер Германии и президент Франции обсуждали общие проблемы двух стран в течение почти трех с половиной часов переговоров за обедом в Париже в среду. Они пришли к выводу, что планы США по госсубсидиям, поощряющим перенос производства в Штаты, оказывают влияние на рынок.Между Парижем и Берлином существует немало разногласий по ключевым политическим вопросам, таким как энергетика и оборона, напомнили авторы. Однако нашлось и кое-что общее. Оба лидера согласились, что ЕС не может оставаться безучастным, если Вашингтон будет продвигать Акт о снижении инфляции, который предполагает снижение налогов и энергетические льготы для компаний, инвестирующих на территории США, в его нынешней форме."В частности, недавно подписанные в США законы поощряют потребителей "покупать американское", когда речь идет о выборе электромобиля — этот шаг особенно неприятен для крупных автопромышленных предприятий таких стран, как Франция и Германия", — подчеркнули обозреватели.Авторы пришли к выводу, что если Штаты не прислушаются к требованиям ЕС, то это может привести к новой торговой войне.США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией. Введение санкций против Москвы и курс на отказ от российского топлива привели к подорожанию горючего, прежде всего газа. В результате промышленность на Западе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.
https://ria.ru/20221027/makron-1827069899.html
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в мире, цены на нефть, олаф шольц, эммануэль макрон, сша, франция, германия, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Цены на нефть, Олаф Шольц, Эммануэль Макрон, США, Франция, Германия, Евросоюз, Санкции в отношении России
23:11 27.10.2022 (обновлено: 23:55 27.10.2022)
 
Politico: Шольц и Макрон угрожают Байдену торговой войной

Politico: Франция и Германия готовы нанести США ответный торговый удар

© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден прибывает на саммит ЕС-США в Брюссель, Бельгия
Президент США Джо Байден прибывает на саммит ЕС-США в Брюссель, Бельгия - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© AP Photo / Patrick Semansky
Президент США Джо Байден прибывает на саммит ЕС-США в Брюссель, Бельгия. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц хотят провести переговоры с Вашингтоном о недобросовестной конкуренции и готовы прибегнуть к ответным мерам в случае необходимости, пишут обозреватели Politico Ханс фон дер Бурхард и Клеа Колкатт.
"После публичной ссоры Олаф Шольц и Эммануэль Макрон нашли кое-что общее: растущую тревогу по поводу нечестной конкуренции со стороны США и потенциальную необходимость для Европы нанести ответный удар", — говорится в статье.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и президент Франции Эмманюэль Макрон - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
Вчера, 01:51
СМИ: отношения Шольца и Макрона стали "ледяными"
По информации Politico, канцлер Германии и президент Франции обсуждали общие проблемы двух стран в течение почти трех с половиной часов переговоров за обедом в Париже в среду. Они пришли к выводу, что планы США по госсубсидиям, поощряющим перенос производства в Штаты, оказывают влияние на рынок.
Между Парижем и Берлином существует немало разногласий по ключевым политическим вопросам, таким как энергетика и оборона, напомнили авторы. Однако нашлось и кое-что общее. Оба лидера согласились, что ЕС не может оставаться безучастным, если Вашингтон будет продвигать Акт о снижении инфляции, который предполагает снижение налогов и энергетические льготы для компаний, инвестирующих на территории США, в его нынешней форме.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
24 октября, 13:01
Песков рассказал о сокращении контактов Путина с Макроном и Шольцем
"В частности, недавно подписанные в США законы поощряют потребителей "покупать американское", когда речь идет о выборе электромобиля — этот шаг особенно неприятен для крупных автопромышленных предприятий таких стран, как Франция и Германия", — подчеркнули обозреватели.
Авторы пришли к выводу, что если Штаты не прислушаются к требованиям ЕС, то это может привести к новой торговой войне.
США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией. Введение санкций против Москвы и курс на отказ от российского топлива привели к подорожанию горючего, прежде всего газа. В результате промышленность на Западе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.
Елисейский дворец - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
26 октября, 18:33
Франция и Германия создадут рабочие группы по энергетике и обороне
 
В миреЦены на нефтьОлаф ШольцЭммануэль МакронСШАФранцияГерманияЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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