https://ria.ru/20221027/armeniya-1827318019.html
Путин выступил за мирный договор между Арменией и Азербайджаном
Путин выступил за мирный договор между Арменией и Азербайджаном - РИА Новости, 27.10.2022
Путин выступил за мирный договор между Арменией и Азербайджаном
Мирный договор между Арменией и Азербайджаном нужен, но Россия не будет ничего навязывать и диктовать, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T18:50
2022-10-27T18:50
2022-10-27T19:18
в мире
азербайджан
армения
владимир путин
россия
международный дискуссионный клуб "валдай"
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Мирный договор между Арменией и Азербайджаном нужен, но Россия не будет ничего навязывать и диктовать, заявил президент РФ Владимир Путин."Вопрос урегулирования, о мирном договоре: наша позиция заключается в том, что этот мирный договор, конечно, нужен. И мы поддерживаем мирное урегулирование, так же как и делимитацию границы и полное урегулирование пограничного вопроса - мы за это. Вопрос, какой вариант избрать - это дело Армении, армянского народа и армянского руководства", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".При этом Путин отметил, что Россия поддержит любой выбор армянского народа по параметрам мирного договора с Азербайджаном. "Если армянский народ и армянское сегодняшнее руководство считают, что нужно выбрать какой-то конкретный вариант этого мирного договора, так называемый "вашингтонский", насколько я понимаю, предусматривает признание суверенитета Азербайджана над Карабахом в целом, то если Армения так считает - ну пожалуйста. Мы поддержим любой выбор армянского народа", - добавил президент."Если армянский народ и армянское руководство считает, что Карабах имеет какие-то свои особенности, что надо эти особенности учитывать и как-то это нужно обговорить в будущем мирном договоре - такое тоже возможно. Но, безусловно, нужно договариваться с Азербайджаном. Надо, чтобы эти договоренности были приемлемы и для другой стороны - для Азербайджана", - подчеркнул президент."В любом случае, какой бы не был выбран вариант, если это приведет к миру, мы только за, но мы не собираемся ничего навязывать, мы не можем и не собираемся Армении что-то диктовать", - подчеркнул президент.
https://ria.ru/20220914/politika-1816577199.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, азербайджан, армения, владимир путин, россия, международный дискуссионный клуб "валдай", ситуация на армяно-азербайджанской границе
В мире, Азербайджан, Армения, Владимир Путин, Россия, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Ситуация на армяно-азербайджанской границе
18:50 27.10.2022 (обновлено: 19:18 27.10.2022)
Путин выступил за мирный договор между Арменией и Азербайджаном
Путин: Россия поддержит любой выбор Армении по параметрам мирного договора с Азербайджаном
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Мирный договор между Арменией и Азербайджаном нужен, но Россия не будет ничего навязывать и диктовать, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Вопрос урегулирования, о мирном договоре: наша позиция заключается в том, что этот мирный договор, конечно, нужен. И мы поддерживаем мирное урегулирование, так же как и делимитацию границы и полное урегулирование пограничного вопроса - мы за это. Вопрос, какой вариант избрать - это дело Армении, армянского народа и армянского руководства", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".
При этом Путин отметил, что Россия поддержит любой выбор армянского народа по параметрам мирного договора с Азербайджаном. "Если армянский народ и армянское сегодняшнее руководство считают, что нужно выбрать какой-то конкретный вариант этого мирного договора, так называемый "вашингтонский", насколько я понимаю, предусматривает признание суверенитета Азербайджана над Карабахом в целом, то если Армения так считает - ну пожалуйста. Мы поддержим любой выбор армянского народа", - добавил президент.
"Если армянский народ и армянское руководство считает, что Карабах имеет какие-то свои особенности, что надо эти особенности учитывать и как-то это нужно обговорить в будущем мирном договоре - такое тоже возможно. Но, безусловно, нужно договариваться с Азербайджаном. Надо, чтобы эти договоренности были приемлемы и для другой стороны - для Азербайджана", - подчеркнул президент.
"В любом случае, какой бы не был выбран вариант, если это приведет к миру, мы только за, но мы не собираемся ничего навязывать, мы не можем и не собираемся Армении что-то диктовать", - подчеркнул президент.