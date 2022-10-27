https://ria.ru/20221027/avtomobil-1827382895.html
Замглавы офиса Зеленского ездит на гуманитарном транспорте, сообщили СМИ
Замглавы офиса Зеленского ездит на гуманитарном транспорте, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.10.2022
Замглавы офиса Зеленского ездит на гуманитарном транспорте, сообщили СМИ
Заместитель главы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко использует в служебных поездках внедорожник, переданный американской General Motors для... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T23:32
2022-10-27T23:32
2022-10-27T23:32
специальная военная операция на украине
в мире
кирилл тимошенко
авто
украина
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general motors
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Заместитель главы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко использует в служебных поездках внедорожник, переданный американской General Motors для гуманитарных нужд, сообщили журналисты украинского проекта Bihus.info."Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко использует в качестве служебного автомобиль, который американская компания General Motors передала Украине для гуманитарных целей и вывоза людей из зоны боевых действий", - говорится в статье на сайте издания.Украинские журналисты проанализировали фото и видео, публикуемые Тимошенко и заметили там один и тот же черный Chevrolet Tahoe.Издание утверждает, что партию из 50 таких внедорожников передал Украине американский автогигант General Motors еще весной, когда в роликах Тимошенко и начал появляться его новый автомобиль."Это был очень полезный опыт - быть частью команды General Motors, которая бросилась в бой, преодолевала препятствия и двигалась, чтобы доставить эти необходимые автомобили правительству Украины для гуманитарной работы", - приводит Bihus слова представителя General Motors Джорджа Свигоса, сообщившего о передаче внедорожников.В издании утверждают, что журналисты смогли получить комментарий от Тимошенко, который подтвердил, что использует автомобиль как служебный, но уточнил, что внедорожник числится на балансе государства и не принадлежит ему лично.В Bihus отметили, что помимо этого автомобиля, Государственное Управление Делами владеет еще сотней автомобилей, среди которых есть иномарки представительского и бизнес-класса, однако Тимошенко не считает необходимым передать новый внедорожник на нужды армии.Издание сообщило, что при этом деньги на автомобили для украинских войск граждане вынуждены собирать сами, а государство в обеспечении военных автомобилями практически не принимает.
https://ria.ru/20221020/pomosch-1825383874.html
https://ria.ru/20220819/gumpomosch-1810631170.html
https://ria.ru/20221018/pomosch-1825000232.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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в мире, кирилл тимошенко, авто, украина, chevrolet, general motors
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кирилл Тимошенко, Авто, Украина, Chevrolet, General Motors
Замглавы офиса Зеленского ездит на гуманитарном транспорте, сообщили СМИ
Bihus.info: замглавы офиса Зеленского Тимошенко ездит на автомобиле для гуманитарных нужд
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.
Заместитель главы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко использует в служебных поездках внедорожник, переданный американской General Motors для гуманитарных нужд, сообщили
журналисты украинского проекта Bihus.info.
"Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко использует в качестве служебного автомобиль, который американская компания General Motors передала Украине
для гуманитарных целей и вывоза людей из зоны боевых действий", - говорится в статье на сайте издания.
Украинские журналисты проанализировали фото и видео, публикуемые Тимошенко и заметили там один и тот же черный Chevrolet
Tahoe.
Издание утверждает, что партию из 50 таких внедорожников передал Украине американский автогигант General Motors еще весной, когда в роликах Тимошенко и начал появляться его новый автомобиль.
"Это был очень полезный опыт - быть частью команды General Motors, которая бросилась в бой, преодолевала препятствия и двигалась, чтобы доставить эти необходимые автомобили правительству Украины для гуманитарной работы", - приводит Bihus слова представителя General Motors Джорджа Свигоса, сообщившего о передаче внедорожников.
В издании утверждают, что журналисты смогли получить комментарий от Тимошенко, который подтвердил, что использует автомобиль как служебный, но уточнил, что внедорожник числится на балансе государства и не принадлежит ему лично.
В Bihus отметили, что помимо этого автомобиля, Государственное Управление Делами владеет еще сотней автомобилей, среди которых есть иномарки представительского и бизнес-класса, однако Тимошенко не считает необходимым передать новый внедорожник на нужды армии.
Издание сообщило, что при этом деньги на автомобили для украинских войск граждане вынуждены собирать сами, а государство в обеспечении военных автомобилями практически не принимает.