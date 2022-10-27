https://ria.ru/20221027/artisty-1827204455.html
Госдума приняла закон об оплате труда артистов при вынужденном простое
Госдума приняла закон об оплате труда артистов при вынужденном простое - РИА Новости, 27.10.2022
Госдума приняла закон об оплате труда артистов при вынужденном простое
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон о гарантированной оплате труда артистов, которые не выступают и не участвуют в создании произведений в... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T14:50
2022-10-27T14:50
2022-10-27T14:50
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон о гарантированной оплате труда артистов, которые не выступают и не участвуют в создании произведений в течение какого-либо времени, в размере не ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).Изменения вносятся в Трудовой кодекс РФ. Законом устанавливается гарантированный минимум оплаты труда творческих работников, когда они не участвуют в создании произведений и (или) не выступают, на уровне не менее тарифной ставки, оклада творческого работника с доплатами и надбавками компенсационного характера или стимулирующего характера.При этом, гарантированный минимум не может быть ниже установленного федеральным законом МРОТ. Как отмечали авторы поправок, в ТК РФ предусмотрено регулирование оплаты времени простоя, в то время как период незанятости творческих работников, согласно кодексу, простоем не является.
https://ria.ru/20220627/mrot-1798493712.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, госдума рф, россия, новости культуры
Культура, Общество, Госдума РФ, Россия, Новости культуры
Госдума приняла закон об оплате труда артистов при вынужденном простое
Госдума приняла закон об оплате труда артистов при вынужденном простое не ниже МРОТ