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Байден передразнил журналистов во время пресс-конференции - РИА Новости, 27.10.2022
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Байден передразнил журналистов во время пресс-конференции
Байден передразнил журналистов во время пресс-конференции - РИА Новости, 27.10.2022
Байден передразнил журналистов во время пресс-конференции
Президент США Джо Байден передразнил журналистов во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом Израиля Ицхаком Герцогом. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T06:52
2022-10-27T10:40
в мире
джо байден
сша
израиль
ицхак герцог
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден передразнил журналистов во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом Израиля Ицхаком Герцогом.На видео из Овального кабинета Белого дома видно, как американский лидер улыбается, пока журналисты выкрикивают вопросы. Затем он посмотрел на одного из репортеров широко открытыми глазами и стал быстро шевелить губами, передразнивая попытки задать ему вопрос.Это далеко не первый случай, когда за Байденом, которому в этом году исполнится 80 лет, замечают странное поведение. В начале апреля он приписал жене Барака Обамы Мишель должность вице-президента, хотя в то время этот пост занимал он сам. Кроме того, Байден неоднократно называл свою соратницу Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.
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в мире, джо байден, сша, израиль, ицхак герцог
В мире, Джо Байден, США, Израиль, Ицхак Герцог
06:52 27.10.2022 (обновлено: 10:40 27.10.2022)
 
Байден передразнил журналистов во время пресс-конференции

Президент США Байден передразнил журналистов во время пресс-конференции в Белом доме

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден передразнил журналистов во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом Израиля Ицхаком Герцогом.
На видео из Овального кабинета Белого дома видно, как американский лидер улыбается, пока журналисты выкрикивают вопросы. Затем он посмотрел на одного из репортеров широко открытыми глазами и стал быстро шевелить губами, передразнивая попытки задать ему вопрос.
Это далеко не первый случай, когда за Байденом, которому в этом году исполнится 80 лет, замечают странное поведение. В начале апреля он приписал жене Барака Обамы Мишель должность вице-президента, хотя в то время этот пост занимал он сам. Кроме того, Байден неоднократно называл свою соратницу Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
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В миреДжо БайденСШАИзраильИцхак Герцог
 
 
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