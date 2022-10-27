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Госдума приняла закон об оплате труда артистов при вынужденном простое - РИА Новости, 27.10.2022
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Культура
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Госдума приняла закон об оплате труда артистов при вынужденном простое
Госдума приняла закон об оплате труда артистов при вынужденном простое - РИА Новости, 27.10.2022
Госдума приняла закон об оплате труда артистов при вынужденном простое
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон о гарантированной оплате труда артистов, которые не выступают и не участвуют в создании произведений в... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T14:50
2022-10-27T14:50
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон о гарантированной оплате труда артистов, которые не выступают и не участвуют в создании произведений в течение какого-либо времени, в размере не ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).Изменения вносятся в Трудовой кодекс РФ. Законом устанавливается гарантированный минимум оплаты труда творческих работников, когда они не участвуют в создании произведений и (или) не выступают, на уровне не менее тарифной ставки, оклада творческого работника с доплатами и надбавками компенсационного характера или стимулирующего характера.При этом, гарантированный минимум не может быть ниже установленного федеральным законом МРОТ. Как отмечали авторы поправок, в ТК РФ предусмотрено регулирование оплаты времени простоя, в то время как период незанятости творческих работников, согласно кодексу, простоем не является.
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общество, госдума рф, россия, новости культуры
Культура, Общество, Госдума РФ, Россия, Новости культуры
14:50 27.10.2022
 
Госдума приняла закон об оплате труда артистов при вынужденном простое

Госдума приняла закон об оплате труда артистов при вынужденном простое не ниже МРОТ

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон о гарантированной оплате труда артистов, которые не выступают и не участвуют в создании произведений в течение какого-либо времени, в размере не ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Изменения вносятся в Трудовой кодекс РФ. Законом устанавливается гарантированный минимум оплаты труда творческих работников, когда они не участвуют в создании произведений и (или) не выступают, на уровне не менее тарифной ставки, оклада творческого работника с доплатами и надбавками компенсационного характера или стимулирующего характера.
При этом, гарантированный минимум не может быть ниже установленного федеральным законом МРОТ. Как отмечали авторы поправок, в ТК РФ предусмотрено регулирование оплаты времени простоя, в то время как период незанятости творческих работников, согласно кодексу, простоем не является.
МРОТ - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
27 июня, 17:01
МРОТ в 2022 году: на сколько вырос, как рассчитывается и на что влияет
 
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