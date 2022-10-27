https://ria.ru/20221027/arest-1827171441.html
Суд арестовал ректора Российского биотехнологического университета
Суд арестовал ректора Российского биотехнологического университета - РИА Новости, 27.10.2022
Суд арестовал ректора Российского биотехнологического университета
Головинский суд Москвы арестовал ректора Российского биотехнологического университета (до недавнего времени - Московский государственный университет пищевых... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T13:24
2022-10-27T13:24
2022-10-27T13:36
россия
происшествия
московский государственный университет пищевых производств (мгупп)
москва
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Головинский суд Москвы арестовал ректора Российского биотехнологического университета (до недавнего времени - Московский государственный университет пищевых производств, МГУПП) Михаила Балыхина по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде."Суд избрал в отношении Михаила Балыхина меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.Срок ареста установлен до 25 декабря.По данным суда, ректор подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).По информации на сайте МГУПП, Балыхин 20 октября на заседании ученого совета объявил о переименовании вуза в Российский биотехнологический университет, соответствующий указ подписал замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев.МГУПП был создан в 1930 году как Московский инженерно-технологический институт хлебопечения и является, как отмечается на его сайте, один из крупнейших инженерно-технических вузов России.
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россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, московский государственный университет пищевых производств (мгупп), москва
Россия, Происшествия, Московский государственный университет пищевых производств (МГУПП), Москва
13:24 27.10.2022 (обновлено: 13:36 27.10.2022)
Суд арестовал ректора Российского биотехнологического университета
Суд арестовал ректора Российского биотехнологического университета за мошенничество
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Головинский суд Москвы арестовал ректора Российского биотехнологического университета (до недавнего времени - Московский государственный университет пищевых производств, МГУПП) Михаила Балыхина по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд избрал в отношении Михаила Балыхина меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.
Срок ареста установлен до 25 декабря.
По данным суда, ректор подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ
).
По информации на сайте МГУПП, Балыхин 20 октября на заседании ученого совета объявил о переименовании вуза в Российский биотехнологический университет, соответствующий указ подписал замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев.
МГУПП был создан в 1930 году как Московский инженерно-технологический институт хлебопечения и является, как отмечается на его сайте, один из крупнейших инженерно-технических вузов России.