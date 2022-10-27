https://ria.ru/20221027/ataki-1827180847.html

Российские силы отразили атаки ВСУ на Купянском направлении

Российские силы отразили атаки ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 27.10.2022

Российские силы отразили атаки ВСУ на Купянском направлении

Вооруженными силами РФ в Луганской и Харьковской областях за сутки уничтожено около 180 украинских военных, сообщили в четверг в Минобороны РФ" РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T13:54

2022-10-27T13:54

2022-10-27T14:00

специальная военная операция на украине

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Вооруженными силами РФ в Луганской и Харьковской областях за сутки уничтожено около 180 украинских военных, сообщили в четверг в Минобороны РФ"Кроме того, уточнили в Минобороны, на Купянском направлении противник силами до двух ротных тактических групп, усиленных наемниками, атаковал позиции российских подразделений в направлении населённых пунктов Николаевка и Орлянка Харьковской области. "Все атаки отражены. Уничтожено до 60 украинских военнослужащих и боевиков, один танк, шесть боевых бронированных машин и три пикапа", - сказали в министерстве.

https://ria.ru/20221027/minoborony-1827181122.html

россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины