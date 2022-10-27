https://ria.ru/20221027/ataki-1827180847.html
Российские силы отразили атаки ВСУ на Купянском направлении
Российские силы отразили атаки ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 27.10.2022
Российские силы отразили атаки ВСУ на Купянском направлении
Вооруженными силами РФ в Луганской и Харьковской областях за сутки уничтожено около 180 украинских военных, сообщили в четверг в Минобороны РФ" РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T13:54
2022-10-27T13:54
2022-10-27T14:00
специальная военная операция на украине
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Вооруженными силами РФ в Луганской и Харьковской областях за сутки уничтожено около 180 украинских военных, сообщили в четверг в Минобороны РФ"Кроме того, уточнили в Минобороны, на Купянском направлении противник силами до двух ротных тактических групп, усиленных наемниками, атаковал позиции российских подразделений в направлении населённых пунктов Николаевка и Орлянка Харьковской области. "Все атаки отражены. Уничтожено до 60 украинских военнослужащих и боевиков, один танк, шесть боевых бронированных машин и три пикапа", - сказали в министерстве.
https://ria.ru/20221027/minoborony-1827181122.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
13:54 27.10.2022 (обновлено: 14:00 27.10.2022)
Российские силы отразили атаки ВСУ на Купянском направлении
Российские силы отразили атаки ВСУ на Купянском направлении, уничтожив до 60 боевиков