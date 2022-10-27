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На юге Италии арестовали обвиняемого в международном терроризме - РИА Новости, 27.10.2022
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На юге Италии арестовали обвиняемого в международном терроризме
На юге Италии арестовали обвиняемого в международном терроризме - РИА Новости, 27.10.2022
На юге Италии арестовали обвиняемого в международном терроризме
Государственная полиция Италии арестовала в южном городе Бари молодого мужчину, которому предъявлены обвинения в международном терроризме и подстрекательстве к... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T12:17
2022-10-27T12:17
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РИМ, 27 окт – РИА Новости. Государственная полиция Италии арестовала в южном городе Бари молодого мужчину, которому предъявлены обвинения в международном терроризме и подстрекательстве к преступным действиям по мотивам расовой, национальной и религиозной дискриминации.В видеозаписи, которую в четверг распространила пресс-служба полиции, демонстрируются оружие, железные дубинки, фотографии Гитлера и многочисленные предметы с нацистской символикой, изъятые в момент ареста.Суд вынес постановление об аресте по результатам предварительного расследования, которое было начато в прошлом году полицией Бари и центральной Службой по противодействию экстремизму и терроризму в рамках работы по выявлению ультраправых экстремистских организаций. В ходе этого расследования в поле зрения спецподразделений полиции оказалась деятельность мужчины, который в соцсети Telegram занимался активной пропагандой антисемитских и неонацистских взглядов и заявлял о своей готовности к совершению насильственных действий. Кроме того, он расклеивал на улицах Бари листовки, в которых провозглашал "превосходство белой расы".По информации правоохранительных органов, арестованный принадлежал к действующей в США неонацистской военизированной группировке белых "супрематистов" The Base ("Основа"). В Италии ему удалось создать небольшую группу сторонников, которым он предлагал совершить некие акции с применением насилия.Представители следственных органов обратили внимание на схожесть изъятых в Бари материалов с тем, что было обнаружено у 18-летнего американца Пейтона Гендрона, который 14 мая 2022 года застрелил десять афроамериканцев в супермаркете города Буффало.
https://ria.ru/20221019/oon-1825025564.html
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в мире, италия, бари, сша
В мире, Италия, Бари, США
12:17 27.10.2022
 
На юге Италии арестовали обвиняемого в международном терроризме

В итальянском городе Бари арестовали обвиняемого в международном терроризме

© РИА Новости / Русалина ДмитриеваИтальянская полиция
Итальянская полиция - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Русалина Дмитриева
Итальянская полиция. Архивное фото
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РИМ, 27 окт – РИА Новости. Государственная полиция Италии арестовала в южном городе Бари молодого мужчину, которому предъявлены обвинения в международном терроризме и подстрекательстве к преступным действиям по мотивам расовой, национальной и религиозной дискриминации.
В видеозаписи, которую в четверг распространила пресс-служба полиции, демонстрируются оружие, железные дубинки, фотографии Гитлера и многочисленные предметы с нацистской символикой, изъятые в момент ареста.
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19 октября, 08:53
Борьба с терроризмом должна быть приоритетом для всех стран, заявили в ООН
Суд вынес постановление об аресте по результатам предварительного расследования, которое было начато в прошлом году полицией Бари и центральной Службой по противодействию экстремизму и терроризму в рамках работы по выявлению ультраправых экстремистских организаций. В ходе этого расследования в поле зрения спецподразделений полиции оказалась деятельность мужчины, который в соцсети Telegram занимался активной пропагандой антисемитских и неонацистских взглядов и заявлял о своей готовности к совершению насильственных действий. Кроме того, он расклеивал на улицах Бари листовки, в которых провозглашал "превосходство белой расы".
По информации правоохранительных органов, арестованный принадлежал к действующей в США неонацистской военизированной группировке белых "супрематистов" The Base ("Основа"). В Италии ему удалось создать небольшую группу сторонников, которым он предлагал совершить некие акции с применением насилия.
Представители следственных органов обратили внимание на схожесть изъятых в Бари материалов с тем, что было обнаружено у 18-летнего американца Пейтона Гендрона, который 14 мая 2022 года застрелил десять афроамериканцев в супермаркете города Буффало.
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