17:39 27.10.2022 (обновлено: 18:01 27.10.2022)
США нечего предложить миру, кроме своего доминирования, заявил Путин
Президент Путин: США нечего предложить миру, кроме своего доминирования
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. США нечего предложить миру, кроме своего доминирования, у них нет идей созидания позитивного развития, настоящая демократия предполагает свободу каждого народа и государства выбирать свой собственный путь, заявил президент РФ Владимир Путин.
"У них нет идей созидания позитивного развития, им просто нечего предложить миру кроме сохранения своего доминирования. Убежден - настоящая демократия в многополярном мире прежде всего предполагает возможность любого народа, хочу это подчеркнуть, любого общества, любой цивилизации выбирать свой собственный путь, собственную социальную и политическую системы", - сказал Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Он отметил, что, если такое право есть у США, у стран Евросоюза, то оно есть и у стран Азии, у исламских государств, монархии Персидского залива, государств других континентов и, конечно, у России.
20 октября, 08:00Американской гегемонии приходит конец: каким будет новый мир