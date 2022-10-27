https://ria.ru/20221027/armeniya-1827093118.html

Минфины России и Армении обсудили перспективы кредитного сотрудничества

Минфины России и Армении обсудили перспективы кредитного сотрудничества - РИА Новости, 27.10.2022

Минфины России и Армении обсудили перспективы кредитного сотрудничества

Делегация Минфина РФ во главе с замминистра финансов Тимуром Максимовым посетила Армению, обсуждались перспективы кредитно-финансового сотрудничества, сообщило... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T09:25

2022-10-27T09:25

2022-10-27T09:26

россия

армения

экономика

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Делегация Минфина РФ во главе с замминистра финансов Тимуром Максимовым посетила Армению, обсуждались перспективы кредитно-финансового сотрудничества, сообщило министерство."В ходе визита в республику состоялась встреча Тимура Максимова с министром финансов Республики Армения Тиграном Хачатряном. Стороны обсудили перспективы дальнейшего кредитно-финансового сотрудничества, предварительные итоги реализации программы двустороннего сотрудничества между министерствами финансов в 2020-2022 гг., а также сотрудничество в рамках международных финансовых институтов", - говорится в сообщении.Как отметил замминистра финансов РФ, "в перспективе взаимодействие России и Армении ждет новый этап развития"."Мы рады, что у нас есть возможность на уровне минфинов обсудить весьма амбициозные программы сотрудничества. Надеемся, что данная встреча и дальнейшие совместные шаги позволят достигнуть еще более значимых результатов", - сказал Максимов, слова которого приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20221024/sammit-1826397657.html

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