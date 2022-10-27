https://ria.ru/20221027/artisty-1827204455.html

Госдума приняла закон об оплате труда артистов при вынужденном простое

Госдума приняла закон об оплате труда артистов при вынужденном простое - РИА Новости, 27.10.2022

Госдума приняла закон об оплате труда артистов при вынужденном простое

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон о гарантированной оплате труда артистов, которые не выступают и не участвуют в создании произведений в... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T14:50

2022-10-27T14:50

2022-10-27T14:50

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон о гарантированной оплате труда артистов, которые не выступают и не участвуют в создании произведений в течение какого-либо времени, в размере не ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).Изменения вносятся в Трудовой кодекс РФ. Законом устанавливается гарантированный минимум оплаты труда творческих работников, когда они не участвуют в создании произведений и (или) не выступают, на уровне не менее тарифной ставки, оклада творческого работника с доплатами и надбавками компенсационного характера или стимулирующего характера.При этом, гарантированный минимум не может быть ниже установленного федеральным законом МРОТ. Как отмечали авторы поправок, в ТК РФ предусмотрено регулирование оплаты времени простоя, в то время как период незанятости творческих работников, согласно кодексу, простоем не является.

https://ria.ru/20220627/mrot-1798493712.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, госдума рф, россия, новости культуры