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США нечего предложить миру, кроме своего доминирования, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2022
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США нечего предложить миру, кроме своего доминирования, заявил Путин
США нечего предложить миру, кроме своего доминирования, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2022
США нечего предложить миру, кроме своего доминирования, заявил Путин
США нечего предложить миру, кроме своего доминирования, у них нет идей созидания позитивного развития, настоящая демократия предполагает свободу каждого народа... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T17:39
2022-10-27T18:01
в мире
сша
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. США нечего предложить миру, кроме своего доминирования, у них нет идей созидания позитивного развития, настоящая демократия предполагает свободу каждого народа и государства выбирать свой собственный путь, заявил президент РФ Владимир Путин."У них нет идей созидания позитивного развития, им просто нечего предложить миру кроме сохранения своего доминирования. Убежден - настоящая демократия в многополярном мире прежде всего предполагает возможность любого народа, хочу это подчеркнуть, любого общества, любой цивилизации выбирать свой собственный путь, собственную социальную и политическую системы", - сказал Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".Он отметил, что, если такое право есть у США, у стран Евросоюза, то оно есть и у стран Азии, у исламских государств, монархии Персидского залива, государств других континентов и, конечно, у России.
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в мире, сша, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай"
В мире, США, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
17:39 27.10.2022 (обновлено: 18:01 27.10.2022)
 
США нечего предложить миру, кроме своего доминирования, заявил Путин

Президент Путин: США нечего предложить миру, кроме своего доминирования

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. США нечего предложить миру, кроме своего доминирования, у них нет идей созидания позитивного развития, настоящая демократия предполагает свободу каждого народа и государства выбирать свой собственный путь, заявил президент РФ Владимир Путин.
"У них нет идей созидания позитивного развития, им просто нечего предложить миру кроме сохранения своего доминирования. Убежден - настоящая демократия в многополярном мире прежде всего предполагает возможность любого народа, хочу это подчеркнуть, любого общества, любой цивилизации выбирать свой собственный путь, собственную социальную и политическую системы", - сказал Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Он отметил, что, если такое право есть у США, у стран Евросоюза, то оно есть и у стран Азии, у исламских государств, монархии Персидского залива, государств других континентов и, конечно, у России.
Люди прогуливаются по одной из улиц неподалеку от здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
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В миреСШАВладимир ПутинМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"
 
 
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