https://ria.ru/20221027/arest-1827171441.html

Суд арестовал ректора Российского биотехнологического университета

Суд арестовал ректора Российского биотехнологического университета - РИА Новости, 27.10.2022

Суд арестовал ректора Российского биотехнологического университета

Головинский суд Москвы арестовал ректора Российского биотехнологического университета (до недавнего времени - Московский государственный университет пищевых... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T13:24

2022-10-27T13:24

2022-10-27T13:36

россия

происшествия

московский государственный университет пищевых производств (мгупп)

москва

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Головинский суд Москвы арестовал ректора Российского биотехнологического университета (до недавнего времени - Московский государственный университет пищевых производств, МГУПП) Михаила Балыхина по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде."Суд избрал в отношении Михаила Балыхина меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.Срок ареста установлен до 25 декабря.По данным суда, ректор подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).По информации на сайте МГУПП, Балыхин 20 октября на заседании ученого совета объявил о переименовании вуза в Российский биотехнологический университет, соответствующий указ подписал замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев.МГУПП был создан в 1930 году как Московский инженерно-технологический институт хлебопечения и является, как отмечается на его сайте, один из крупнейших инженерно-технических вузов России.

https://ria.ru/20221019/deputat-1825102102.html

россия

москва

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, московский государственный университет пищевых производств (мгупп), москва