Президент Австрии заявил, что Россия граничит с Венгрией
Президент Австрии Ван дер Беллен оговорился, заявив, что Россия граничит с Венгрией
© AP Photo / Theresa WeyПрезидент Австрии Александр Ван дер Беллен
© AP Photo / Theresa Wey
Президент Австрии Александр Ван дер Беллен. Архивное фото
ВЕНА, 27 окт - РИА Новости. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен на пресс-конференции в Вене после переговоров с венгерской коллегой Каталиной Новак ошибочно заявил, что Россия граничит с Венгрией. Глава государства поправил себя сам - он имел в виду не Россию, а Украину.
"Всегда приятно обсудить с соседями не только проблемы, но и ситуацию в мире, но на фоне нашей специальной ситуации... особенно важно обменяться мнением с европейскими партнерами. Венгрия, конечно, играет, как непосредственный сосед как Австрии, так и России... эээ, так и Украины особую роль", - сказал 78-летний австрийский лидер.
Он добавил, что в ходе переговоров с Новак обсуждалась "ситуация в России и разные меры поддержки для украинского населения", в том числе для беженцев, прибывших в Австрию. Глава государства добавил, что в стране в данный момент находится "почти 80 тысяч человек, преимущественно женщин и детей" из числа украинских беженцев. Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил о том, что республика официально приняла около 90 тысяч беженцев.
"Что касается санкций, то... Австрия четко поддерживает санкции ЕС против России, они эффективны", - заявил Ван дер Беллен.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Между тем на Западе не раз звучали мнения о том, что санкции против РФ неэффективны, бьют по западным странам и их надо отменить.