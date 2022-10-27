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Президент Австрии заявил, что Россия граничит с Венгрией - РИА Новости, 27.10.2022
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Президент Австрии заявил, что Россия граничит с Венгрией
Президент Австрии заявил, что Россия граничит с Венгрией - РИА Новости, 27.10.2022
Президент Австрии заявил, что Россия граничит с Венгрией
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен на пресс-конференции в Вене после переговоров с венгерской коллегой Каталиной Новак ошибочно заявил, что Россия... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T14:53
2022-10-27T14:53
в мире
александер ван дер беллен
каталин новак
карл нехаммер
россия
австрия
венгрия
евросоюз
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ВЕНА, 27 окт - РИА Новости. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен на пресс-конференции в Вене после переговоров с венгерской коллегой Каталиной Новак ошибочно заявил, что Россия граничит с Венгрией. Глава государства поправил себя сам - он имел в виду не Россию, а Украину."Всегда приятно обсудить с соседями не только проблемы, но и ситуацию в мире, но на фоне нашей специальной ситуации... особенно важно обменяться мнением с европейскими партнерами. Венгрия, конечно, играет, как непосредственный сосед как Австрии, так и России... эээ, так и Украины особую роль", - сказал 78-летний австрийский лидер.Он добавил, что в ходе переговоров с Новак обсуждалась "ситуация в России и разные меры поддержки для украинского населения", в том числе для беженцев, прибывших в Австрию. Глава государства добавил, что в стране в данный момент находится "почти 80 тысяч человек, преимущественно женщин и детей" из числа украинских беженцев. Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил о том, что республика официально приняла около 90 тысяч беженцев."Что касается санкций, то... Австрия четко поддерживает санкции ЕС против России, они эффективны", - заявил Ван дер Беллен.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.Между тем на Западе не раз звучали мнения о том, что санкции против РФ неэффективны, бьют по западным странам и их надо отменить.
https://ria.ru/20221020/gaz-1825439880.html
https://ria.ru/20221026/avstriya-1826967363.html
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в мире, александер ван дер беллен, каталин новак, карл нехаммер, россия, австрия, венгрия, евросоюз
В мире, Александер Ван дер Беллен, Каталин Новак, Карл Нехаммер, Россия, Австрия, Венгрия, Евросоюз
14:53 27.10.2022
 
Президент Австрии заявил, что Россия граничит с Венгрией

Президент Австрии Ван дер Беллен оговорился, заявив, что Россия граничит с Венгрией

© AP Photo / Theresa WeyПрезидент Австрии Александр Ван дер Беллен
Президент Австрии Александр Ван дер Беллен - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© AP Photo / Theresa Wey
Президент Австрии Александр Ван дер Беллен. Архивное фото
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ВЕНА, 27 окт - РИА Новости. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен на пресс-конференции в Вене после переговоров с венгерской коллегой Каталиной Новак ошибочно заявил, что Россия граничит с Венгрией. Глава государства поправил себя сам - он имел в виду не Россию, а Украину.
"Всегда приятно обсудить с соседями не только проблемы, но и ситуацию в мире, но на фоне нашей специальной ситуации... особенно важно обменяться мнением с европейскими партнерами. Венгрия, конечно, играет, как непосредственный сосед как Австрии, так и России... эээ, так и Украины особую роль", - сказал 78-летний австрийский лидер.
Канцлер Австрии Карл Нехаммер - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
20 октября, 17:20
Канцлер Австрии прокомментировал идею об ограничении цен на газ из России
Он добавил, что в ходе переговоров с Новак обсуждалась "ситуация в России и разные меры поддержки для украинского населения", в том числе для беженцев, прибывших в Австрию. Глава государства добавил, что в стране в данный момент находится "почти 80 тысяч человек, преимущественно женщин и детей" из числа украинских беженцев. Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил о том, что республика официально приняла около 90 тысяч беженцев.
"Что касается санкций, то... Австрия четко поддерживает санкции ЕС против России, они эффективны", - заявил Ван дер Беллен.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Между тем на Западе не раз звучали мнения о том, что санкции против РФ неэффективны, бьют по западным странам и их надо отменить.
Посол России в Австрии Дмитрий Любинский - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
Вчера, 16:16
Энергокризис в Австрии привел к закрытию производств, заявил посол России
 
В миреАлександер Ван дер БелленКаталин НовакКарл НехаммерРоссияАвстрияВенгрияЕвросоюз
 
 
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