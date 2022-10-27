Рейтинг@Mail.ru
Минфины России и Армении обсудили перспективы кредитного сотрудничества - РИА Новости, 27.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221027/armeniya-1827093118.html
Минфины России и Армении обсудили перспективы кредитного сотрудничества
Минфины России и Армении обсудили перспективы кредитного сотрудничества - РИА Новости, 27.10.2022
Минфины России и Армении обсудили перспективы кредитного сотрудничества
Делегация Минфина РФ во главе с замминистра финансов Тимуром Максимовым посетила Армению, обсуждались перспективы кредитно-финансового сотрудничества, сообщило... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T09:25
2022-10-27T09:26
россия
армения
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104740/33/1047403359_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_20361e4fec726ce834b38294872a71ba.jpg
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Делегация Минфина РФ во главе с замминистра финансов Тимуром Максимовым посетила Армению, обсуждались перспективы кредитно-финансового сотрудничества, сообщило министерство."В ходе визита в республику состоялась встреча Тимура Максимова с министром финансов Республики Армения Тиграном Хачатряном. Стороны обсудили перспективы дальнейшего кредитно-финансового сотрудничества, предварительные итоги реализации программы двустороннего сотрудничества между министерствами финансов в 2020-2022 гг., а также сотрудничество в рамках международных финансовых институтов", - говорится в сообщении.Как отметил замминистра финансов РФ, "в перспективе взаимодействие России и Армении ждет новый этап развития"."Мы рады, что у нас есть возможность на уровне минфинов обсудить весьма амбициозные программы сотрудничества. Надеемся, что данная встреча и дальнейшие совместные шаги позволят достигнуть еще более значимых результатов", - сказал Максимов, слова которого приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20221024/sammit-1826397657.html
россия
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104740/33/1047403359_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_9aabc484a6720b0a0ba8b27785756613.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, армения, экономика
Россия, Армения, Экономика
09:25 27.10.2022 (обновлено: 09:26 27.10.2022)
 
Минфины России и Армении обсудили перспективы кредитного сотрудничества

Минфины России и Армении обсудили перспективы кредитно-финансового сотрудничества

© РИА Новости / Алина Старостина / Перейти в медиабанкВид на Ереван
Вид на Ереван - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Алина Старостина
Перейти в медиабанк
Вид на Ереван. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Делегация Минфина РФ во главе с замминистра финансов Тимуром Максимовым посетила Армению, обсуждались перспективы кредитно-финансового сотрудничества, сообщило министерство.
"В ходе визита в республику состоялась встреча Тимура Максимова с министром финансов Республики Армения Тиграном Хачатряном. Стороны обсудили перспективы дальнейшего кредитно-финансового сотрудничества, предварительные итоги реализации программы двустороннего сотрудничества между министерствами финансов в 2020-2022 гг., а также сотрудничество в рамках международных финансовых институтов", - говорится в сообщении.
Как отметил замминистра финансов РФ, "в перспективе взаимодействие России и Армении ждет новый этап развития".
"Мы рады, что у нас есть возможность на уровне минфинов обсудить весьма амбициозные программы сотрудничества. Надеемся, что данная встреча и дальнейшие совместные шаги позволят достигнуть еще более значимых результатов", - сказал Максимов, слова которого приводятся в сообщении.
Граница Армении и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
24 октября, 22:08
В Кремле сообщили о подготовке саммита Россия-Азербайджан-Армения
 
РоссияАрменияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала