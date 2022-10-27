https://ria.ru/20221027/arest-1827147243.html

На юге Италии арестовали обвиняемого в международном терроризме

На юге Италии арестовали обвиняемого в международном терроризме - РИА Новости, 27.10.2022

На юге Италии арестовали обвиняемого в международном терроризме

Государственная полиция Италии арестовала в южном городе Бари молодого мужчину, которому предъявлены обвинения в международном терроризме и подстрекательстве к... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T12:17

2022-10-27T12:17

2022-10-27T12:17

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РИМ, 27 окт – РИА Новости. Государственная полиция Италии арестовала в южном городе Бари молодого мужчину, которому предъявлены обвинения в международном терроризме и подстрекательстве к преступным действиям по мотивам расовой, национальной и религиозной дискриминации.В видеозаписи, которую в четверг распространила пресс-служба полиции, демонстрируются оружие, железные дубинки, фотографии Гитлера и многочисленные предметы с нацистской символикой, изъятые в момент ареста.Суд вынес постановление об аресте по результатам предварительного расследования, которое было начато в прошлом году полицией Бари и центральной Службой по противодействию экстремизму и терроризму в рамках работы по выявлению ультраправых экстремистских организаций. В ходе этого расследования в поле зрения спецподразделений полиции оказалась деятельность мужчины, который в соцсети Telegram занимался активной пропагандой антисемитских и неонацистских взглядов и заявлял о своей готовности к совершению насильственных действий. Кроме того, он расклеивал на улицах Бари листовки, в которых провозглашал "превосходство белой расы".По информации правоохранительных органов, арестованный принадлежал к действующей в США неонацистской военизированной группировке белых "супрематистов" The Base ("Основа"). В Италии ему удалось создать небольшую группу сторонников, которым он предлагал совершить некие акции с применением насилия.Представители следственных органов обратили внимание на схожесть изъятых в Бари материалов с тем, что было обнаружено у 18-летнего американца Пейтона Гендрона, который 14 мая 2022 года застрелил десять афроамериканцев в супермаркете города Буффало.

https://ria.ru/20221019/oon-1825025564.html

https://ria.ru/20221027/ukraina-1827117979.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, италия, бари, сша