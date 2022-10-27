https://ria.ru/20221027/amerika-1827276689.html

США нечего предложить миру, кроме своего доминирования, заявил Путин

США нечего предложить миру, кроме своего доминирования, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2022

США нечего предложить миру, кроме своего доминирования, заявил Путин

США нечего предложить миру, кроме своего доминирования, у них нет идей созидания позитивного развития, настоящая демократия предполагает свободу каждого народа... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T17:39

2022-10-27T17:39

2022-10-27T18:01

в мире

сша

владимир путин

международный дискуссионный клуб "валдай"

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. США нечего предложить миру, кроме своего доминирования, у них нет идей созидания позитивного развития, настоящая демократия предполагает свободу каждого народа и государства выбирать свой собственный путь, заявил президент РФ Владимир Путин."У них нет идей созидания позитивного развития, им просто нечего предложить миру кроме сохранения своего доминирования. Убежден - настоящая демократия в многополярном мире прежде всего предполагает возможность любого народа, хочу это подчеркнуть, любого общества, любой цивилизации выбирать свой собственный путь, собственную социальную и политическую системы", - сказал Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".Он отметил, что, если такое право есть у США, у стран Евросоюза, то оно есть и у стран Азии, у исламских государств, монархии Персидского залива, государств других континентов и, конечно, у России.

https://ria.ru/20221020/mir-1825228535.html

сша

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай"